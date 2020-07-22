FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 207
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Что-то охриметь какой доход... аж в голове не укладывается...так еще и с доливкой...что то кака-то фантастика...или это что сетки растянутые на 3 года туда и суда, и где еще такой тренд размером \безразмером...
Не верь дружище.
Подумай лучше своей головой.
Я раньше тоже всех слушал.
Про свои убытки все молчат.
Есть люди у которых они больше миллиона (жаль доступ закрыл один к графику своего счета, скинул бы тебе).
Цена пойдет в одну сторону- будут тебе график тыкать, а в другую, пропадут на годик.)
Что-то охриметь какой доход... аж в голове не укладывается...так еще и с доливкой...что то кака-то фантастика...или это что сетки растянутые на 3 года туда и суда, и где еще такой тренд размером \безразмером...
Где то на форумах было, чел удачно на верху запродал фунта и где-то полгода вниз стоял по тренду - собрал прилично.
Не верь дружище.
Подумай лучше своей головой.
Я раньше тоже всех слушал.
Про свои убытки все молчат.
Есть люди у которых они больше миллиона (жаль доступ закрыл один к графику своего счета, скинул бы тебе).
Цена пойдет в одну сторону- будут тебе график тыкать, а в другую, пропадут на годик.)
Север может и рубит по фунту, но торгует он не одну пару, 100%.
Что получается в сумме - молчит, факт
Мой прогноз был верен. Дошли уже до 1440. Еще немного осталось.
А ведь кто то шортить пытался от безделия. Правда подзабыл кто.)))
Мой прогноз был верен. Дошли уже до 1440. Еще немного осталось.
А ведь кто то шортить пытался от безделия. Правда подзабыл кто.)))
Вам не идет ехидничать...
И, вы также, как и другой аппонент, не поняли палочной системы (отсюда и сарказм...)
Еще раз - цель, загон, кидалово!!!
Чтож, каждому свое...
Вам не идет ехидничать...
И, вы также, как и другой аппонент, не поняли палочной системы (отсюда и сарказм...)
Еще раз - цель, загон, кидалово!!!
Чтож, каждому свое...
Ладно, Ехидничать не буду больше в ваш адрес.)
Да, палочную систему я так и не понял, может просто не пытался это делать. Своя система у меня,
ее постоянно пытаюсь улучшить.
Также, всем стоящим по тренду и "покупающим еще"..., посвящается:
Чтоб мы без вас делали...
Я вот сейчас что думаю то. если пара закрепиться на 1419 то выше пойдет. А если пойдет
ниже , то как минимум 1388
Также, всем стоящим по тренду и "покупающим еще"..., посвящается:
Чтоб мы без вас делали...
У меня прежнее мнение, но хотела спросить про плечо 1:500 или 1:100 у Вас?
У меня прежнее мнение, но хотела спросить про плечо 1:500 или 1:100 у Вас?
для USDCAD:
И противовес убыточным позам...