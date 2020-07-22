FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 207

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Сергей Криушин:

Что-то охриметь какой доход... аж в голове не укладывается...так еще и с доливкой...что то кака-то фантастика...или это что сетки растянутые на 3 года туда и суда, и где еще такой тренд размером \безразмером...

Не верь дружище.

Подумай лучше своей головой.

Я раньше тоже всех слушал.

Про свои убытки все молчат.

Есть люди у которых они больше миллиона (жаль доступ закрыл один к графику своего счета, скинул бы тебе).

Цена пойдет в одну сторону- будут тебе график тыкать, а в другую, пропадут на годик.)

 
Сергей Криушин:

Что-то охриметь какой доход... аж в голове не укладывается...так еще и с доливкой...что то кака-то фантастика...или это что сетки растянутые на 3 года туда и суда, и где еще такой тренд размером \безразмером...

Где то на форумах было, чел удачно на верху запродал фунта и где-то полгода вниз стоял по тренду - собрал прилично.

 
vaz:

Не верь дружище.

Подумай лучше своей головой.

Я раньше тоже всех слушал.

Про свои убытки все молчат.

Есть люди у которых они больше миллиона (жаль доступ закрыл один к графику своего счета, скинул бы тебе).

Цена пойдет в одну сторону- будут тебе график тыкать, а в другую, пропадут на годик.)

Север может и рубит по фунту, но торгует он не одну пару, 100%.

Что получается в сумме - молчит, факт

 

Мой прогноз был верен. Дошли уже до 1440. Еще немного осталось.

А ведь кто то шортить пытался от безделия. Правда подзабыл кто.)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Мой прогноз был верен. Дошли уже до 1440. Еще немного осталось.

А ведь кто то шортить пытался от безделия. Правда подзабыл кто.)))


Вам не идет ехидничать...

И, вы также, как и другой аппонент, не поняли палочной системы (отсюда и сарказм...)

Еще раз - цель, загон, кидалово!!!

Чтож, каждому свое...

 
Lesorub:

Вам не идет ехидничать...

И, вы также, как и другой аппонент, не поняли палочной системы (отсюда и сарказм...)

Еще раз - цель, загон, кидалово!!!

Чтож, каждому свое...

Ладно, Ехидничать не буду больше в ваш адрес.)

Да, палочную систему я так и не понял, может просто не пытался это делать. Своя система у меня,

ее постоянно пытаюсь улучшить.

 

Также, всем стоящим по тренду и  "покупающим еще"..., посвящается:


Чтоб мы без вас делали...        

 

Я вот сейчас что думаю то. если пара закрепиться на 1419 то выше пойдет. А если пойдет 

ниже , то как минимум 1388

 
Lesorub:

Также, всем стоящим по тренду и  "покупающим еще"..., посвящается:


Чтоб мы без вас делали...        

У меня прежнее мнение, но хотела спросить про плечо 1:500 или 1:100 у Вас? 

 
sterva:

У меня прежнее мнение, но хотела спросить про плечо 1:500 или 1:100 у Вас? 

для USDCAD:


И противовес убыточным позам...


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