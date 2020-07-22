FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 227
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Амеры сошли с ума, с чего ставку подымать при таких экономических раскладах.
Типа долги будет обслуживать сложнее теперь?
Типа долги будет обслуживать сложнее теперь?
Фонду валят
Фонду валят
Интересно, кого будут винить в этот раз)
с добавочной стоимостью на родину возвращать. Скоро начнут гнобить китайцев...
Если это так, то вскоре должно произойти что-то очень плохое...? Ну, чтобы свалить на это что-то обвал рынков...
Интересно, кого будут винить в этот раз)
А тут как обычно 2 варианта. Россия и Китай, так что виновных будут выбирать жеребьевкой
У пендосов покупательная способность давно схлопывается, начали производства
с добавочной стоимостью на родину возвращать. Скоро начнут гнобить китайцев...
Там интересная вещь, и это по расчетом самих западных экономистов. Примерно через 5 лет с нынешним темпом роста госдолга. Наступит момент что штаты не смогут обслуживать его. Так что подходят к краю, когда надо что-то сделать такое чтоб кардинально изменить ситуацию.
Так что в веселые время живем однако. Рынки все более и более становятся непредсказуемыми...
И не одного коммента по делу.
Эх, Браты...
Придется мне одному, Дубы валить...
Киви...
Ауди...
Еня...
Ах-ах-ах... Усе в тему!!!
а ничего собственно пока и не произошло..
результат не разошёлся с прогнозом, то есть все рынки были к этому готовы.
небольшая движуха была, но то хайп :-) и очень быстро успокаивается..
а ничего собственно пока и не произошло..
результат не разошёлся с прогнозом, то есть все рынки были к этому готовы.
небольшая движуха была, но то хайп :-) и очень быстро успокаивается..
Бла- бла- бла...
Любимые слова!
У меня!!!
И не одного коммента по делу.
Эх, Браты...
Придется мне одному, Ели валить...
Киви...
Ауди...
Еня...
Ах-ах-ах... Усе в тему!!!
по всем перечисленным вошёл в buy :-) они перепроданы. И в любом случае на откате своё возьму.
А тут как обычно 2 варианта. Россия и Китай, так что виновных будут выбирать жеребьевкой
А мигранты (особенно латиносы), арабы, ЕС...?