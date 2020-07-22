FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 227

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Vitaly Muzichenko:
Амеры сошли с ума, с чего ставку подымать при таких экономических раскладах.

Типа долги будет обслуживать сложнее теперь?

 
Yevhenii Levchenko:

Типа долги будет обслуживать сложнее теперь?

Фонду валят

 
Vitaly Muzichenko:

Фонду валят

Если это так, то вскоре должно произойти что-то очень плохое...? Ну, чтобы свалить на это что-то обвал рынков...

Интересно, кого будут винить в этот раз)
 
У пендосов покупательная способность давно схлопывается, начали производства
с добавочной стоимостью на родину возвращать. Скоро начнут гнобить китайцев...
 
Yevhenii Levchenko:
Если это так, то вскоре должно произойти что-то очень плохое...? Ну, чтобы свалить на это что-то обвал рынков...

Интересно, кого будут винить в этот раз)

А тут как обычно 2 варианта. Россия и Китай, так что виновных будут выбирать жеребьевкой

Vizard_:
У пендосов покупательная способность давно схлопывается, начали производства
с добавочной стоимостью на родину возвращать. Скоро начнут гнобить китайцев...

Там интересная вещь, и это по расчетом самих западных экономистов. Примерно через 5 лет с нынешним темпом роста госдолга. Наступит момент что штаты не смогут обслуживать его. Так что подходят к краю, когда надо что-то сделать такое чтоб кардинально изменить ситуацию.

Так что в веселые время живем однако. Рынки все более и более становятся непредсказуемыми...

 

И не одного коммента по делу.

Эх, Браты...

Придется мне одному, Дубы валить...

Киви...

Ауди...

Еня...

Ах-ах-ах... Усе в тему!!!

 

а ничего собственно пока и не произошло..

результат не разошёлся с прогнозом, то есть все рынки были к этому готовы.

небольшая движуха была, но то хайп :-) и очень быстро успокаивается..

 
Maxim Kuznetsov:

а ничего собственно пока и не произошло..

результат не разошёлся с прогнозом, то есть все рынки были к этому готовы.

небольшая движуха была, но то хайп :-) и очень быстро успокаивается..

Бла- бла- бла...

Любимые слова!

У меня!!!

 
Lesorub:

И не одного коммента по делу.

Эх, Браты...

Придется мне одному, Ели валить...

Киви...

Ауди...

Еня...

Ах-ах-ах... Усе в тему!!!

по всем перечисленным вошёл в buy :-) они перепроданы. И в любом случае на откате своё возьму.

 
Konstantin Nikitin:

А тут как обычно 2 варианта. Россия и Китай, так что виновных будут выбирать жеребьевкой

А мигранты (особенно латиносы), арабы, ЕС...?

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