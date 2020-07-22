FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 223

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Lesorub:

Вопрос не о чем...

Как и прогноз от Дениса. 
Контора какая то походу. 
 
Roman Kutemov:
Как и прогноз от Дениса. 
Контора какая то походу. 

Да, они в одной конторе работают

;)

 
Renat Akhtyamov:

Да, они в одной конторе работают

;)

Ахаха...

А Вы кадровик???

 
Lesorub:

Ахаха...

Вы кадровик???

Неее, меня в эту контору не вплетать

:0)

 

Лунь... Это бомба...

Нет, поездка на Гавайи!!!


 

Ну хоть посмеялись все вместе!

@Lesorub1.2531 отличный вход, но мне не нравятся переносы через ночь, а потому сейчас мне не совсем понятно когда присоединяться к тому что будет сегодня, опыта видать меньше, потому и вопрос может быть таким...

 
Lesorub:

Лунь... Это бомба...

Нет, поездка на Гавайи!!!

не торопись, 20-го подкинут подарков на НГ
 
Renat Akhtyamov:
не торопись, 20-го подкинут подарков на НГ

Рыбы, как трейдуны, толпой тусуются...

И ни одной новости, кроме Киви и Фунта.

Оооо, ужо 300 ...


Выйду на 1.2713       
 
Anzhela Sityaeva:

Ну хоть посмеялись все вместе!

@Lesorub1.2531 отличный вход, но мне не нравятся переносы через ночь, а потому сейчас мне не совсем понятно когда присоединяться к тому что будет сегодня, опыта видать меньше, потому и вопрос может быть таким...

Да ладно, переносы...

Третья неделя пошла...

 
Мне нравится ваша торговля @Lesorub. Искренне желаю вам удачи!
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