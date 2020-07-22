FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 223
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Вопрос не о чем...
Как и прогноз от Дениса.
Да, они в одной конторе работают
;)
Да, они в одной конторе работают
;)
Ахаха...
А Вы кадровик???
Ахаха...
Вы кадровик???
Неее, меня в эту контору не вплетать
:0)
Лунь... Это бомба...
Нет, поездка на Гавайи!!!
Ну хоть посмеялись все вместе!
@Lesorub1.2531 отличный вход, но мне не нравятся переносы через ночь, а потому сейчас мне не совсем понятно когда присоединяться к тому что будет сегодня, опыта видать меньше, потому и вопрос может быть таким...
Лунь... Это бомба...
Нет, поездка на Гавайи!!!
не торопись, 20-го подкинут подарков на НГ
Рыбы, как трейдуны, толпой тусуются...
И ни одной новости, кроме Киви и Фунта.
Оооо, ужо 300 ...
Выйду на 1.2713
Ну хоть посмеялись все вместе!
@Lesorub1.2531 отличный вход, но мне не нравятся переносы через ночь, а потому сейчас мне не совсем понятно когда присоединяться к тому что будет сегодня, опыта видать меньше, потому и вопрос может быть таким...
Да ладно, переносы...
Третья неделя пошла...