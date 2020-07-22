FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 155

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Нефиг в него сейчас уже лезти...


 

                                   


 

Залез на фунтика...


 
Lesorub:

                                   


Приветствую! Я что то пропустил (в смысле на бензик накапало или с гор убегаете)?

 
vaz:

Приветствую! Я что то пропустил (в смысле на бензик накапало или с гор убегаете)?

Может, Ауди с Еврой ???      

Ауди закрыл, откат на носу...


 

И с фунтом начались непонятки...  



 
GhostMan:

еврик 1.0910 лонг ( стопы 30-40) на пробой этого уровны!!!! и всё что ниже в лонг. таргет 1,21+ (долгосрок, если яйца держат )

всем привет от Myth

потнциальные точки входа 1,1275  1.1080  1,0980

пардон.. дописыаю .. текущие 1,1305.. тоже туда же 

и вам не хворать

)

 
Renat Akhtyamov:

и вам не хворать

)

Главное написать твердо и уверенно... 

Евро 1.45 и аминь))).

Плывет бегемот по озеру, видит - лягушки крокодила ПИ...ДЯТ...
- Лягушки, за что крокодила бьете?
- А у него Е...АЛО слишком большое!
- Ню-Ню сказал Бегемот.

Никогда не понимал зачем всякий бред писать. Показал бы он вход, стоп, тейк до и после.

Тогда все понятно. Столько то слил или держу небольшой минус в 3000 пуков, денег много все ок.)

 

Это моя сделка по фунту была.


 
Aleksandr Yakovlev:

Это моя сделка по фунту была.


Есть...

Закрыл я Ауди... Индекс цель взял, бакс на старте... ХЗ, что получится дальше:



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