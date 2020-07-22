FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 155
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Нефиг в него сейчас уже лезти...
Залез на фунтика...
Приветствую! Я что то пропустил (в смысле на бензик накапало или с гор убегаете)?
Приветствую! Я что то пропустил (в смысле на бензик накапало или с гор убегаете)?
Может, Ауди с Еврой ???
Ауди закрыл, откат на носу...
И с фунтом начались непонятки...
еврик 1.0910 лонг ( стопы 30-40) на пробой этого уровны!!!! и всё что ниже в лонг. таргет 1,21+ (долгосрок, если яйца держат )
всем привет от Myth
потнциальные точки входа 1,1275 1.1080 1,0980
пардон.. дописыаю .. текущие 1,1305.. тоже туда же
и вам не хворать
)
и вам не хворать
)
Главное написать твердо и уверенно...
Евро 1.45 и аминь))).
Плывет бегемот по озеру, видит - лягушки крокодила ПИ...ДЯТ...
- Лягушки, за что крокодила бьете?
- А у него Е...АЛО слишком большое!
- Ню-Ню сказал Бегемот.
Никогда не понимал зачем всякий бред писать. Показал бы он вход, стоп, тейк до и после.
Тогда все понятно. Столько то слил или держу небольшой минус в 3000 пуков, денег много все ок.)
Это моя сделка по фунту была.
Это моя сделка по фунту была.
Есть...
Закрыл я Ауди... Индекс цель взял, бакс на старте... ХЗ, что получится дальше: