FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 41
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Привет всем!!!
Лесоруб, пора что нибудь новенькое выкладывать. А то иногда заходим, а ты всё рельсы и рельсы....
Давай чего нибудь новенькое, публика требует!
стабильность
пипсовать можно
Извини, редко захожу. Хотя бы http://www.dsnews.ua/politics/kak-predskazat-birzhevye-kotirovki-idei-laureatov-nobelevskoi-premii-po-ekonomike-v-2013-godu- Сейчас уже не найду. Юджин Фома - Нобелевский лауреат.
один я не знаю что такое рельсы? )
Рельсы - это индикатор, который Пако налабал. Лесоруб его виртуозно использует.
Извини, редко захожу. Хотя бы http://www.dsnews.ua/politics/kak-predskazat-birzhevye-kotirovki-idei-laureatov-nobelevskoi-premii-po-ekonomike-v-2013-godu- Сейчас уже не найду. Юджин Фома - Нобелевский лауреат.
ну да
тоже на такую мыслю набрел, на форе такжет.е. среднесрок предпочтительнее прогнозить
Извини, редко захожу. Хотя бы http://www.dsnews.ua/politics/kak-predskazat-birzhevye-kotirovki-idei-laureatov-nobelevskoi-premii-po-ekonomike-v-2013-godu- Сейчас уже не найду. Юджин Фома - Нобелевский лауреат.
Рельсы - это индикатор, который Пако налабал. Лесоруб его виртуозно использует.
Индикатор написал Артем Тришкин и он есть в свободном доступе у него.
Pako написал сову, что отображает уровни профита и возможных разворотов.
Сова перестала работать из - за ограничения по времени. (зачем он это сделал - не знаю)
Сам индикатор необходимо дорабатывать.
Артем берется его дописать, но, как обычно, работа стоит денег.(там совсем не дорого)
Можно скинуться и заказать доработку (тех. задание напишу сам), индюк разошлем принявшим участие.
Рельсы и уровни я вижу и так, но с индюком будет нагляднее.
Первоисточник темы: https://www.forexdengi.com/threads/79971-rabota-po-paternu-relsi
КИВИ: или тейк или стоп...
Илья,чой то ты вдарился в вилы и птички? Только не говори,что с возрастом теория вероятности душевно ближе.
Илья,чой то ты вдарился в вилы и птички? Только не говори,что с возрастом теория вероятности душевно ближе.
Север же просил что - то новенькое.
А все новенькое - это хорошо забытое старенькое.
Я колы и путы гонять не умею, как в той ветке...
Вот Вульф на Еньке:
также есть пикча и по Евре( опять Вульф):