FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 41

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КИВИ: или тейк или стоп...



 
Sergey Novokhatskiy:

Привет всем!!!

Лесоруб, пора что нибудь новенькое выкладывать. А то иногда заходим, а ты всё рельсы и рельсы....

Давай чего нибудь новенькое, публика требует!


один я не знаю что такое рельсы? )
 
Renat Akhtyamov:

стабильность

пипсовать можно

Извини, редко захожу. Хотя бы http://www.dsnews.ua/politics/kak-predskazat-birzhevye-kotirovki-idei-laureatov-nobelevskoi-premii-po-ekonomike-v-2013-godu- Сейчас уже не найду. Юджин Фома - Нобелевский лауреат. 

Как предсказать биржевые котировки: идеи лауреатов Нобелевской премии по экономике в 2013 году
Как предсказать биржевые котировки: идеи лауреатов Нобелевской премии по экономике в 2013 году
  • 2013.10.17
  • www.dsnews.ua
Нобелевскую премию по экономике в этом году получили ученые из США Юджин Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт Шиллер "за эмпирический анализ цен на активы", то есть исследования, помогающие понять биржевые котировки на длинных промежутках времени и зарабатывать на фондовом рынке. Эти экономисты из Чикагского университета и Йеля попытались...
 
igrok333:
один я не знаю что такое рельсы? )

Рельсы - это индикатор, который Пако налабал. Лесоруб его виртуозно использует.

 
STA2066:

Извини, редко захожу. Хотя бы http://www.dsnews.ua/politics/kak-predskazat-birzhevye-kotirovki-idei-laureatov-nobelevskoi-premii-po-ekonomike-v-2013-godu- Сейчас уже не найду. Юджин Фома - Нобелевский лауреат. 

ну да

тоже на такую мыслю набрел, на форе также

т.е. среднесрок предпочтительнее прогнозить
 
STA2066:

Извини, редко захожу. Хотя бы http://www.dsnews.ua/politics/kak-predskazat-birzhevye-kotirovki-idei-laureatov-nobelevskoi-premii-po-ekonomike-v-2013-godu- Сейчас уже не найду. Юджин Фома - Нобелевский лауреат. 

там нет ничего о том что рынки нельзя прогнозировать.
 
Alexander_K2:

Рельсы - это индикатор, который Пако налабал. Лесоруб его виртуозно использует.

Индикатор написал Артем Тришкин и он есть в свободном доступе у него.

Pako написал сову, что отображает уровни профита и возможных разворотов.

Сова перестала работать из - за ограничения по времени. (зачем он это сделал - не знаю)

Сам индикатор необходимо дорабатывать.

Артем берется его дописать, но, как обычно, работа стоит денег.(там совсем не дорого)

Можно скинуться и заказать доработку (тех. задание напишу сам), индюк разошлем принявшим участие.

Рельсы и уровни я вижу и так, но с индюком будет нагляднее.

Первоисточник темы:  https://www.forexdengi.com/threads/79971-rabota-po-paternu-relsi

 
Lesorub:

КИВИ: или тейк или стоп...



Илья,чой то ты вдарился в вилы и птички? Только не говори,что с возрастом теория вероятности душевно ближе.


 
Vadens:

Илья,чой то ты вдарился в вилы и птички? Только не говори,что с возрастом теория вероятности душевно ближе.


Север же просил что - то новенькое.

А все новенькое - это хорошо забытое старенькое.

Я колы и путы гонять не умею, как в той ветке...

Вот Вульф на Еньке:


 
Vadens:

также есть пикча и по Евре( опять Вульф):


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