FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 248
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Очередная рисовака в выходной день? ;)
Очередная рисовака в выходной день? ;)
Возможно
;)
У него вроде график CAD?
У него вроде график CAD?
ОК! С НОВЫМ ГОДОМ!
Спасибо!
Взаимно поздравляю с НГ, всех благ!
ОК! С НОВЫМ ГОДОМ!
все, хана монитору.
все, хана монитору.
Кидай музон, праздник на дворе.
Все равно котир на месте стоять будет до 15.01...Кинул картинку, никто ж не верит, и правильно!
Кидай музон, праздник на дворе.
Все равно котир на месте стоять будет до 15.01...Кинул картинку, никто ж не верит, и правильно!
Почему до 15го?
Почему до 15го?
статистика, отдыхайте спокойно, всё будет норм!
Ну и коммент с ютуба)