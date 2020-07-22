FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 248

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Renat Akhtyamov:

Очередная рисовака в выходной день? ;)

 
Unicornis:

Очередная рисовака в выходной день? ;)

Возможно

;)

 
Renat Akhtyamov:

У него вроде график CAD?


 
Nikolai Krylov:

У него вроде график CAD?

ОК! С НОВЫМ ГОДОМ!


 
Renat Akhtyamov:
ОК! С НОВЫМ ГОДОМ!


Спасибо!

Взаимно поздравляю с НГ, всех благ!

 
Renat Akhtyamov:
ОК! С НОВЫМ ГОДОМ!


все, хана монитору.

 
Unicornis:

все, хана монитору.

Кидай музон, праздник на дворе.

Все равно котир на месте стоять будет до 15.01...

Кинул картинку, никто ж не верит, и правильно!
 
Renat Akhtyamov:

Кидай музон, праздник на дворе.

Все равно котир на месте стоять будет до 15.01...

Кинул картинку, никто ж не верит, и правильно!

Почему до 15го?

 
sterva:

Почему до 15го?

статистика, отдыхайте спокойно, всё будет норм!


 

Ну и коммент с ютуба)



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