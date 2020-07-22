FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 60
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Поэтому и нужно торговать в противоположную сторону от ожиданий. Посмотрите на лесоруба, он почти всегда правильно предсказывает вынос по стопам, впрочем, это не такая уж сложная задача, если понимать как устроен рынок.
торговал и так и этак...все одно слив...да, если вовремя не кроешься в надежде на вполне ожидаемый разворот в противоположную сторону...тут все зависит от размера котлеты, на которую полагаешься, но все равно она оказывается значительно меньше, чем нужно в самый неподходящий момент... тут просто нужно дорасти до своего так сказать предела возможности размером в 2 ну от силы 5%... или ставить на автомат, то это так и будет от силы 5% в месяц...
Всё зависит от жадности(ожиданий)
Торгуя руками, Я предпочитаю счёт от 2000$, лот не более 0.1 на сделку. Здесь некоторые советуют иметь счёт в 100 басков, и грузить его по-полной, мол зачем простаивает депозит, но мне гораздо комфортней иметь "подушку", и небольшую прибыль, но Я знаю на 100%, что всегда с таким подходом будет прибыль, и счёт не сольётся.
Всё зависит от жадности(ожиданий)
Торгуя руками, Я предпочитаю счёт от 2000$, лот не более 0.1 на сделку. Здесь некоторые советуют иметь счёт в 100 басков, и грузить его по-полной, мол зачем простаивает депозит, но мне гораздо комфортней иметь "подушку", и небольшую прибыль, но Я знаю на 100%, что всегда с таким подходом будет прибыль, и счёт не сольётся.
Пару раз неплохо получалось взять...вот и вошло видимо в подсознание...и уже никак не вырваться... своего рода мания наркомания...а в этот раз как-то даже адреналина не было...пару раз проседал...опять возвращался...а тут вот это усиление доллара, как-то незаметно подкралось, что даже не понял, что нужно крыть все...
Большая загрузка депозита, и доллар в этом случае не виноват. Там в соседней ветке ведётся дискуссия о парном, так вот примерно по этой логике и торговал, но немного с меньшим выхлопом: никаких замков, если цена идёт против нас, то открываем хедж, по заранее приготовленной паре.
Такая торговля требует некоторого затрат времени, к чему 90% трейдеров не готовы, они хотят всегда быть в рынке, и не хотят анализировать и ждать сигнал. Торговля, это как работа на заводе, которой нужно времени уделять не меньше.
уже с полгода против фундамента прёт
Как сейчас правильно с учетом 50/50 Оанда?
Флет?
Как сейчас правильно с учетом 50/50 Оанда?
Флет?
Сейчас неправильно.
Большая загрузка депозита, и доллар в этом случае не виноват. Там в соседней ветке ведётся дискуссия о парном, так вот примерно по этой логике и торговал, но немного с меньшим выхлопом: никаких замков, если цена идёт против нас, то открываем хедж, по заранее приготовленной паре.
Такая торговля требует некоторого затрат времени, к чему 90% трейдеров не готовы, они хотят всегда быть в рынке, и не хотят анализировать и ждать сигнал. Торговля, это как работа на заводе, которой нужно времени уделять не меньше.
Так потихоньку и торгую по всякому ищу так сказать хороший прикуп, одно время хорошо мультиками с форума получалось, но все равно как-то маловато...)) Мультик чем хорош: ставишь на один график - открывает по всем парам, на остальные пары можно свои тралы проставить, а в мульте соответственно убрать...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Имеется интересная торговая идея. Помогите найти ошибки в коде (mql4).
Sergey Gritsay, 2016.02.22 12:45Реализовал почти как в видео, Советник сделал мультивалютным, Обрабатываются все символы которые находятся в окне обзор рынка. Так же на экран графика выведена информация по сигналам. Надеюсь разберешься как условия сигналов менять в функции Get_Signal(). Если какие вопросы по коду будут пиши.
Японская Йена, в предверии решения о процентных ставках
Как сейчас правильно с учетом 50/50 Оанда?
Флет?
ага
и я писал, что если меньше чем 40/60, эту не торгуем
Английский фунт. Безопасная точка входа, на М5 образовался Нисходящий тренд с ускорением, после чего неглубокий Коррекционный откат и в нем цена дала возможность встать на Sell.