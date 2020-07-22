FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 160
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завтра будет прикольнее
Завтра да, жуткое кино с "белыми касками" а после завтра, еще круче - большое наказание России за "химатаку",слишком большие силы задействованы - это будут такие крутые гепы... Я думаю краткосрочная война скорей всего, все этого хотят, значит оно так и будет...бедный рублишко точно за 100 улетит...((
Завтра да, жуткое кино с "белыми касками" а после завтра, еще круче - большое наказание России за "химатаку",слишком большие силы задействованы - это будут такие крутые гепы... Я думаю краткосрочная война скорей всего, все этого хотят, значит оно так и будет...бедный рублишко точно за 100 улетит...((
Ну и как всегда, половина форума уйдёт в зап...
Здесь такая тенденция, как только проходит большое движение, так сразу пол-форума неделю не появляется - залечивают раны после маржин-колла, стопов то нету
P.S. Наверное это даже не тенденция, а традиция такая)
К кр. тр. Небыстро...
завтра будет прикольнее
Мне пофиг...
Кому икорки??? Налетай...
Тож самое на Киви
Ну и как всегда, половина форума уйдёт в зап...
Здесь такая тенденция, как только проходит большое движение, так сразу пол-форума неделю не появляется - залечивают раны после маржин-колла, стопов то нету
P.S. Наверное это даже не тенденция, а традиция такая)
Индекс Канадца:
Спот соответственно:
Ожидаю 150 п. возможного движения ...
Экспресс по Ауди:
...бедный рублишко точно за 100 улетит...((
Ну,чо улетел?
А всего-то кукловод поднял ставку и пожалте 68.
........Война кукловодов продолжается. Курим в сторонке.
Ну,чо улетел?
А всего-то кукловод поднял ставку и пожалте 68.
........Война кукловодов продолжается. Курим в сторонке.
Ну вот самолет сбили...нет ответа, значит под этой маркой продолжат... рвать и метать, а что сделаешь у них сила и общественность хорошо подготовили...будут мочить нас по полной...как говорится, сами напрсились...а деваться некуда - придется отвечать...