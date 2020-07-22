FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 160

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Renat Akhtyamov:
завтра будет прикольнее

Завтра да, жуткое кино с "белыми касками" а после завтра, еще круче - большое наказание России за "химатаку",слишком большие силы задействованы - это будут такие крутые гепы... Я думаю краткосрочная война скорей всего, все этого хотят, значит оно так и будет...бедный рублишко точно за 100 улетит...((

 
Сергей Криушин:

Завтра да, жуткое кино с "белыми касками" а после завтра, еще круче - большое наказание России за "химатаку",слишком большие силы задействованы - это будут такие крутые гепы... Я думаю краткосрочная война скорей всего, все этого хотят, значит оно так и будет...бедный рублишко точно за 100 улетит...((

Ну и как всегда, половина форума уйдёт в зап...

Здесь такая тенденция, как только проходит большое движение, так сразу пол-форума неделю не появляется - залечивают раны после маржин-колла, стопов то нету 

P.S.  Наверное это даже не тенденция, а традиция такая)

 

К кр. тр. Небыстро...


 
Renat Akhtyamov:
завтра будет прикольнее

Мне пофиг...


 

Кому икорки??? Налетай...

Тож самое на Киви

 
Vitaly Muzichenko:

Ну и как всегда, половина форума уйдёт в зап...

Здесь такая тенденция, как только проходит большое движение, так сразу пол-форума неделю не появляется - залечивают раны после маржин-колла, стопов то нету 

P.S.  Наверное это даже не тенденция, а традиция такая)

Да, есть такое дело, хм неделю, я год не подходил, искал возможности и способы обыграть... одно понял - всё предвидеть невозможно ...пассажиров сначала собирают на "Титаник" - потом исполняют песню про "черного лебедя" или внезапный айсберг...
 

Индекс Канадца:

Спот соответственно:

Ожидаю 150 п. возможного движения ...

 

Экспресс по Ауди:      


 
Сергей Криушин:

...бедный рублишко точно за 100 улетит...((

Ну,чо улетел?

А всего-то кукловод поднял ставку и пожалте 68.

........Война кукловодов продолжается. Курим в сторонке.

 
Vadens:

Ну,чо улетел?

А всего-то кукловод поднял ставку и пожалте 68.

........Война кукловодов продолжается. Курим в сторонке.

Ну вот самолет сбили...нет ответа, значит под этой маркой продолжат... рвать и метать, а что сделаешь у них сила и общественность хорошо подготовили...будут мочить нас по полной...как говорится, сами напрсились...а деваться некуда - придется отвечать...

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