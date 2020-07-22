FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 138
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Ответственный момент.
Останемся в трехгодичном канале и пойдем вверх.
Или пробьем трехгодичный канал и пойдем вниз.
Канал полинома второй степени.
Канал очень сильный, т.к. вероятность возникновения такого четкого канала не более одного шанса из тысячи.
Время линейных каналов заканчивается. Рулят дугообразные каналы.
Канал рисовался с помощью этой утилиты.
Ответственный момент.
Останемся в трехгодичном канале и пойдем вверх.
Или пробьем трехгодичный канал и пойдем вниз.
Канал полинома второй степени.
Канал очень сильный, т.к. вероятность возникновения такого четкого канала не более одного шанса из тысячи.
Время линейных каналов заканчивается. Рулят дугообразные каналы.
Канал рисовался с помощью этой утилиты.
Смотрел Вашу презентацию на этот индикатор.
Мне очень сильно понравилась эта работа.
Действительно, если смотреть на индикатор (любой, не только этот), то получается либо вверх, либо вниз.
Смотрел Вашу презентацию на этот индикатор.
Мне очень сильно понравилась эта работа.
Действительно, если смотреть на индикатор (любой, не только этот), то получается либо вверх, либо вниз.
Казино,что ещё нужно для счастья!
Казино,что ещё нужно для счастья!
Красиво же! То ли вверх, то ли вниз ???
Именно эта презентуха наглядно демонстрирует разные подходы к ТА на одном и том же участве исторических данных.
Ну вот, смотри:
Баксы пылью покрылись в банке...(3 литра)
Баксы пылью покрылись в банке...(3 литра)
именно!
ева 1750-1550
цели биты, прогноз выполнился !!!!
именно!
ева 1750-1550
цели биты, прогноз выполнился !!!!
Тут прогнозов - пруд пруди...
Что торговал то хоть, какое движение???
Тут прогнозов - пруд пруди...
Что торговал то хоть, какое движение???
я не торгую так как все
поэтому трудно ответить
стратегию рассказать не могу, скрин показывал, но он же ни о чем
я не торгую так как все
поэтому трудно ответить
стратегию рассказать не могу, скрин показывал, но он же ни о чем
а, 1000 ордеров...
да, та еще стратегия
Красиво же! То ли вверх, то ли вниз ???
Именно эта презентуха наглядно демонстрирует разные подходы к ТА на одном и том же участве исторических данных.
Ну вот, смотри:
Разводилово,оно и в Африке разводилово!