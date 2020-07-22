FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 147
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Господа!!!
Це - ужас!
Войдя в лонги по nzd/chf и nzd/cad и, ожидая немедленной прибыли +100 полновесных пунктов, я до сих пор тупо смотрю на графики в ожидании чуда.
Доколе???
шикарные пары....
чтобы торговать ими, шумахером нужно быть
===
audnzd правда покруче
)
Вот моя январская разметка по евро-доллару:
Тогда фигура голова-плечи ещё только формировалась. И вот что происходит сегодня:
Идём строго по плану. Впереди - паритет и ещё ниже.
Вот моя январская разметка по евро-доллару:
Тогда фигура голова-плечи ещё только формировалась. И вот что происходит сегодня:
Идём строго по плану. Впереди - паритет и ещё ниже.
И как вам это помогло в торговле?
Всем привет, дела закончились ...
Ренат, подскажи пожалуйста програмку, которая сама в бу переводит .
Потерялась.)))На четверочку...
А если такой вариант будет?
Ну, всякое бывает...
Ренат, подскажи пожалуйста програмку, которая сама в бу переводит .
Потерялась.)))
Меня не касается, но, все работает...
Стоп выставляется любой.
Меня не касается, но, все работает...
Стоп выставляется любой.
Огромнейшее спасибо.)
А если так посмотреть?
Вас должен этот рисунок привести в трепет и осознание непонимания рыночных коллизий.
И как вам это помогло в торговле?
Всем привет, дела закончились ...
Никак. Эта пара мне вообще не интересна. Но сделать прогноз - это не торговля, а развлечение. И вроде как получается.