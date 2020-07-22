FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 147

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Alexander_K2:

Господа!!!

Це - ужас!

Войдя в лонги по nzd/chf и nzd/cad и, ожидая немедленной прибыли +100 полновесных пунктов, я до сих пор тупо смотрю на графики в ожидании чуда.

Доколе???

шикарные пары....

чтобы торговать ими, шумахером нужно быть

===

audnzd правда покруче

)

 

Вот моя январская разметка по евро-доллару:

Тогда фигура голова-плечи ещё только формировалась. И вот что происходит сегодня:

Идём строго по плану. Впереди - паритет и ещё ниже.

 
Sergey Vradiy:

Вот моя январская разметка по евро-доллару:

Тогда фигура голова-плечи ещё только формировалась. И вот что происходит сегодня:

Идём строго по плану. Впереди - паритет и ещё ниже.

И как вам это помогло в торговле?

Всем привет, дела закончились ...

 
Renat Akhtyamov:


Ренат, подскажи пожалуйста програмку, которая сама в бу переводит . 

Потерялась.)))

На четверочку...
 
Aleksandr Yakovlev:

А если такой вариант будет?


Ну, всякое бывает...


 
sterva:

Ренат, подскажи пожалуйста програмку, которая сама в бу переводит . 

Потерялась.)))

Меня не касается, но, все работает...

Стоп выставляется любой.

Файлы:
AutomatedqStopcLoss.mq4  4 kb
 
Lesorub:

Меня не касается, но, все работает...

Стоп выставляется любой.

Огромнейшее спасибо.)

 


 

EURUSDWeekly5

А если так  посмотреть?

Вас должен этот рисунок привести в трепет и осознание непонимания рыночных коллизий. 

 
Lesorub:

И как вам это помогло в торговле?

Всем привет, дела закончились ...

Никак. Эта пара мне вообще не интересна. Но сделать прогноз - это не торговля, а развлечение. И вроде как получается. 

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