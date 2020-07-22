FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 17

Новый комментарий
 
Видимо Вячеслав накатил изрядно)))
 
podotr:
Дружище, хош заработать - купи золото, нефть, евро, продай доллар-йену и закрой терминал. Через месяц откроешь и снимешь сливки. Больше ничего не требуется!!! Не нужно никаких программ, испытывающих судьбу!!! Физика твоя тут не к месту!!!

евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц?  Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.

 
vaz:

евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц?  Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.

Мне тоже любопытно через месяц проверить. Не удаляйте этот свой пост, чтобы не забыть!

 
Alexander_K2:

Мне тоже любопытно через месяц проверить. Не удаляйте этот свой пост, чтобы не забыть!

Обычно такие не удаляю. Вот так кто-нибудь что-нибудь уверенно скажет потом вместе смеемся. Что будет завтра никто не знает, а тут через месяц.

Но вероятность есть 50/50.

 
Renat Akhtyamov:


Глянь личку.

 

Прогнозы? ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ.... Вставлю свои три копейки)))

Работаем ОН-ЛАЙН

Ставим СТОП

Сильно...очень сильно нервничаем

На нервяках двигаем СТОП

Подгоняем канал...

Жизнь налаживается

Но...

***

 
vaz:

евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц?  Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.

Доллар-йену забыл. Ну ты в принципе уже можешь начинать смеяться. Ты фунта до 36 купил когда я тебе сказал?

А в месяц упираться не стоит!!! Раз в недельку хотя бы рекомендую поглядывать. Ситуация может и измениться.
 
podotr:
Доллар-йену забыл. Ну ты в принципе уже можешь начинать смеяться. Ты фунта до 36 купил когда я тебе сказал?

А в месяц упираться не стоит!!! Раз в недельку хотя бы рекомендую поглядывать. Ситуация может и измениться.

Про фунт слова нет. У меня продан 42555. Гейшу на лоях крутил, но сегодня подумаю.

 

демки рулят...


 
vaz:

Про фунт слова нет. У меня продан 42555. Гейшу на лоях крутил, но сегодня подумаю.

Дружище, пока ты думал, гейша твоя могла тебе принести 268 пунктов прибыли(не тех, что у ф(ш)изика):



Про золото я уж вообще не заикаюсь...



И я тебя уверяю - это еще далеко не конец!!!

З.Ы. Продолжай сидеть, или начни уже рубить бабки, из конца то в конец!!!
1...101112131415161718192021222324...254
Новый комментарий