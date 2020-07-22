FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 17
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Дружище, хош заработать - купи золото, нефть, евро, продай доллар-йену и закрой терминал. Через месяц откроешь и снимешь сливки. Больше ничего не требуется!!! Не нужно никаких программ, испытывающих судьбу!!! Физика твоя тут не к месту!!!
евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц? Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.
евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц? Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.
Мне тоже любопытно через месяц проверить. Не удаляйте этот свой пост, чтобы не забыть!
Мне тоже любопытно через месяц проверить. Не удаляйте этот свой пост, чтобы не забыть!
Обычно такие не удаляю. Вот так кто-нибудь что-нибудь уверенно скажет потом вместе смеемся. Что будет завтра никто не знает, а тут через месяц.
Но вероятность есть 50/50.
Глянь личку.
Прогнозы? ИХ ЕСТЬ У МЕНЯ.... Вставлю свои три копейки)))
Работаем ОН-ЛАЙН
Ставим СТОП
Сильно...очень сильно нервничаем
На нервяках двигаем СТОП
Подгоняем канал...
Жизнь налаживается
Но...
***
евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц? Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.
А в месяц упираться не стоит!!! Раз в недельку хотя бы рекомендую поглядывать. Ситуация может и измениться.
Доллар-йену забыл. Ну ты в принципе уже можешь начинать смеяться. Ты фунта до 36 купил когда я тебе сказал?
А в месяц упираться не стоит!!! Раз в недельку хотя бы рекомендую поглядывать. Ситуация может и измениться.
Про фунт слова нет. У меня продан 42555. Гейшу на лоях крутил, но сегодня подумаю.
демки рулят...
Про фунт слова нет. У меня продан 42555. Гейшу на лоях крутил, но сегодня подумаю.
Про золото я уж вообще не заикаюсь...
И я тебя уверяю - это еще далеко не конец!!!
З.Ы. Продолжай сидеть, или начни уже рубить бабки, из конца то в конец!!!