FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 21

Новый комментарий
 
Vadim Zotov:

EURUSD Weekly. Пробита вершина волны от 1.1560, идет третья вверх. Её минимальная цель выше вершины старшей волны от 1.0340. Поэтому при пробое этой вершины будет третья волна в третьей. Это устойчивая формация. Следовательно, вероятно движение вверх до уровня 1.3100. Первого полугодия 2018 г для этого движения должно хватить.


Полностью согласен. А если учесть, помимо теха фундаментал, то все становится еще лучше)
 
вполне возможно, но нужно отстоятся ниже 23
 

Приветик всем!

Хочется поздравить парней(спортивных и не только) с Днём защитника Отечества !

Пожелать всего самого хорошего, успехов и здоровья.


-----------

Рена, спасибо за поздравление с НГ. Я видел. И оценил )

 
tuma_news:

Приветик всем!

Хочется поздравить парней(спортивных и не только) с Днём защитника Отечества !

Пожелать всего самого хорошего, успехов и здоровья.


-----------

Рена, спасибо за поздравление с НГ. Я видел. И оценил )

Присоединяюсь!

МУЖИКИ, С ПРАЗДНИКОМ!!!


 

И в выходные все летает...


 
 
Доброго времени суток.
Решил занять долгосрок\среднесрок по EURGBP на Юг.
У кого ни будь есть какие либо предположения\мысли на эту пару?
Интересуют хотя бы мнения на счёт глобального направления...
Долгосрочный восходящий, или происходит разворот вниз..?
Я так думаю, что Британия, отделившись от ЕвроЗоны, получает в свои руки рычаги управления своей экономикой...
В отличие от стран ЕвроСоюза... Где всем заправляет "бездушный" Брюссель...
И что в глобале этот "триггер" начнёт играть на руку британской валюте...
Или я что то не доглядел..?
 
Maksim Dlugoborskiy:
Доброго времени суток.
Решил занять долгосрок\среднесрок по EURGBP на Юг.
У кого ни будь есть какие либо предположения\мысли на эту пару?
Интересуют хотя бы мнения на счёт глобального направления...
Долгосрочный восходящий, или происходит разворот вниз..?
Я так думаю, что Британия, отделившись от ЕвроЗоны, получает в свои руки рычаги управления своей экономикой...
В отличие от стран ЕвроСоюза... Где всем заправляет "бездушный" Брюссель...
И что в глобале этот "триггер" начнёт играть на руку британской валюте...
Или я что то не доглядел..?

если повезет, то 0.93

только одно НО

флетит пока и лучше от 0,87--0.88
 
Maksim Dlugoborskiy:
Доброго времени суток.
Решил занять долгосрок\среднесрок по EURGBP на Юг.
У кого ни будь есть какие либо предположения\мысли на эту пару?
Интересуют хотя бы мнения на счёт глобального направления...
Долгосрочный восходящий, или происходит разворот вниз..?
Я так думаю, что Британия, отделившись от ЕвроЗоны, получает в свои руки рычаги управления своей экономикой...
В отличие от стран ЕвроСоюза... Где всем заправляет "бездушный" Брюссель...
И что в глобале этот "триггер" начнёт играть на руку британской валюте...
Или я что то не доглядел..?

Расписывать не буду. Покажу 3 скрина. Надеюсь поймешь мое видение развития событий.


 
Lesorub:

И в выходные все летает...


Илья, харэ прикалываться.

Вот этим твои палки видно на ура, читай с этого поста и далее

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page709#comment_6633190

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.02.22
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
1...141516171819202122232425262728...254
Новый комментарий