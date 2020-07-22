FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 21
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EURUSD Weekly. Пробита вершина волны от 1.1560, идет третья вверх. Её минимальная цель выше вершины старшей волны от 1.0340. Поэтому при пробое этой вершины будет третья волна в третьей. Это устойчивая формация. Следовательно, вероятно движение вверх до уровня 1.3100. Первого полугодия 2018 г для этого движения должно хватить.
Приветик всем!
Хочется поздравить парней(спортивных и не только) с Днём защитника Отечества !
Пожелать всего самого хорошего, успехов и здоровья.
-----------
Рена, спасибо за поздравление с НГ. Я видел. И оценил )
Приветик всем!
Хочется поздравить парней(спортивных и не только) с Днём защитника Отечества !
Пожелать всего самого хорошего, успехов и здоровья.
-----------
Рена, спасибо за поздравление с НГ. Я видел. И оценил )
Присоединяюсь!
МУЖИКИ, С ПРАЗДНИКОМ!!!
И в выходные все летает...
Решил занять долгосрок\среднесрок по EURGBP на Юг.
У кого ни будь есть какие либо предположения\мысли на эту пару?
Интересуют хотя бы мнения на счёт глобального направления...
Долгосрочный восходящий, или происходит разворот вниз..?
Я так думаю, что Британия, отделившись от ЕвроЗоны, получает в свои руки рычаги управления своей экономикой...
В отличие от стран ЕвроСоюза... Где всем заправляет "бездушный" Брюссель...
И что в глобале этот "триггер" начнёт играть на руку британской валюте...
Или я что то не доглядел..?
Доброго времени суток.
Решил занять долгосрок\среднесрок по EURGBP на Юг.
У кого ни будь есть какие либо предположения\мысли на эту пару?
Интересуют хотя бы мнения на счёт глобального направления...
Долгосрочный восходящий, или происходит разворот вниз..?
Я так думаю, что Британия, отделившись от ЕвроЗоны, получает в свои руки рычаги управления своей экономикой...
В отличие от стран ЕвроСоюза... Где всем заправляет "бездушный" Брюссель...
И что в глобале этот "триггер" начнёт играть на руку британской валюте...
Или я что то не доглядел..?
если повезет, то 0.93
только одно НОфлетит пока и лучше от 0,87--0.88
Доброго времени суток.
Решил занять долгосрок\среднесрок по EURGBP на Юг.
У кого ни будь есть какие либо предположения\мысли на эту пару?
Интересуют хотя бы мнения на счёт глобального направления...
Долгосрочный восходящий, или происходит разворот вниз..?
Я так думаю, что Британия, отделившись от ЕвроЗоны, получает в свои руки рычаги управления своей экономикой...
В отличие от стран ЕвроСоюза... Где всем заправляет "бездушный" Брюссель...
И что в глобале этот "триггер" начнёт играть на руку британской валюте...
Или я что то не доглядел..?
Расписывать не буду. Покажу 3 скрина. Надеюсь поймешь мое видение развития событий.
И в выходные все летает...
Илья, харэ прикалываться.
Вот этим твои палки видно на ура, читай с этого поста и далее
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page709#comment_6633190