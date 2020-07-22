FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 230
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пятница завтра...
С 20 ноября росинки пива на губах не было. Сегодня получил ЗП. ПИВО.Ура,
Смотрю пиво, блин, смотрю график и вижу.
Дело ваше. как хотите.
Дело ваше. как хотите.
Я весь в Луне и Ене.
Остальное позакрывал.
Я весь в Луне и Ене.
Остальное позакрывал.
Пару usd/jpy покупаете?
Пару usd/jpy покупаете?
Сижу, смотрю пока...
хз до куда ее уронят.
С канадцем тоже...
И селл сигналов полно, и треугол нарисовали вверху.
Мож завтра на новостях завалят:
Короче, пока в просаде по обеим парам...
Сижу, смотрю пока...
хз до куда ее уронят.
Думаю далеко пока не угонят, но застрять может.(((
Думаю далеко пока не угонят, но застрять может.(((
Добавил еще 0.5 от 111.08 ...
С канадцем тоже...
И селл сигналов полно, и треугол нарисовали вверху.
Мож завтра на новостях завалят:
Короче, пока в просаде по обеим парам...
С канадцем меня только одно смущает.
Я переверула его, но.......
Добавил еще 0.5 от 111.08 ...
Главное, чтобы депо выдержал.
Да и система нервная..........)
что за повод нашла Ёена чтобы так пикирнуть ?
пока ездил туда-сюда сетку почти снесло... :-)
PS/ у вот и семафор на разворот прибыл