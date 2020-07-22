FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 230

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Lesorub:

пятница завтра...

С 20 ноября росинки пива на губах  не было. Сегодня получил ЗП. ПИВО.Ура, 

Смотрю пиво, блин, смотрю график и вижу.

Дело ваше. как хотите.

 
Aleksandr Yakovlev:

Дело ваше. как хотите.

Я весь в Луне и Ене.

Остальное позакрывал.

 
Lesorub:

Я весь в Луне и Ене.

Остальное позакрывал.

Пару usd/jpy покупаете?

 
sterva:

Пару usd/jpy покупаете?

Сижу, смотрю пока...

хз до куда ее уронят.

 
sterva:


С канадцем тоже...

И селл сигналов полно, и треугол нарисовали вверху.

Мож завтра на новостях завалят:

Короче, пока в просаде по обеим парам...


 
Lesorub:

Сижу, смотрю пока...

хз до куда ее уронят.

Думаю далеко пока не угонят, но застрять может.((( 

 
sterva:

Думаю далеко пока не угонят, но застрять может.((( 

Добавил еще 0.5 от 111.08 ...

 
Lesorub:

С канадцем тоже...

И селл сигналов полно, и треугол нарисовали вверху.

Мож завтра на новостях завалят:

Короче, пока в просаде по обеим парам...


С канадцем меня только одно смущает. 

Я переверула его, но.......упс


 
Lesorub:

Добавил еще 0.5 от 111.08 ...

Главное, чтобы депо выдержал. 

     Да и система нервная..........)

 

что за повод нашла Ёена чтобы так пикирнуть ?

пока ездил туда-сюда сетку почти снесло... :-)

PS/ у вот и семафор на разворот прибыл


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