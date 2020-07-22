FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 235
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этих палок было..., не сосчитать
и все равно баксик не слушается их:
Наши круче ваших!!!
в смысле того что дубинестее чтоли?
лично мне до сих пор не понятна их профитность, точнее сигнал то 60/40, не 100
в смысле того что дубинестее чтоли?
лично мне до сих пор не понятна их профитность, точнее сигнал то 60/40, не 100
А я как обычно буду ждать свои разворотные конструкции ( как 1 или 2 )
Буду брать по 10 пунктов со входа, остальное в 0 или БУ. А там хоть трава не расти)))
А там хоть трава не расти)))
В Канаде ж, кстати, легализовали марихуану. Так что теперь эта валюта, по идее, будет веселее
В Канаде ж, кстати, легализовали марихуану. Так что теперь эта валюта, по идее, будет веселее
Вот и растет, как на "дрожжах" ;))))
Парадокс в том, что такое может пойти по всему миру. Как одна из мер борьбы с надвигающимся мега-кризисом. Я имею в виду легализацию марихуаны
В начале прошлого века и кокаин был легален. Просто передел сфер влияния/владения.
В начале прошлого века и кокаин был легален. Просто передел сфер влияния/владения.
Парадокс в том, что такое может пойти по всему миру. Как одна из мер борьбы с надвигающимся мега-кризисом. Я имею в виду легализацию марихуаны
При таких перспективах индекс USD не развернется, а еще выше взлетит
дело есессно не в морехуане
думаю что виной этому станет валютозамещение после брекзита (примерно март-апрель 19г)
и скорее всего британцы станут очередными пользователями баксов, как нацвалюты
так что торговля фунтом сейчас - это уже скорее всего игра с куклом в поддавки