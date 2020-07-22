FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 235

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

этих палок было..., не сосчитать

и все равно баксик не слушается их:


Наши круче ваших!!!
 
Lesorub:
Наши круче ваших!!!

в смысле того что дубинестее чтоли?

лично мне до сих пор не понятна их профитность, точнее сигнал то 60/40, не 100

 
Renat Akhtyamov:

в смысле того что дубинестее чтоли?

лично мне до сих пор не понятна их профитность, точнее сигнал то 60/40, не 100

А ни кто, ни к чему, не принуждает и не учит..
 Так, исключительно свое видение. Хочешь - принимай, не хочешь - не принимай! Только все (ну почти) цели исполняются...
 

А я как обычно буду ждать свои разворотные конструкции ( как 1 или 2 )

Буду брать по 10 пунктов со входа, остальное в 0 или БУ. А там хоть трава не расти)))


 
Aleksandr Yakovlev:
А там хоть трава не расти)))


В Канаде ж, кстати, легализовали марихуану. Так что теперь эта валюта, по идее, будет веселее

 
Yevhenii Levchenko:

В Канаде ж, кстати, легализовали марихуану. Так что теперь эта валюта, по идее, будет веселее

Вот и растет, как на "дрожжах" ;))))
 
Renat Akhtyamov:
Вот и растет, как на "дрожжах" ;))))
Парадокс в том, что такое может пойти по всему миру. Как одна из мер борьбы с надвигающимся мега-кризисом. Я имею в виду легализацию марихуаны
 
Yevhenii Levchenko:
Парадокс в том, что такое может пойти по всему миру. Как одна из мер борьбы с надвигающимся мега-кризисом. Я имею в виду легализацию марихуаны

В начале прошлого века и кокаин был легален. Просто передел сфер влияния/владения.

 
Unicornis:

В начале прошлого века и кокаин был легален. Просто передел сфер влияния/владения.

Может и этот момент быть, но мой воспаленный разум подозревает что-то другое
 
Yevhenii Levchenko:
Парадокс в том, что такое может пойти по всему миру. Как одна из мер борьбы с надвигающимся мега-кризисом. Я имею в виду легализацию марихуаны

При таких перспективах индекс USD не развернется, а еще выше взлетит

дело есессно не в морехуане

думаю что виной этому станет валютозамещение после брекзита (примерно март-апрель 19г)

и скорее всего британцы станут очередными пользователями баксов, как нацвалюты

так что торговля фунтом сейчас - это уже скорее всего игра с куклом в поддавки

1...228229230231232233234235236237238239240241242...254
Новый комментарий