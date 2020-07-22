FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 178

Новый комментарий
 
Lesorub:

Пытаюсь сесть и съесть..., и на...


Частишь. Было всего 4 сигнала. 

 
Алексей Тарабанов:

Частишь. Было всего 4 сигнала. 

Было... Пульсар лажа, для ПионЭров...

Лунь...


 
Roman Kutemov:
Скажите, у вас несколько доливок, 
Вы для себя определяете глобальный тренд? По каким показателям? 

вы бы лучше для начала спросили сколько Прироста имеет, а то станете таким же как он, без Прироста.

 
Sergey Lazarenko:

вы бы лучше для начала спросили сколько Прироста имеет, а то станете таким же как он, без Прироста.

Мне просто интересно, до какого уровня делаются доливки и есть ли такой уровень. 
А то некоторые бессмысленно доливаются против тренда. 
 
Алексей Тарабанов:

Частишь. Было всего 4 сигнала. 

все правильно у него

главно не сдаваться и не переборщить с риском на первом ордере

а если риск уже через край, то просто закрыть всё в бу
 

Итак, Еновый беспредел..


 
Roman Kutemov:
Мне просто интересно, до какого уровня делаются доливки и есть ли такой уровень. 
А то некоторые бессмысленно доливаются против тренда. 

да нечего ему сказать, торгует на центовике, надеется на удачу. Когда сольет, грустит, когда волну поймает, радуется.

Картинками красивыми любуется

 
Sergey Lazarenko:

да нечего ему сказать, торгует на центовике, надеется на удачу. Когда сольет, грустит, когда волну поймает, радуется.

Это его личное дело, как хочет так и торгует. 
 
Roman Kutemov:
Это его личное дело, как хочет так и торгует. 

мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль!

Кому интересно рассматривать его сетку?  О рынке ноль.

 

          

1...171172173174175176177178179180181182183184185...254
Новый комментарий