FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 178
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Пытаюсь сесть и съесть..., и на...
Частишь. Было всего 4 сигнала.
Частишь. Было всего 4 сигнала.
Было... Пульсар лажа, для ПионЭров...
Лунь...
Скажите, у вас несколько доливок,
вы бы лучше для начала спросили сколько Прироста имеет, а то станете таким же как он, без Прироста.
вы бы лучше для начала спросили сколько Прироста имеет, а то станете таким же как он, без Прироста.
Частишь. Было всего 4 сигнала.
все правильно у него
главно не сдаваться и не переборщить с риском на первом ордереа если риск уже через край, то просто закрыть всё в бу
Итак, Еновый беспредел..
Мне просто интересно, до какого уровня делаются доливки и есть ли такой уровень.
да нечего ему сказать, торгует на центовике, надеется на удачу. Когда сольет, грустит, когда волну поймает, радуется.
Картинками красивыми любуется
да нечего ему сказать, торгует на центовике, надеется на удачу. Когда сольет, грустит, когда волну поймает, радуется.
Это его личное дело, как хочет так и торгует.
мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль!
Кому интересно рассматривать его сетку? О рынке ноль.