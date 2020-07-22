FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 150

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...ука, прое... хороший выход...

ну да ладно...


 

Закрыл все косяки...


 
Vadens:

Да,никакая пара его не интересует! Он видит,что ты гонишь,вот и спрашивает.

А я вот неожиданно проникся к тебе доверием. Сделай-ка мне,Дружок,долгосрочный прогноз по NZDUSD.

....А то чото не пойму что там впереди.

Постараюсь завтра здесь выложить

 
Aleksandr Yakovlev:

Для меня этот поезд ушел. Жаль конечно, что я на него раньше внимания не обратил.

Нууууу..., как сказать...



 

Бааааксик... Передышка???


 
Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Это только некоторые мелочи которые происходят сейчас. Очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
 
Konstantin Nikitin:
Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Но очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.

Так что хотите Вы сказать? Где покупать, либо продавать???

Или так, побалаболить???

 
Lesorub:

Так что хотите Вы сказать? Где покупать, либо продавать???

Или так, побалаболить???

Ну кратко-срок вполне веретен еще рост USD. Тут и нынешнее падение турецкой лиры, и подвешенное состояние анти-российских , которые вроде как подписаны, но ввод отложен. Тут и Иран, с выходящими из него европейскими компаниями. И еще всякие мелочи, которые в краткосрочной перспективе будут поддерживать USD.
А в долго-сроке все это похоже сыграет злую шутку. Особенно нужно следить за Китаем, который скорее всего должен начать сокращение своих долларовых вложений. А они у них, самые крупные из всех.

 
Konstantin Nikitin:

Ну кратко-срок вполне веретен еще рост USD. Тут и нынешнее падение турецкой лиры, и подвешенное состояние анти-российских , которые вроде как подписаны, но ввод отложен. Тут и Иран, с выходящими из него европейскими компаниями. И еще всякие мелочи, которые в краткосрочной перспективе будут поддерживать USD.
А в долго-сроке все это похоже сыграет злую шутку. Особенно нужно следить за Китаем, который скорее всего должен начать сокращение своих долларовых вложений. А они у них, самые крупные из всех.

Понятно..., бла, бла, бла ...

 
Lesorub:

Понятно..., бла, бла, бла ...

Ну решения продавать или покупать, это каждый принимает сам. Финансы ваши, и вам нести ответственность за их состояние...

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