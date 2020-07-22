FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 150
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...ука, прое... хороший выход...
ну да ладно...
Закрыл все косяки...
Да,никакая пара его не интересует! Он видит,что ты гонишь,вот и спрашивает.
А я вот неожиданно проникся к тебе доверием. Сделай-ка мне,Дружок,долгосрочный прогноз по NZDUSD.
....А то чото не пойму что там впереди.
Постараюсь завтра здесь выложить
Для меня этот поезд ушел. Жаль конечно, что я на него раньше внимания не обратил.
Нууууу..., как сказать...
Бааааксик... Передышка???
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Это только некоторые мелочи которые происходят сейчас. Очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
Довольно интересная ситуация складывается на рынке.
Сейчас со всеми своими санкциями на кратко-сроке зеленый вроде как укрепляется. Но если посмотреть на некоторые нюансы, о которых мало говорят, просматривается забавная вещь.
Россия с начала года сократила вложения в USD со 100 ярдов, до 14 с небольшим.
Китай с Ираном скорее всего торговать нефтью будут за юани. В России так-же рассматривается переход торговли углеводородами полностью за рубли, и как один из вариантов за национальные валюты покупателей.
Последнее размещение долговых обязательств США чуть не обернулось провалом. По началу было продано всего 40%, что говорит о спаде доверия к доллару как надежному финансовому инструменту. Потом полетели санкции и вроде с продажами все нормализовалось.
Но очень смахивает на то что в долгосрочной перспективе, нас ожидают довольно интересные времена.
Так что хотите Вы сказать? Где покупать, либо продавать???
Или так, побалаболить???
Так что хотите Вы сказать? Где покупать, либо продавать???
Или так, побалаболить???
Ну кратко-срок вполне веретен еще рост USD. Тут и нынешнее падение турецкой лиры, и подвешенное состояние анти-российских , которые вроде как подписаны, но ввод отложен. Тут и Иран, с выходящими из него европейскими компаниями. И еще всякие мелочи, которые в краткосрочной перспективе будут поддерживать USD.
А в долго-сроке все это похоже сыграет злую шутку. Особенно нужно следить за Китаем, который скорее всего должен начать сокращение своих долларовых вложений. А они у них, самые крупные из всех.
Ну кратко-срок вполне веретен еще рост USD. Тут и нынешнее падение турецкой лиры, и подвешенное состояние анти-российских , которые вроде как подписаны, но ввод отложен. Тут и Иран, с выходящими из него европейскими компаниями. И еще всякие мелочи, которые в краткосрочной перспективе будут поддерживать USD.
А в долго-сроке все это похоже сыграет злую шутку. Особенно нужно следить за Китаем, который скорее всего должен начать сокращение своих долларовых вложений. А они у них, самые крупные из всех.
Понятно..., бла, бла, бла ...
Понятно..., бла, бла, бла ...
Ну решения продавать или покупать, это каждый принимает сам. Финансы ваши, и вам нести ответственность за их состояние...