FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 5

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По этим 3 парам жду перехая  и движение в обратную сторону. Можем и не обновить. Точку входа смотрю на 5-15 минутках.
 
Aleksandr Yakovlev:
По этим 3 парам жду перехая  и движение в обратную сторону.

Красиво... но ждать уверенного изменения тренда тут можно неделями (((
 
maksman78:

Красиво... но ждать уверенного изменения тренда тут можно неделями (((

Я не ленивый, подожду.)) На работе тоже 4 недели жду зарплату. Вход может и сегодня нарисоваться.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
По этим 3 парам жду перехая  и движение в обратную сторону. Можем и не обновить. Точку входа смотрю на 5-15 минутках.

все мажоры можно торговать одинаково. все равно ведомой валютой в них есть доллар.

а вот чтобы диверсифицировать, нужно выбрать такие пары, чтобы одна и та же валюта в них не встречалась.

например так:

eur-usd, gbp-jpy, cad-chf, aud-nzd.

тогда будет полная диверсификация.




[Удален]  

Че евро то так прет вверх? Есть какие-то фундаментальные предпосылки? А то я новости совсем не читаю.

 
Максим Дмитриев:

Че евро то так прет вверх? Есть какие-то фундаментальные предпосылки?


Думаю до цены 25 дойдет и успокоится

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Думаю до цены 25 дойдет и успокоится


нет, а фундамент есть какой-то ? может события какие происходили?

[Удален]  
Lesorub:

Моментальный срок...

хошь творишь, хошь на природу любуешься...


почему перестал давать прогнозы в среднесрок?
не хватает твоего зорького глаза на рынок. )) 
можешь посмотреть что там сейчас по евре? продавать или покупать?

 
Максим Дмитриев:

почему перестал давать прогнозы в среднесрок?
не хватает твоего зорького глаза на рынок. )) 
можешь посмотреть что там сейчас по евре? продавать или покупать?

Сова по рельсам сломалась.

И денег нет заказать написать новый индикатор...

Да и бинарники мне интереснее сейчас:


А так, мнение прежнее - наблюдаем аферу с падением бакса (типа как рост битка)

И цель по Евро 1.1550, а весь этот рост - загон в противоход (1.2867 возможно)

[Удален]  
Lesorub:

Сова по рельсам сломалась.

можно ссылку на старую сову?
Lesorub:

И цель по Евро 1.1550, а весь этот рост - загон в противоход.

"загон в противоход".  это твое какое-то новое понятие?)
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