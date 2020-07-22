FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 5
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По этим 3 парам жду перехая и движение в обратную сторону.
Красиво... но ждать уверенного изменения тренда тут можно неделями (((
Красиво... но ждать уверенного изменения тренда тут можно неделями (((
Я не ленивый, подожду.)) На работе тоже 4 недели жду зарплату. Вход может и сегодня нарисоваться.
По этим 3 парам жду перехая и движение в обратную сторону. Можем и не обновить. Точку входа смотрю на 5-15 минутках.
все мажоры можно торговать одинаково. все равно ведомой валютой в них есть доллар.
а вот чтобы диверсифицировать, нужно выбрать такие пары, чтобы одна и та же валюта в них не встречалась.
например так:
eur-usd, gbp-jpy, cad-chf, aud-nzd.
тогда будет полная диверсификация.
Че евро то так прет вверх? Есть какие-то фундаментальные предпосылки? А то я новости совсем не читаю.
Че евро то так прет вверх? Есть какие-то фундаментальные предпосылки?
Думаю до цены 25 дойдет и успокоится
Думаю до цены 25 дойдет и успокоится
нет, а фундамент есть какой-то ? может события какие происходили?
Моментальный срок...
хошь творишь, хошь на природу любуешься...
почему перестал давать прогнозы в среднесрок?
не хватает твоего зорького глаза на рынок. ))
можешь посмотреть что там сейчас по евре? продавать или покупать?
почему перестал давать прогнозы в среднесрок?
не хватает твоего зорького глаза на рынок. ))
можешь посмотреть что там сейчас по евре? продавать или покупать?
Сова по рельсам сломалась.
И денег нет заказать написать новый индикатор...
Да и бинарники мне интереснее сейчас:
А так, мнение прежнее - наблюдаем аферу с падением бакса (типа как рост битка)
И цель по Евро 1.1550, а весь этот рост - загон в противоход (1.2867 возможно)
Сова по рельсам сломалась.
И цель по Евро 1.1550, а весь этот рост - загон в противоход.