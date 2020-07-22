FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 199

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

а если так?


По дневкам селл палки! (снимок выше).

Если и загонят на новостях в противоход, то только и заманить паксов в покупки...

А потом жесткий чпок...

Цель по дневкам я обозначил:  1.3080

 
Renat Akhtyamov:

а если так?

А что думаете о варианте боковичка 1.34-1.28?

USDCADDaily

 
Unicornis:

А что думаете о варианте боковичка 1.34-1.28?

37 примерно, как вариант,

не за день, гораздо дольше

на ставке обычно чпок, соглашусь
 
Unicornis:

А что думаете о варианте боковичка 1.34-1.28?


если цены на нефть продолжат падение, то и канадец будет падать.

 

Не дрейфим, доливаемся...

Классика дров! Загон и кидалово:


 
Lesorub:

Не дрейфим, доливаемся...

Классика дров! Загон и кидалово:

Продавайте. Я куплю еще...

Спасибо! ;)

 
Nikolai Semko:

если цены на нефть продолжат падение, то и канадец будет падать.

немного параллельный вопрос, а как его с нефтью увязывают, так то похоже но куда это прикладывать:USDCADDaily_

 
Unicornis:

немного параллельный вопрос, а как его с нефтью увязывают, так то похоже но куда это прикладывать:

BRENT смотри
 
Renat Akhtyamov:
BRENT смотри

так это вроде она и есть   h**ps://ru . tradingview . com/symbols/UKOIL/ что-то ссылки не работают.

 
Unicornis:

так это вроде она и есть  

ну да, похоже

лунь , потому что:


1...192193194195196197198199200201202203204205206...254
Новый комментарий