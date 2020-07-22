FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 199
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а если так?
По дневкам селл палки! (снимок выше).
Если и загонят на новостях в противоход, то только и заманить паксов в покупки...
А потом жесткий чпок...
Цель по дневкам я обозначил: 1.3080
а если так?
А что думаете о варианте боковичка 1.34-1.28?
А что думаете о варианте боковичка 1.34-1.28?
37 примерно, как вариант,
не за день, гораздо дольшена ставке обычно чпок, соглашусь
А что думаете о варианте боковичка 1.34-1.28?
если цены на нефть продолжат падение, то и канадец будет падать.
Не дрейфим, доливаемся...
Классика дров! Загон и кидалово:
Не дрейфим, доливаемся...
Классика дров! Загон и кидалово:
Продавайте. Я куплю еще...
Спасибо! ;)
если цены на нефть продолжат падение, то и канадец будет падать.
немного параллельный вопрос, а как его с нефтью увязывают, так то похоже но куда это прикладывать:
немного параллельный вопрос, а как его с нефтью увязывают, так то похоже но куда это прикладывать:
BRENT смотри
так это вроде она и есть h**ps://ru . tradingview . com/symbols/UKOIL/ что-то ссылки не работают.
так это вроде она и есть
ну да, похоже
лунь , потому что: