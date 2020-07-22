FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 216
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В 21:00 по Москве начнется
Британцы не хотят обвала фунтика.
Если Мэй выстоит, то падать ему ниже плинтуса...
Все давным давно КУКЛом нарисовано!!!
Весь новостной базар - его отрыжка для паствы...
Круто однако - может и обидеться...и не даст больше правильных движений... и больших заработков...))
Душить Луня до Победного...
Что то развернул сильно... чуть стопы не сбил...
Что могу сказать... Читайте новости, стройте догадки, просто сотрясайте воздух на репостах.
Все одно, к профиту это не приведет!!!
И, знаний и холодного расчета всем нам!
Что то развернул сильно... чуть стопы не сбил...
Какие стопы??? Если они и есть на Луне, то за 1.3455...
Какие стопы??? Если они и есть на Луне, то за 1.3455...
Не, я так еще не могу - я теперь двигаюсь короткими перебежками... слишком много слил без стопов...теперь на полуавтомате сижу, чтоб сильно не зарываться в минус...
Что там с Терезой Мей?
Что там с Терезой Мей?
не интересно... :-)
на открытии Лондона чего ждать, а так что она есть что нет..
До голосования был хороший(прямо вообще правильный) расклад, а после чуть "пукнуло".