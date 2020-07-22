FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 216

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Sergey Lazarenko:

В 21:00 по Москве начнется

Британцы не хотят обвала фунтика.

Если Мэй выстоит, то падать ему ниже плинтуса...

 
Lesorub:

Все давным давно КУКЛом нарисовано!!!


Весь новостной базар - его отрыжка для паствы...

Круто однако - может и обидеться...и не даст больше правильных движений... и больших заработков...))

 
Lesorub:

Душить Луня до Победного...


Что то развернул сильно... чуть  стопы не сбил...

 

Что могу сказать... Читайте новости, стройте догадки, просто сотрясайте воздух на репостах.

Все одно, к профиту это не приведет!!!

И, знаний и холодного расчета всем нам!

 
Сергей Криушин:

Что то развернул сильно... чуть  стопы не сбил...

Какие стопы??? Если они и есть на Луне, то за 1.3455...  

 
Lesorub:

Какие стопы??? Если они и есть на Луне, то за 1.3455...  

Не, я так еще не могу - я теперь двигаюсь короткими перебежками... слишком много слил без стопов...теперь на полуавтомате сижу, чтоб сильно не зарываться в минус...

 
Что там с Терезой Мей?
 
Sergey Lazarenko:
Что там с Терезой Мей?
https://russian.rt.com/world/news/582383-mei-golosovanie-premer
Мэй остаётся премьером Великобритании по итогам голосования
Мэй остаётся премьером Великобритании по итогам голосования
  • 2018.12.12
  • russian.rt.com
Тереза Мэй остаётся премьер-министром Великобритании, получив поддержку большинства депутатов-консерваторов в парламенте по итогам голосования с перевесом в 83 голоса в свою пользу.
 
Sergey Lazarenko:
Что там с Терезой Мей?

не интересно... :-)

на открытии Лондона чего ждать, а так что она есть что нет..

До голосования был хороший(прямо вообще правильный) расклад, а после чуть "пукнуло".

 
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