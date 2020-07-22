FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 154
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Вывести на монитор параметры терминала это туфта. Терминал учитывает в финальных расчётах только рыночники.
А Стратегии на усреднение интересны расчёты и установленных лимитников,будто они уже активированы и являются рыночными.
Цимус в том,чтобы увидеть заранее вероятный диапазон на проигрыш(хотя бы уровень слива),с учётом активации всех установленных лимитных ордеров,т.к. такая ситуёвина возможна при безоткате и провале цены в подвал к крысам.
Может такой подойдет... тоже весьма информативен https://www.mql5.com/ru/code/11628
Кстати, у этого автора ну очень много полезных вещей как плаатных так и бесплатных...
Может такой подойдет...
Еще вот этот мне нравится...
Спасибо,Серёга! Но я ж не юбку примеряю в магазине....нужно то,что нужно.
Спасибо,Серёга! Но я ж не юбку примеряю в магазине....нужно то,что нужно.
))) Да я так для общего бла-бла - автоматически... мож кому пригодится... считать сумму лотов лимитников и предсказывать их слив через определенное количество пунктов...или только уже сработавших лимитников... лимитники вроде бы ДЦ не видит и не считает... да, и мне бы тоже такой счетчик пригодился бы, но что-то не встречалось ничего подобного...
Ладненько, всем хороших выходных!
А баксик растянет скорее свой ход на следующую неделю:
Ладненько, всем хороших выходных!
Cпасибо большое, взаимно...с таким профитом можно на Канарах, а лучше на Мальдивах...))
Расскажите, пожалуйста, об актуальности продажи USDCAD?
Расскажите, пожалуйста, об актуальности продажи USDCAD?