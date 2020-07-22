FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 154

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Vadens:

Вывести на монитор параметры терминала это туфта. Терминал учитывает в финальных расчётах только рыночники.

А Стратегии на усреднение интересны расчёты и установленных лимитников,будто они уже активированы и являются рыночными.

Цимус в том,чтобы увидеть заранее вероятный диапазон на проигрыш(хотя бы уровень слива),с учётом активации всех установленных лимитных ордеров,т.к. такая ситуёвина возможна при безоткате и провале цены в подвал к крысам.

Может такой подойдет... тоже весьма информативен  https://www.mql5.com/ru/code/11628 

Кстати, у этого автора ну очень много полезных вещей как плаатных так и бесплатных...

cm-Trade Info
cm-Trade Info
  • www.mql5.com
Индикатор показывает линии ордеров (как тех, что открыты в настоящий момент, так и те, что были уже закрыты). Также с помощью кнопок можно посмотреть историю торговли по текущей паре за день, неделю и месяц. При нажатой кнопке отображаются линии, соединяющие точки открытия и закрытия уже закрытых...
 
Еще вот этот мне нравится...даже цели намечает https://www.mql5.com/ru/code/7306
Ind-TD-DeMark-3-1
Ind-TD-DeMark-3-1
  • www.mql5.com
Lines_buy и Lines_sell Индикаторы, которые занимаются разлиновкой графика. Linear Regression Line Линейная регрессия - это математический метод определения линейной зависимости между переменными. Данная техника нередко используется аналитиками для выявления тренда на основе данных о времени и о цене.
 
Сергей Криушин:

Может такой подойдет... 

Сергей Криушин:
Еще вот этот мне нравится...

Спасибо,Серёга! Но я ж не юбку примеряю в магазине....нужно то,что нужно.

 
Vadens:

Спасибо,Серёга! Но я ж не юбку примеряю в магазине....нужно то,что нужно.

))) Да я так для общего бла-бла - автоматически... мож кому пригодится...  считать сумму лотов лимитников и предсказывать их слив через определенное количество пунктов...или только уже сработавших лимитников... лимитники вроде бы ДЦ не видит и не считает... да, и мне бы тоже такой счетчик пригодился бы, но что-то не встречалось ничего подобного...

 

Ладненько, всем хороших выходных!


 

А баксик растянет скорее свой ход на следующую неделю:


 
Привет!

USDRUB  пойдет ещё выше. Возможно даже к 80 руб. приблизится. 


 
Lesorub:

Ладненько, всем хороших выходных!


Cпасибо большое, взаимно...с таким профитом можно на Канарах, а лучше на Мальдивах...))


 

Расскажите, пожалуйста, об актуальности продажи USDCAD?

 
Andrei Etylkut:

Расскажите, пожалуйста, об актуальности продажи USDCAD?

лучше купить и подождать итога примерно пару месяцев
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