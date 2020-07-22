FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 44
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Вот что сейчас по Луню мыслите?
У цены только два направления и уровни.
Так что МЕТР для котировки каждый подбирает для себя.
И не важно, что это будет...
Золотые слова!
Золотые слова!
Ага...
Ага...
что, санкции?
что, санкции?
Не знаю...
Знаю, что поменяю в обменнике по 82
Об этом еще в прошлом году писал и показывал на дровах!
ну что, начинаем подбирать кадик??
индекс бакса (имха) обновит еще текущее лоу:
пока же может начаться коррекционная "в"
как вариант для набора:
Не знаю...
Знаю, что поменяю в обменнике по 82
Об этом еще в прошлом году писал и показывал на дровах!
утром обменял на баксы и надо же....
Вчера просто сигнал прошел мол евро вепрвые за год 75....
утром обменял на баксы и надо же....
Вчера просто сигнал прошел мол евро вепрвые за год 75....
а по 57 не судьба была???
Есть мнение, что сегодня заландец на 0,75 улетит