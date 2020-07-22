FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 44

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sterva:

Вот что сейчас по Луню мыслите?

 
sterva:


У цены только два направления и уровни.

Lesorub:


Так что МЕТР для котировки каждый подбирает для себя.

И не важно, что это будет...

Золотые слова!

 
Vadens:

Золотые слова!

Ага...


 
Lesorub:

Ага...

что, санкции?

 
igrok333:

что, санкции?

Не знаю...

Знаю, что поменяю в обменнике по 82

Об этом еще в прошлом году писал и показывал на дровах!

 
ну что, начинаем подбирать кадик??
 
GhostMan:
ну что, начинаем подбирать кадик??

индекс бакса (имха) обновит еще текущее лоу:

пока же может начаться коррекционная "в"

как вариант для набора:


 
Lesorub:

Не знаю...

Знаю, что поменяю в обменнике по 82

Об этом еще в прошлом году писал и показывал на дровах!

утром обменял на баксы и надо же....

Вчера просто сигнал прошел мол евро вепрвые за год 75....

 
Renat Akhtyamov:

утром обменял на баксы и надо же....

Вчера просто сигнал прошел мол евро вепрвые за год 75....

а по 57 не судьба была???     

 

Есть мнение, что сегодня  заландец на 0,75 улетит

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