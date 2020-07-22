FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 180

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Фунта можно прикупить, немножко, т.к. сигнал старый...

ну и еву тоже так жи

 
Sergey Lazarenko:

привет сливалам!

ню-ню....

торганул золотишко?:


 
Renat Akhtyamov:

ню-ню....

торганул золотишко?:


на кабеле погорел

 
Sergey Lazarenko:

на кабеле погорел

?

2018.11.02 16:27 Buy 25.00 XAUUSD.m 1 236.350 2018.11.02 17:07 1 231.010

-13 350.00

не на кабеле а на чрезмерном риске:


поддался короче говоря, кинул на себя красную тряпку

 
Renat Akhtyamov:

?

2018.11.02 16:27 Buy 25.00 XAUUSD.m 1 236.350 2018.11.02 17:07 1 231.010

-13 350.00

не на кабеле а на чрезмерном риске

поддался короче говоря, кинул на себя красную тряпку

да, глаза "застелило", не смог совладать

 
Sergey Lazarenko:

да, глаза "застелило", не смог совладать

в сигналах мне нравится то, что можно увидеть и почему все хорошо и почему все плохо

раньше МАЕ было, исчо круче и понятнее

теперь нету такого, к сожалению...

 
Renat Akhtyamov:

в сигналах мне нравится то, что можно увидеть и почему все хорошо и почему все плохо

раньше МАЕ было, исчо круче и понятнее

теперь нету...

так сейчас они еще круче фильтр поставили, если 80% Прироста сделано небольшим количеством сделок, то вообще из рейтинга выдергивают. И тем самым мартингейльщиков "выстригают"

 
Renat Akhtyamov:

раньше МАЕ было, исчо круче и понятнее

теперь нету такого, к сожалению...

никто его не смотрел

 
Вот считают, кто победил/проиграл 
Выборы в США: итоги в реальном времени в одном графике
Выборы в США: итоги в реальном времени в одном графике
  • www.bbc.com
Здесь мы публикуем итоги голосования на промежуточных выборов в США 6 ноября в реальном времени
 
Фунт, обозначилась первая вершина, предыдущая(чт-пт) не дотянула до звания "вершина" 0.354515 до 400 условных попугаев. + одновременно недельный и дневной экстремум на долларе . Надо завтра вниз сходить.
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