FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 180
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Фунта можно прикупить, немножко, т.к. сигнал старый...
ну и еву тоже так жи
привет сливалам!
ню-ню....
торганул золотишко?:
ню-ню....
торганул золотишко?:
на кабеле погорел
на кабеле погорел
?
не на кабеле а на чрезмерном риске:
поддался короче говоря, кинул на себя красную тряпку
?
не на кабеле а на чрезмерном риске
поддался короче говоря, кинул на себя красную тряпку
да, глаза "застелило", не смог совладать
да, глаза "застелило", не смог совладать
в сигналах мне нравится то, что можно увидеть и почему все хорошо и почему все плохо
раньше МАЕ было, исчо круче и понятнее
теперь нету такого, к сожалению...
в сигналах мне нравится то, что можно увидеть и почему все хорошо и почему все плохо
раньше МАЕ было, исчо круче и понятнее
теперь нету...
так сейчас они еще круче фильтр поставили, если 80% Прироста сделано небольшим количеством сделок, то вообще из рейтинга выдергивают. И тем самым мартингейльщиков "выстригают"
раньше МАЕ было, исчо круче и понятнее
теперь нету такого, к сожалению...
никто его не смотрел