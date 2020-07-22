FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 213

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Вот Еновый расклад:


 
Sterva у нас какая-то не настоящая, не курит, матом не ругается...даже жалко её... уже как-то помочь хочется, что-то у неё плохо выходит по-моему... что-то у неё даже прогера вроде бы нет подходящего помощника, а очень хочет что-то заработать  - был бы я прогер хороший я бы обязательно такой скромнице помог... хоть бы Леха Волчанский помог что ли хоть по скайпу что ли, но его что-то давно не видно - внука нянчит наверно, некогда человеку
 
Lesorub:

Я ничего никому не предлагаю...

Это уровни возможного хода в противоход.

Входы на палках: 50%, 100% и 161.8% от их высоты.

Всего 3 ордера с приемлемым риском.

У меня слова предлагаете нет. Предполагаете

Я всегда больше вероятностью и рисками интересуюсь.

Это к тому, что бы к примеру не использовать 50% вход мысль была(если нарисованы 100% и 161,8%) не пробовали.

 
sterva:

У меня слова предлагаете нет. Предполагаете

Я всегда больше вероятностью и рисками интересуюсь.

Это к тому, что бы к примеру не использовать 50% вход мысль была(если нарисованы 100% и 161,8%) не пробовали.

Тут не знаешь наверняка, как поступит организатор. И что у него на уме. То ли протянет еще ниже, чем 161.8 в противоход на дневках,

то ли сразу пойдет в отработку на 143,19. Потому три ордера...


Вот седня Киви. Дали сетап на Н1 и сразу почти отработали. Без всяких загонов:

Это на часе...

Если перейти на Н4, то возможен тот самый загон в 0.6930 - 0.6940. 

А ТР при этом 0.6839 с Н4

 
Сергей Криушин:
Sterva у нас какая-то не настоящая, не курит, матом не ругается...даже жалко её... уже как-то помочь хочется, что-то у неё плохо выходит по-моему... что-то у неё даже прогера вроде бы нет подходящего помощника, а очень хочет что-то заработать  - был бы я прогер хороший я бы обязательно такой скромнице помог... хоть бы Леха Волчанский помог что ли хоть по скайпу что ли, но его что-то давно не видно - внука нянчит наверно, некогда человеку

Вы сколько раз в бане на этом форуме были).

Проги есть красивые, с заумными цифирями, только не долго они зарабатывают.

Последнюю хваленую год назад выбросила.

Хороших людей много, но даже за деньги хорошую прогу можно только на время.

Максимум 0.5 года и все. Индикаторы, другое дело.

 
Сергей Криушин:

Вот такой индюк есть старенький, но кажет иногда верно, может пригодится...

так не интересно, картинку покажите
 
Сергей Криушин:
Sterva у нас какая-то не настоящая, не курит, матом не ругается...даже жалко её... уже как-то помочь хочется, что-то у неё плохо выходит по-моему... что-то у неё даже прогера вроде бы нет подходящего помощника, а очень хочет что-то заработать  - был бы я прогер хороший я бы обязательно такой скромнице помог... хоть бы Леха Волчанский помог что ли хоть по скайпу что ли, но его что-то давно не видно - внука нянчит наверно, некогда человеку

любая программа начинается с идеи, которая ручками хорошо идет

 
Renat Akhtyamov:
так не интересно, картинку покажите

так что там показывать в смысле картинку его работы и что показывает...та где-то затерял этот каптюре при очередной переустановке наверно...да простой красит тренды и алерты выдает...

 
Renat Akhtyamov:

любая программа начинается с идеи, которая ручками хорошо идет

это точно... руками гораздо эффективней, но и залетаешь тоже очень эффективно...в смыле сливаешь...)))

 
Renat Akhtyamov:

или от 0 со спредом в 10000 пунктов

апрель не за горами

ждем брекзита, остерегайтесь подделок ;)

А как в апреле от 0-я его продавать? Надо в начале на верх зайти. Хотя кто его знает, не свежая овсянка может все карты спутать. Хочется 1.32

GBPUSDDaily

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