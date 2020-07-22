FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 213
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот Еновый расклад:
Я ничего никому не предлагаю...
Это уровни возможного хода в противоход.
Входы на палках: 50%, 100% и 161.8% от их высоты.
Всего 3 ордера с приемлемым риском.
У меня слова предлагаете нет. Предполагаете
Я всегда больше вероятностью и рисками интересуюсь.
Это к тому, что бы к примеру не использовать 50% вход мысль была(если нарисованы 100% и 161,8%) не пробовали.
У меня слова предлагаете нет. Предполагаете
Я всегда больше вероятностью и рисками интересуюсь.
Это к тому, что бы к примеру не использовать 50% вход мысль была(если нарисованы 100% и 161,8%) не пробовали.
Тут не знаешь наверняка, как поступит организатор. И что у него на уме. То ли протянет еще ниже, чем 161.8 в противоход на дневках,
то ли сразу пойдет в отработку на 143,19. Потому три ордера...
Вот седня Киви. Дали сетап на Н1 и сразу почти отработали. Без всяких загонов:
Это на часе...
Если перейти на Н4, то возможен тот самый загон в 0.6930 - 0.6940.
А ТР при этом 0.6839 с Н4
Sterva у нас какая-то не настоящая, не курит, матом не ругается...даже жалко её... уже как-то помочь хочется, что-то у неё плохо выходит по-моему... что-то у неё даже прогера вроде бы нет подходящего помощника, а очень хочет что-то заработать - был бы я прогер хороший я бы обязательно такой скромнице помог... хоть бы Леха Волчанский помог что ли хоть по скайпу что ли, но его что-то давно не видно - внука нянчит наверно, некогда человеку
Вы сколько раз в бане на этом форуме были).
Проги есть красивые, с заумными цифирями, только не долго они зарабатывают.
Последнюю хваленую год назад выбросила.
Хороших людей много, но даже за деньги хорошую прогу можно только на время.
Максимум 0.5 года и все. Индикаторы, другое дело.
Вот такой индюк есть старенький, но кажет иногда верно, может пригодится...
Sterva у нас какая-то не настоящая, не курит, матом не ругается...даже жалко её... уже как-то помочь хочется, что-то у неё плохо выходит по-моему... что-то у неё даже прогера вроде бы нет подходящего помощника, а очень хочет что-то заработать - был бы я прогер хороший я бы обязательно такой скромнице помог... хоть бы Леха Волчанский помог что ли хоть по скайпу что ли, но его что-то давно не видно - внука нянчит наверно, некогда человеку
любая программа начинается с идеи, которая ручками хорошо идет
так не интересно, картинку покажите
так что там показывать в смысле картинку его работы и что показывает...та где-то затерял этот каптюре при очередной переустановке наверно...да простой красит тренды и алерты выдает...
любая программа начинается с идеи, которая ручками хорошо идет
это точно... руками гораздо эффективней, но и залетаешь тоже очень эффективно...в смыле сливаешь...)))
или от 0 со спредом в 10000 пунктов
апрель не за горами
ждем брекзита, остерегайтесь подделок ;)
А как в апреле от 0-я его продавать? Надо в начале на верх зайти. Хотя кто его знает, не свежая овсянка может все карты спутать. Хочется 1.32