FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 203

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Кто теорию по Фунту вчера прошел, седня с рынка с баблом ушел ...


Иопнем палками по тренду...

 
Lesorub:


Фунт на часе...

Проверяйте теорию:




 
zKillerz:


Я Вам искренне сочувствую...      

 
Lesorub:

Кто теорию по Фунту вчера прошел, седня с рынка с баблом ушел ...


Иопнем палками по тренду...

по теории вроде как он в противоход должен был загнать и  сходить вниз начала, не?

Як там у теории. Сходить к максимуму, инуться ниже лоу, сбосив лохов, и заолти потом уже выше хая. В теории не бло что сазу до пофиту с мелкими дебезгами.

По теории же правй свяща вверх било. 

Неее, мая луще персик таргават.
 
zKillerz:
по теории вроде как он в противоход должен был загнать и  сходить вниз начала, не?

Садитесь, два...

 
Lesorub:

Садитесь, два...

Не кляни, учитэл. Покажи.
 

Не трогайте фунт до среды.)

 
sterva:

Не трогайте фунт до среды.)

Почему?
 
sterva:

Не трогайте фунт до среды.)

Какой недели/месяца/года?)

 

Во вторник заседание парламента, думаю только после него на нормальные рельсы встанет. 

А так только вынос в обе стороны.)

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