FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 203
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Кто теорию по Фунту вчера прошел, седня с рынка с баблом ушел ...
Иопнем палками по тренду...
Фунт на часе...
Проверяйте теорию:
Я Вам искренне сочувствую...
Кто теорию по Фунту вчера прошел, седня с рынка с баблом ушел ...
Иопнем палками по тренду...
по теории вроде как он в противоход должен был загнать и сходить вниз начала, не?
Як там у теории. Сходить к максимуму, инуться ниже лоу, сбосив лохов, и заолти потом уже выше хая. В теории не бло что сазу до пофиту с мелкими дебезгами.
По теории же правй свяща вверх било.Неее, мая луще персик таргават.
по теории вроде как он в противоход должен был загнать и сходить вниз начала, не?
Садитесь, два...
Садитесь, два...
Не трогайте фунт до среды.)
Не трогайте фунт до среды.)
Не трогайте фунт до среды.)
Какой недели/месяца/года?)
Во вторник заседание парламента, думаю только после него на нормальные рельсы встанет.
А так только вынос в обе стороны.)