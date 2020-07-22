FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 233
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П.С. Если кому-то случайно мое исскуство покаэалозь интересным, заходите в мой ВК акаунт (ссылка в профиле). Еще раз всем спасибо эа внимание.
Мне кажется, сейчас для трейдеров самым важным является то, что индекс SP500 уже 13 дней уверенно идёт вниз:
Здесь дневные свечи !
Я не драматизирую ув. Евгений :) ... Просто мне тут не место... Тут собираються люди, кому дневной график это потолок... А для меня это только начало ;)
Я не драматизирую ув. Евгений :) ... Просто мне тут не место... Тут собираються люди, кому дневной график это потолок... А для меня это только начало ;)
а покажите пару оправдавшихся прогнозов..:-) И желательно со сделкой
просто людей которые рисуют графики на десятилетия вперёд с умными словами, их тут столько было :-) Что терминологии которую вы используете просто уже не доверяют
А зачем мне вам что-то покаэывать? Вы мне кто? Друг, товарищь, собутыльник?
Ветка форекс прогнозы и следствия, прогноз и пруф из сделки, никто никому ничем не обязан : https://www.mql5.com/ru/forum/223827
А зачем мне вам что-то покаэывать? Вы мне кто? Друг, товарищь, собутыльник?
вы не поверите - тут все друзья и товарищи.. разве что собутыльников нет, на то есть объективные причины :-)
Кстати, а может кто знает как тут можно закрыть акаунт?
Практически никак. Это Вам не игрушки: сегодня хочу - открыл, завтра хочу - и закрыл.
А в теории можно? Я же не вчера открыл... И никогда раньше вроде непросил... .
"Это мои последние слова", "хочу закрыть аккаунт"...
Уговаривайте меня, а то уйду
Блин, чувствую что как-то неполюдски попрощалься :(... Так или иначе, всех еще раз с грядущими праздниками, прибыли вам в торговле, здоровья и счастья :)