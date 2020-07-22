FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 233

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praeiwis:
П.С. Если кому-то случайно мое исскуство покаэалозь интересным, заходите в мой ВК акаунт (ссылка в профиле). Еще раз всем спасибо эа внимание. 
Теперь понятно зачем ты так драматизируешь)
 

Мне кажется, сейчас для трейдеров самым важным является то, что индекс SP500 уже 13 дней уверенно идёт вниз:

Здесь дневные свечи !

 
praeiwis:

Я не драматизирую ув. Евгений :) ... Просто мне тут не место... Тут собираються люди, кому дневной график это потолок... А для меня это только начало ;)

Та нет... тут всякие есть...
 
praeiwis:

Я не драматизирую ув. Евгений :) ... Просто мне тут не место... Тут собираються люди, кому дневной график это потолок... А для меня это только начало ;)

а покажите пару оправдавшихся прогнозов..:-) И желательно со сделкой

просто людей которые рисуют графики на десятилетия вперёд с умными словами, их тут столько было :-) Что терминологии которую вы используете просто уже не доверяют

 
praeiwis:

А зачем мне вам что-то покаэывать? Вы мне кто? Друг, товарищь, собутыльник?

Ветка форекс прогнозы и следствия, прогноз и пруф из сделки, никто никому ничем не обязан : https://www.mql5.com/ru/forum/223827

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.01.03
  • www.mql5.com
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praeiwis:

А зачем мне вам что-то покаэывать? Вы мне кто? Друг, товарищь, собутыльник?

вы не поверите - тут все друзья и товарищи.. разве что собутыльников нет, на то есть объективные причины :-)


 
praeiwis:
Кстати, а может кто знает как тут можно закрыть акаунт?

Практически никак. Это Вам не игрушки: сегодня хочу - открыл, завтра хочу - и закрыл.

 
praeiwis:

А в теории можно? Я же не вчера открыл... И никогда раньше вроде непросил... .


"Это мои последние слова", "хочу закрыть аккаунт"...

Уговаривайте меня, а то уйду

 
Блин, чувствую что как-то неполюдски попрощалься :(... Так или иначе, всех еще раз с грядущими праздниками, прибыли вам в торговле, здоровья и счастья :)
 
praeiwis:
Блин, чувствую что как-то неполюдски попрощалься :(... Так или иначе, всех еще раз с грядущими праздниками, прибыли вам в торговле, здоровья и счастья :)
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