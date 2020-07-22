FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 189

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Unicornis:

сейчас бу или закрыть.

Как известно, цена всегда обновляет свои минимумы и муксимумы. Я так подозреваю сейчас цена пытается обновить свой минимум 15.08.2018, а именно 1,2661

 

Первая часть прогноза по EURUSD сбылась. Первая цель 1.1286 достигнута. Прибыль составила 125 пт.

Теперь ждем коррекции вверх до 1.1379 (возможно меньше).

После завершения коррекции можно продавать до 1.1195

EURUSD H4

 
Aleksandr Yakovlev:

Как известно, цена всегда обновляет свои минимумы и муксимумы. Я так подозреваю сейчас цена пытается обновить свой минимум 15.08.2018, а именно 1,2661

Все возможно, осталась чуть чуть:

USDOLLARH1.png

 

Прогноз по EUR/USD на 28.11.2018

Здравствуйте уважаемые трейдеры.Как и предполагалось вчера, валютная пара EUR/USD достигла уровня 1.1292. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать дальнейшее снижение с текущих позиций либо после роста в область 1.1330. Следующей целью для снижения выступает уровень 1.1230. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1353. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1414. 

 

Во всем нужна сноровка...


 

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page183#comment_9327478

 опять 1.1275 устоял....

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.11.09
  • www.mql5.com
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Lesorub:

Во всем нужна сноровка...


Согласен

Тоже немного прихватил.

 
Всем чтото пофиг на своп, продать фунта.
 
Unicornis:
Всем чтото пофиг на своп, продать фунта.

А зачем продавать, если он растет.У меня сделка на бай с 1.2759, чуть погодя дольюсь еще. Планирую до 1.30 доковылять.

 
Aleksandr Yakovlev:

А зачем продавать, если он растет.У меня сделка на бай с 1.2759, чуть погодя дольюсь еще. Планирую до 1.30 доковылять.

Половина в рост показывает половина в продажу, среда перевесила в продажу, на 1.2880 еще продажа, как оно будет хз.))

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