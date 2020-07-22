FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 204
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Во вторник заседание парламента, думаю только после него на нормальные рельсы встанет.
А так только вынос в обе стороны.)
вынос обычно только в ту, в которую не желательно торговать
в другую сторону не просто можно, а нужно
внимательно, куда выносят? :
Если не совсем заметно, то проверните виртуально скрин так, чтобы котир лег на горизонтальную плоскость.
Как говорит А_К, вытряхните пыль из карманов и торгуйте в плюс.;)
вынос обычно только в ту, в которую не желательно торговать
в другую сторону не просто можно, а нужно
внимательно, куда выносят? :
Если не совсем заметно, то поверните чуток скрин так, чтобы котир лег на горизонтальную ..плоскость.
Как говорит А_К, вытряхните пыль из карманов и торгуйте в плюс.;).
Что могу сказать. Я в дни высокой (как я считаю) волантийности не торгую.)
А стоять месяцами не мое.
что-то нетути сегодня ночного флету...
так до "заседания парламента" мы фунт уже пару раз туда-сюда..потрогаем :-)
что-то нетути сегодня ночного флету...
будем считать, что просто день затянулся...
и что вечер "обещает быть томным".
PS/ азия впряглась со страшной силой, когда не ждали :-)
Прогноз по EUR/USD на 07.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.07
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
На сегодня по валютной паре EUR/USD рассматриваю покупки с первой целью 1.1414. Рост ожидаю с текущих позиций, либо после снижения в область 1.1353.Отменен данный сценарий будет, в случае если пара снова окажется ниже уровня 1.1353. В таком случае буду рассматривать продажи с первой целью 1.1292.
Великобритания может в одностороннем порядке остановить Brexit. Следующая неделя станет судьбоносной для Brexit, фунта и премьер-министра Мэй, поэтому мы ожидаем дальнейшей консолидации в преддверии этих решений.
Это скопировал с известного сайта. Готовимся к полетам.)))
Что могу сказать. Я в дни высокой (как я считаю) волантийности не торгую.)
А стоять месяцами не мое.
В этом случае пора на одых, до мая
;)
В этом случае пора на одых, до мая
;)
Еврика захомутать от безделия ...