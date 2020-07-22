FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 204

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sterva:

Во вторник заседание парламента, думаю только после него на нормальные рельсы встанет. 

А так только вынос в обе стороны.)

вынос обычно только в ту, в которую не желательно торговать

в другую сторону не просто можно, а нужно

внимательно, куда выносят? :

Если не совсем заметно, то проверните виртуально скрин так, чтобы котир лег на горизонтальную плоскость.

Как говорит А_К, вытряхните пыль из карманов и торгуйте в плюс.

;)
 
Renat Akhtyamov:

вынос обычно только в ту, в которую не желательно торговать

в другую сторону не просто можно, а нужно

внимательно, куда выносят? :

Если не совсем заметно, то поверните чуток скрин так, чтобы котир лег на горизонтальную ..плоскость.

Как говорит А_К, вытряхните пыль из карманов и торгуйте в плюс.

;).

Что могу сказать. Я в дни высокой (как я считаю) волантийности не торгую.)

А стоять месяцами не мое.

 

что-то нетути сегодня ночного флету...

так до "заседания парламента" мы фунт уже пару раз туда-сюда..потрогаем :-)

 
Палка-водец(Lesorub), закрыл usdcad от 1.34 и поставил снова отложку, чуть повыше на 1.3430. Планы не изменились?
 
Maxim Kuznetsov:

что-то нетути сегодня ночного флету...


будем считать, что просто день затянулся...

и что вечер "обещает быть томным".

PS/ азия впряглась со страшной силой, когда не ждали :-)

 

Прогноз по EUR/USD  на 07.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.07

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.07, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

На сегодня по валютной паре EUR/USD рассматриваю покупки с первой целью 1.1414. Рост ожидаю с текущих позиций, либо после снижения в область 1.1353.Отменен данный сценарий будет, в случае если пара снова окажется ниже уровня 1.1353. В таком случае буду рассматривать продажи с первой целью 1.1292.



 

Великобритания может в одностороннем порядке остановить Brexit. Следующая неделя станет судьбоносной для Brexit, фунта и премьер-министра Мэй, поэтому мы ожидаем дальнейшей консолидации в преддверии этих решений.

Это скопировал с известного сайта. Готовимся к полетам.)))


 
sterva:

Что могу сказать. Я в дни высокой (как я считаю) волантийности не торгую.)

А стоять месяцами не мое.

В этом случае пора на одых, до мая

;)

 
Renat Akhtyamov:

В этом случае пора на одых, до мая

;)

а там пара недель с низкой волатильностью - и снова на отдых.. главное не перенапрячься
 

Еврика захомутать от безделия ...


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