FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 79

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Renat Akhtyamov:
кукл поигрался чуток...

Вот у меня доиграется...попадет как кур во щи на сковородку...)) 

 
Сергей Криушин:

Вот у меня доиграется...попадет как кур во щи на сковородку...)) 

ага

Появился прогноз по процентной ставке:

ФРС - повысится, ЕВРО - не изменится

А что мы выше говорили?


 

Аудя..., хрен поймешь, что хочет...


 

КИВИ, маляська...


 
Lesorub:

Аудя..., хрен поймешь, что хочет...

ага, тож не пойму

742 по плитам

по фунту чо думаешь? (кстати, не знаю как для кого, но для меня самая сложная пара, если чо по ней не так - сразу Брексит у неё...)

//киви не торгую

 
Renat Akhtyamov:

ага

Появился прогноз по процентной ставке:

ФРС - повысится, ЕВРО - не изменится

А что мы выше говорили?


А классный клипец...видеоряд у них всегда почему-то лучше чем у нас... как бы Филипп не старался...изящества и тонкости не хватает что ли

А что мы выше говорили?..куда поскачет наш проказник?...да как выше говорили - без разницы, лишь бы скакал...а наше дело ему красную дорожку постелить...в мелкоячеистую сеточку...))


 
Сергей Криушин:

А классный клипец...видеоряд у них всегда почему-то лучше чем у нас... как бы Филипп не старался...изящества и тонкости не хватает что ли

А что мы выше говорили?..куда поскачет наш проказник?...да как выше говорили - без разницы, лишь бы скакал...а наше дело ему красную дорожку постелить...в мелкоячеистую сеточку...))


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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Renat Akhtyamov, 2018.06.06 16:11


Предполагаю что процентная ставка по еврику выростет (14.06.18). Движение теперь происходит в течении двух недель, чтобы в момент выхода новостей по фундаменту не наварились.

Но если ставка не изменится, кому то очень больно и низко придется падать, минимум до текущих

А вообще, прогнозы счас нужны - ставка ФРС (USD) сегодня, надеюсь будет жарко...
 
Renat Akhtyamov:

Да хорошо бы упасть чуть пониже...там, как Лесоруб часто говорит, большие долги у кукла...вовремя не прикрыл, а теперь жаба давит пол прибыли крыть...

картинка

 
Renat Akhtyamov:

ага, тож не пойму

742 по плитам

по фунту чо думаешь? (кстати, не знаю как для кого, но для меня самая сложная пара, если чо по ней не так - сразу Брексит у неё...)

//киви не торгую

 

По фунту судя по технику на юга...но все может быть...ждемс...а брексит теперь говорят вообще не брегзит, а проект Сороса...кто хотел тот наварился... хм красота - научился картинки ставить со второго экрана...))

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