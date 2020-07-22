FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 79
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кукл поигрался чуток...
Вот у меня доиграется...попадет как кур во щи на сковородку...))
Вот у меня доиграется...попадет как кур во щи на сковородку...))
ага
Появился прогноз по процентной ставке:
ФРС - повысится, ЕВРО - не изменится
А что мы выше говорили?
Аудя..., хрен поймешь, что хочет...
КИВИ, маляська...
Аудя..., хрен поймешь, что хочет...
ага, тож не пойму
742 по плитам
по фунту чо думаешь? (кстати, не знаю как для кого, но для меня самая сложная пара, если чо по ней не так - сразу Брексит у неё...)
//киви не торгую
ага
Появился прогноз по процентной ставке:
ФРС - повысится, ЕВРО - не изменится
А что мы выше говорили?
А классный клипец...видеоряд у них всегда почему-то лучше чем у нас... как бы Филипп не старался...изящества и тонкости не хватает что ли
А что мы выше говорили?..куда поскачет наш проказник?...да как выше говорили - без разницы, лишь бы скакал...а наше дело ему красную дорожку постелить...в мелкоячеистую сеточку...))
А классный клипец...видеоряд у них всегда почему-то лучше чем у нас... как бы Филипп не старался...изящества и тонкости не хватает что ли
А что мы выше говорили?..куда поскачет наш проказник?...да как выше говорили - без разницы, лишь бы скакал...а наше дело ему красную дорожку постелить...в мелкоячеистую сеточку...))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.06.06 16:11
Предполагаю что процентная ставка по еврику выростет (14.06.18). Движение теперь происходит в течении двух недель, чтобы в момент выхода новостей по фундаменту не наварились.
Но если ставка не изменится, кому то очень больно и низко придется падать, минимум до текущих
Да хорошо бы упасть чуть пониже...там, как Лесоруб часто говорит, большие долги у кукла...вовремя не прикрыл, а теперь жаба давит пол прибыли крыть...
ага, тож не пойму
742 по плитам
по фунту чо думаешь? (кстати, не знаю как для кого, но для меня самая сложная пара, если чо по ней не так - сразу Брексит у неё...)
//киви не торгую
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Lesorub, 2018.06.04 13:01
Или мы или нас...
По фунту судя по технику на юга...но все может быть...ждемс...а брексит теперь говорят вообще не брегзит, а проект Сороса...кто хотел тот наварился... хм красота - научился картинки ставить со второго экрана...))