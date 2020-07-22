FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 239

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Vitaly Muzichenko:

Не понятен момент, кто торгует? Сейчас ничего не работает, CME так-же не работает, даже микро-банки и те на выходных.

Откуда котировки, кто их гоняет?

Атеисты какие-то

Vitaly Muzichenko:

Хорошо, но где он торгует, кто его поставщик ликвидности?

Может он сам себе поставщик ликвидности
 
Yevhenii Levchenko:
Атеисты какие-то

Может он сам себе поставщик ликвидности

Да нет, что-то не то происходит. Нас хотят "кинуть" ))

 
Vitaly Muzichenko:

Да нет, что-то не то происходит. Нас хотят "кинуть" ))

Так вся эта рознчная сфера и есть сплошной кидок. Везде, где чисто спекулятивные моменты... Либо ты заработал, либо на тебе

Но то, что происходит что-то непонятное - такое ощущение не только у вас. В общем, в таких случаях необходимо вспоминать недавно публиковавшееся предостережение:

"Просим быть внимательными и бдительными. Оглядывайтесь вверх и по сторонам. Что-то непонятное произошло"

 
Yevhenii Levchenko:

Так вся эта рознчная сфера и есть сплошной кидок. Везде, где чисто спекулятивные моменты... Либо ты заработал, либо на тебе

Но то, что происходит что-то непонятное - такое ощущение не только у вас. В общем, в таких случаях необходимо вспоминать недавно публиковавшееся предостережение:

"Просим быть внимательными и бдительными. Оглядывайтесь вверх и по сторонам. Что-то непонятное произошло"

Ну да, особенно по утрам особая осторожность не помешает)

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Интересное и Юмор

Sergey Golubev, 2018.12.25 10:07

Утром надо быть особенно осторожными. Одно неловкое движение.. и ты снова спишь

С добрым утром

 
Vitaly Muzichenko:

Ну да, особенно по утрам особая осторожность не помешает)


Это да)

Утро будет интересным...
 
Renat Akhtyamov:

еще как видим ;)

----

Будут ГЭПы?

Дух битка и биномо вселился в канадца, теперь и на выходных - курни и будь здоров. ;)

USDMXN

USDCAD

Обычно корреляция на 500 барах почти все время больше 0, обычно 0.3-0.7 , на глаз, меньше 0 также редко как и 0.9. По злодеям гдето 2/3 объемов против народа уже стоит, у куклов в нычке 1/3 мощи, а у народа воля к победе и вера в светлое будущее. )

 
Unicornis:

Дух битка и биномо вселился в канадца, теперь и на выходных - курни и будь здоров. ;)



Обычно корреляция на 500 барах почти все время больше 0, обычно 0.3-0.7 , на глаз, меньше 0 также редко как и 0.9

бабка надвое

графики не сходятся

пока не понятно - где правда

 
Renat Akhtyamov:

бабка надвое

графики не сходятся

пока не понятно - где правда

если было или внезапно будет 1.4, то сожалею что не поставил там лимитник https://www.mql5.com/ru/forum/294095/page3#comment_10007663 . Если такие штуки станут регулярными то надо будет на весь исторический диапазон на парах утыкивать лимитниками.

Влияние на курс USD/CAD?
Влияние на курс USD/CAD?
  • 2018.12.24
  • www.mql5.com
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста с техническим анализом по валютной паре USD/CAD...
 
Какой-то скучное утро)
 
Кто нибудь фунта продает?
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