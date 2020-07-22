FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 239
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Не понятен момент, кто торгует? Сейчас ничего не работает, CME так-же не работает, даже микро-банки и те на выходных.
Откуда котировки, кто их гоняет?
Хорошо, но где он торгует, кто его поставщик ликвидности?
Атеисты какие-то
Может он сам себе поставщик ликвидности
Да нет, что-то не то происходит. Нас хотят "кинуть" ))
Да нет, что-то не то происходит. Нас хотят "кинуть" ))
Так вся эта рознчная сфера и есть сплошной кидок. Везде, где чисто спекулятивные моменты... Либо ты заработал, либо на тебе
Но то, что происходит что-то непонятное - такое ощущение не только у вас. В общем, в таких случаях необходимо вспоминать недавно публиковавшееся предостережение:
"Просим быть внимательными и бдительными. Оглядывайтесь вверх и по сторонам. Что-то непонятное произошло"
Так вся эта рознчная сфера и есть сплошной кидок. Везде, где чисто спекулятивные моменты... Либо ты заработал, либо на тебе
Но то, что происходит что-то непонятное - такое ощущение не только у вас. В общем, в таких случаях необходимо вспоминать недавно публиковавшееся предостережение:
"Просим быть внимательными и бдительными. Оглядывайтесь вверх и по сторонам. Что-то непонятное произошло"
Ну да, особенно по утрам особая осторожность не помешает)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Интересное и Юмор
Sergey Golubev, 2018.12.25 10:07Утром надо быть особенно осторожными. Одно неловкое движение.. и ты снова спишь
С добрым утром
Ну да, особенно по утрам особая осторожность не помешает)
Утро будет интересным...
еще как видим ;)
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Будут ГЭПы?
Дух битка и биномо вселился в канадца, теперь и на выходных - курни и будь здоров. ;)
Обычно корреляция на 500 барах почти все время больше 0, обычно 0.3-0.7 , на глаз, меньше 0 также редко как и 0.9. По злодеям гдето 2/3 объемов против народа уже стоит, у куклов в нычке 1/3 мощи, а у народа воля к победе и вера в светлое будущее. )
Дух битка и биномо вселился в канадца, теперь и на выходных - курни и будь здоров. ;)
Обычно корреляция на 500 барах почти все время больше 0, обычно 0.3-0.7 , на глаз, меньше 0 также редко как и 0.9
бабка надвое
графики не сходятся
пока не понятно - где правда
бабка надвое
графики не сходятся
пока не понятно - где правда
если было или внезапно будет 1.4, то сожалею что не поставил там лимитник https://www.mql5.com/ru/forum/294095/page3#comment_10007663 . Если такие штуки станут регулярными то надо будет на весь исторический диапазон на парах утыкивать лимитниками.