FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 206
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет!
пара AUDUSD = 0.74 потом 0.77.
Привет!
пара AUDUSD = 0.74 потом 0.77.
Привет всем!!!
Как у вас всё просто, а в долго срок по этой паре вы бы какую сделку совершили?
Если не секрет конечно.
Я вот честно скажу у меня по британцу месяца два постепенно набирал позу по нескольким парам... Так как такие сделки бывают раз в сто лет...
Сейчас каждый день капает по 300-320$... сейчас жду ещё возможность доливки чуть позже открытых поз. И это я думаю позиции открытые минимум года на три. В общем теперь это просто пассивный доход.
Привет всем!!!
Как у вас всё просто, а в долго срок по этой паре вы бы какую сделку совершили?
Если не секрет конечно.
Я вот честно скажу у меня по британцу месяца два постепенно набирал позу по нескольким парам... Так как такие сделки бывают раз в сто лет...
Сейчас каждый день капает по 300-320$... сейчас жду ещё возможность доливки чуть позже открытых поз. И это я думаю позиции открытые минимум года на три. В общем теперь это просто пассивный доход.
Что-то охриметь какой доход... аж в голове не укладывается...так еще и с доливкой...что то кака-то фантастика...или это что сетки растянутые на 3 года туда и суда, и где еще такой тренд размером \безразмером...
Что-то охриметь какой доход... аж в голове не укладывается...так еще и с доливкой...что то кака-то фантастика...или это что сетки растянутые на 3 года туда и суда, и где еще такой тренд размером \безразмером...
Это ордера набранные на нужном уровне с правильным риском с учетом стопов, сейчас стопы уже в + и на этот плюс с определенных уровней начнётся доливка...
Простой пример по одной паре... и прошу обратить внимание профита не видно...я имею уровню
Простой пример по одной паре... и прошу обратить внимание профита не видно...я имею уровню
Вставляйте картинки правильно - пользуйтесь встроенным функционалом редактора.
Вставляйте картинки правильно - пользуйтесь встроенным функционалом редактора.
Извиняюсь, редко бываю забыл ;0))
Извиняюсь, редко бываю забыл ;0))
Если б еще что-то понял в этом произведении искусства...то сказал бы "Wau-aou"...темный лес и дикие дебри, но заработок стоит того чтобы хоть что-то понять...хотя первый раз вижу такие громадные прибыля....выходит все остальные только плюшками перебиваются...((( и еще вопрос: кто ж такое отдавать будет... наверняка для ДЦ сплошное разорение...обанкротятся но и не отдадут
Если б еще что-то понял в этом произведении искусства...то сказал бы "Wau-aou"...темный лес и дикие дебри, но заработок стоит того чтобы хоть что-то понять...хотя первый раз вижу такие громадные прибыля....выходит все остальные только плюшками перебиваются...((( и еще вопрос: кто ж такое отдавать будет... наверняка для ДЦ сплошное разорение...обанкротятся но и не отдадут
Север много лет назад,ещё на 4-ке,радостно рожал свои бордово-зелёные зоны https://c.mql5.com/3/256/1njir2cu_07-12-2018_214010.png . Я тоже их потом гонял какое-то время. А позже он цену между этими зонами стал закакивать какими-то символами из древней Атлантиды так,что и цены не видно. Мож с дуба рухнул,а скорее каждый символ у него имеет значение. Мож расскажет когда.