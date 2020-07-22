FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 228

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Yevhenii Levchenko:

А мигранты (особенно латиносы), арабы, ЕС...?

Мигранты, мелковато, максимум для внутреннего пользования штатов новость. Остальные вроде как союзники. Так что то-же не совсем вариант. Остаются только два варианта, да и привычней, зачем что-то изобретать, если проверенный вброс нормально съедается.

 
Maxim Kuznetsov:

по всем перечисленным вошёл в buy :-) они перепроданы. И в любом случае на откате своё возьму.

Еня, да!

Остальное..., примите мои личные соболезнования!

Накуя я несколько дней кричал, дабы не попали пацаны в "просак???"


 
Lesorub:

Еня, да!

Остальное..., примите мои личные соболезнования!

Накуя я несколько дней кричал, дабы не попали пацаны в "просак???"


По кенгуру на мой взгляд вообще почти без риска. Киви можно было чуть подождать, но уж заодно :-)

PS/ кстати и новодельный сигнал получен. правда до конца года осталось хрен да ничего :-) может не успеть развернутся как следует
 
Maxim Kuznetsov:

По кенгуру на мой взгляд вообще почти без риска. Киви можно было чуть подождать, но уж заодно :-)

Ладно, дерзайте!!!

Все по палочному плану.

Я в люлю..., потому, как..., в лялю.

Всем бабла и мои личные поздравления:




 

А с Лунем..., тока наша Красава и права пока... На сейчас.

Но..., дрын солому ломит !!!


И, страдальцы, на Евре двойной аукцион на часе !!!

Не впадаем в  лох, берем все!!! И с верху, и с низу!!!

А посему, ауфидерзейн...

 

Прогноз EUR/USD на 20.12.2018

Здравствуйте уважаемые трейдеры.Валютная пара EUR/USD на фоне новостей из штатов снизилась и сейчас торгуется вблизи уровня 1.1353. В случае пробоя данного уровня буду рассматривать продажи с целью 1.1292. В случае если цена закрепится выше уровня 1.1414, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.
 

Вечер вчера и утро сегодня - жесть!

Ребята, выжил ли кто?

 
Alexander_K:

Вечер вчера и утро сегодня - жесть!

Ребята, выжил ли кто?

вчера всё по плану.

про сегодня можно будет вечером сказать, пока рано судить

 
Alexander_K:

Вечер вчера и утро сегодня - жесть!

Ребята, выжил ли кто?

А что плохого утром случилось?
 
Yevhenii Levchenko:
А что плохого утром случилось?

Ну, утро - как продолжение вечера...

Пара NZDJPY - ниже плинтуса, вопреки всем прогнозам и уровням. Моя ТС эту пару ваще не отработала.

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