FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 228
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А мигранты (особенно латиносы), арабы, ЕС...?
Мигранты, мелковато, максимум для внутреннего пользования штатов новость. Остальные вроде как союзники. Так что то-же не совсем вариант. Остаются только два варианта, да и привычней, зачем что-то изобретать, если проверенный вброс нормально съедается.
по всем перечисленным вошёл в buy :-) они перепроданы. И в любом случае на откате своё возьму.
Еня, да!
Остальное..., примите мои личные соболезнования!
Накуя я несколько дней кричал, дабы не попали пацаны в "просак???"
Еня, да!
Остальное..., примите мои личные соболезнования!
Накуя я несколько дней кричал, дабы не попали пацаны в "просак???"
По кенгуру на мой взгляд вообще почти без риска. Киви можно было чуть подождать, но уж заодно :-)PS/ кстати и новодельный сигнал получен. правда до конца года осталось хрен да ничего :-) может не успеть развернутся как следует
По кенгуру на мой взгляд вообще почти без риска. Киви можно было чуть подождать, но уж заодно :-)
Ладно, дерзайте!!!
Все по палочному плану.
Я в люлю..., потому, как..., в лялю.
Всем бабла и мои личные поздравления:
А с Лунем..., тока наша Красава и права пока... На сейчас.
Но..., дрын солому ломит !!!
И, страдальцы, на Евре двойной аукцион на часе !!!
Не впадаем в лох, берем все!!! И с верху, и с низу!!!
А посему, ауфидерзейн...
Прогноз EUR/USD на 20.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.20
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Вечер вчера и утро сегодня - жесть!
Ребята, выжил ли кто?
Вечер вчера и утро сегодня - жесть!
Ребята, выжил ли кто?
вчера всё по плану.
про сегодня можно будет вечером сказать, пока рано судить
Вечер вчера и утро сегодня - жесть!
Ребята, выжил ли кто?
А что плохого утром случилось?
Ну, утро - как продолжение вечера...
Пара NZDJPY - ниже плинтуса, вопреки всем прогнозам и уровням. Моя ТС эту пару ваще не отработала.