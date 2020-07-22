FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 99

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Renat Akhtyamov:

ващьпе чтобы не разрешало торговать чтоли?

тогда беда настигнет раньше, чем появится разрешение на торговлю

именно поэтому я не пишу на заказ то что мне не нравится, то что будет во вред

согласен в том, что чем больше информации на экране, тем удобнее и понятнее торговать

исходя из такой логики:

уровень на экран - на предыдущей

А ну не надо - так  не надо...как скажешь...так-то всё хорошо видно...я дмал с ограничителем надежней что ли...))

Спасибо

 
Сергей Криушин:

А ну не надо - так  не надо...как скажешь...так-то всё хорошо видно...я дмал с ограничителем надежней что ли...))

Спасибо

надежней ограничить риск и не зашкаливать

но всякое бывает

 
Renat Akhtyamov:

надежней ограничить риск и не зашкаливать

но всякое бывает

Да, иногда излишняя самоуверенность настигает-накатывает...вот видишь вдруг вход 100% прибыльный...а оказывается все наоборот...хотел хапнуть лишку...оказался без штанов... все как  в жизни, - жадность брата Ваську сгубила, довела до смерти... до слива депозита...))

 
Renat Akhtyamov:

да тут не за что платить

)

Спасибо,Ренка!

Буковки убрал за ненадобностью и впихнул куда надо. Но есть у инфоиндюшонка одно не приятное свойство-стирает наложенную графику,оставляет только шаблон. Ладно при установке,так он ещё и при переходе на другой ТФ. Мож тебя не затруднит убрать это вредное свойство,а то я люблю рисовать по ходу пъесы.

......На рабочую пару боюсь кидать,там у меня понарисовано всего.

 

Залёг надолго:

_В ауди до 9735.

_Кад/жипию до 9700.

_Евра/ауди до 4620.

 
Vadens:

Спасибо,Ренка!

Буковки убрал за ненадобностью и впихнул куда надо. Но есть у инфоиндюшонка одно не приятное свойство-стирает наложенную графику,оставляет только шаблон. Ладно при установке,так он ещё и при переходе на другой ТФ. Мож тебя не затруднит убрать это вредное свойство,а то я люблю рисовать по ходу пъесы.

......На рабочую пару боюсь кидать,там у меня понарисовано всего.

да, конечно

давай сольем вместе с индюком от Матроскина?

скинь в личку если надо такоэ

приветствуются допы  и пожелания

Мне например кажется что цифры после запятой не нужны

 
Сергей Криушин:

Да, иногда излишняя самоуверенность настигает-накатывает...вот видишь вдруг вход 100% прибыльный...а оказывается все наоборот...хотел хапнуть лишку...оказался без штанов... все как  в жизни, - жадность брата Ваську сгубила, довела до смерти... до слива депозита...))

пользуешь 50% планового риска

остальное в крайних случаях

 
Vadens:

Спасибо,Ренка!

Буковки убрал за ненадобностью и впихнул куда надо. Но есть у инфоиндюшонка одно не приятное свойство-стирает наложенную графику,оставляет только шаблон. Ладно при установке,так он ещё и при переходе на другой ТФ. Мож тебя не затруднит убрать это вредное свойство,а то я люблю рисовать по ходу пъесы.

......На рабочую пару боюсь кидать,там у меня понарисовано всего.

чо то лишнего ты убрал по ходу

кинь в лс то что у тебя получилось в итоге, подскажу где засада и как делать не надо

 
Renat Akhtyamov:

да, конечно

давай сольем вместе с индюком от Матроскина?

скинь в личку если надо такоэ

приветствуются допы  и пожелания

Мне например кажется что цифры после запятой не нужны

В смысле это индюк матроскина? Насчёт дробей согласен.

Renat Akhtyamov:

чо то лишнего ты убрал по ходу

кинь в лс то что у тебя получилось в итоге, подскажу где засада и как делать не надо

Такое может быть,отправляю в личку тебе.

 
Отправил.
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