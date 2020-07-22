FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 99
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ващьпе чтобы не разрешало торговать чтоли?
тогда беда настигнет раньше, чем появится разрешение на торговлю
именно поэтому я не пишу на заказ то что мне не нравится, то что будет во вред
согласен в том, что чем больше информации на экране, тем удобнее и понятнее торговать
исходя из такой логики:уровень на экран - на предыдущей
А ну не надо - так не надо...как скажешь...так-то всё хорошо видно...я дмал с ограничителем надежней что ли...))
Спасибо
А ну не надо - так не надо...как скажешь...так-то всё хорошо видно...я дмал с ограничителем надежней что ли...))
Спасибо
надежней ограничить риск и не зашкаливать
но всякое бывает
надежней ограничить риск и не зашкаливать
но всякое бывает
Да, иногда излишняя самоуверенность настигает-накатывает...вот видишь вдруг вход 100% прибыльный...а оказывается все наоборот...хотел хапнуть лишку...оказался без штанов... все как в жизни, - жадность брата Ваську сгубила, довела до смерти... до слива депозита...))
да тут не за что платить
)
Спасибо,Ренка!
Буковки убрал за ненадобностью и впихнул куда надо. Но есть у инфоиндюшонка одно не приятное свойство-стирает наложенную графику,оставляет только шаблон. Ладно при установке,так он ещё и при переходе на другой ТФ. Мож тебя не затруднит убрать это вредное свойство,а то я люблю рисовать по ходу пъесы.
......На рабочую пару боюсь кидать,там у меня понарисовано всего.
Залёг надолго:
_В ауди до 9735.
_Кад/жипию до 9700.
_Евра/ауди до 4620.
Спасибо,Ренка!
Буковки убрал за ненадобностью и впихнул куда надо. Но есть у инфоиндюшонка одно не приятное свойство-стирает наложенную графику,оставляет только шаблон. Ладно при установке,так он ещё и при переходе на другой ТФ. Мож тебя не затруднит убрать это вредное свойство,а то я люблю рисовать по ходу пъесы.
......На рабочую пару боюсь кидать,там у меня понарисовано всего.
да, конечно
давай сольем вместе с индюком от Матроскина?
скинь в личку если надо такоэ
приветствуются допы и пожелания
Мне например кажется что цифры после запятой не нужны
Да, иногда излишняя самоуверенность настигает-накатывает...вот видишь вдруг вход 100% прибыльный...а оказывается все наоборот...хотел хапнуть лишку...оказался без штанов... все как в жизни, - жадность брата Ваську сгубила, довела до смерти... до слива депозита...))
остальное в крайних случаях
Спасибо,Ренка!
Буковки убрал за ненадобностью и впихнул куда надо. Но есть у инфоиндюшонка одно не приятное свойство-стирает наложенную графику,оставляет только шаблон. Ладно при установке,так он ещё и при переходе на другой ТФ. Мож тебя не затруднит убрать это вредное свойство,а то я люблю рисовать по ходу пъесы.
......На рабочую пару боюсь кидать,там у меня понарисовано всего.
чо то лишнего ты убрал по ходу
кинь в лс то что у тебя получилось в итоге, подскажу где засада и как делать не надо
да, конечно
давай сольем вместе с индюком от Матроскина?
скинь в личку если надо такоэ
приветствуются допы и пожелания
Мне например кажется что цифры после запятой не нужны
В смысле это индюк матроскина? Насчёт дробей согласен.
чо то лишнего ты убрал по ходу
кинь в лс то что у тебя получилось в итоге, подскажу где засада и как делать не надо
Такое может быть,отправляю в личку тебе.