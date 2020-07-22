FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 130
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Лови волну...
Лови волну...
Спасибо, евру давно туда жду до 1.15 там тоже много застряло...)) но пойдет ли она туда без фунта-кабелевского, что-то они последнее время вместе ходят как привязанные...))
а на фунте перевернулся - $20 скинуть пришлось, но уже половину вернул на движухе вверх...идет идет...))
Лови волну...
Я видел её вчера,но с канадцем работал. Чиф сегодня вышел в деньги. Вышеуказанные пары с японцем загружаю.
.....Кстати,ты засветил устаревший сигнал.
Я видел её вчера,но с канадцем работал. Чиф сегодня вышел в деньги. Вышеуказанные пары с японцем загружаю.
.....Кстати,ты засветил устаревший сигнал.
Засвети не устаревший...
Лови волну...
продавцов то сколько....
Засвети не устаревший...
А чем тебе это не сигнал?
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page129#comment_8234303
А предметно разжёвывать это уже не сигнал,а смена подгузников.
продавцов то сколько....
есть и покупатели
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H2, 2018.07.31
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
А чем тебе это не сигнал?
https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page129#comment_8234303
А предметно разжёвывать это уже не сигнал,а смена подгузников.
Херня это, а не сигнал...
Смотрю и понять не могу: почему баланс меньше прибыли...так разве может быть...)
есть и покупатели
Индекс Евры:
Фьючерс: