FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 130

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Лови волну...


 
Lesorub:

Лови волну...


Спасибо, евру давно туда жду до 1.15 там тоже много застряло...)) но пойдет ли она туда без фунта-кабелевского, что-то они последнее время вместе ходят как привязанные...))

а на фунте перевернулся - $20 скинуть пришлось, но уже половину  вернул на движухе вверх...идет идет...))

 
Lesorub:

Лови волну...


Я видел её вчера,но с канадцем работал. Чиф сегодня вышел в деньги. Вышеуказанные пары с японцем загружаю.

.....Кстати,ты засветил устаревший сигнал.

 
Vadens:

Я видел её вчера,но с канадцем работал. Чиф сегодня вышел в деньги. Вышеуказанные пары с японцем загружаю.

.....Кстати,ты засветил устаревший сигнал.

Засвети не устаревший...  

 
Lesorub:

Лови волну...

продавцов то сколько....


 
Lesorub:

Засвети не устаревший...  

А чем тебе это не сигнал?

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page129#comment_8234303

А предметно разжёвывать это уже не сигнал,а смена подгузников.


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.07.31
  • www.mql5.com
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Renat Akhtyamov:

продавцов то сколько....


есть и покупатели

 
Vadens:

А чем тебе это не сигнал?

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page129#comment_8234303

А предметно разжёвывать это уже не сигнал,а смена подгузников.


Херня это, а не сигнал...


 

Смотрю и понять не могу: почему баланс меньше прибыли...так разве может быть...)

баланс меньше прибыли

 
Aleksandr Prishenko:

есть и покупатели


Индекс Евры:

Фьючерс:


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