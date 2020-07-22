FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 56

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Vitaly Muzichenko:

Что за педомузыка в аналитическом обзоре? Где сама аналитика с объяснениями? Поводить мышкой по графику и Я могу!

Вы предполагаете, что ваши ***сподвигнут меня делать более качественные материалы? Ответ: нет
 
vadim103:
Вы предполагаете, что ваши ***сподвигнут меня делать более качественные материалы? Ответ: нет

На нет - и спроса нет!

Будем смотреть материалы, в которых автор рассказывает своё видение рынка, а не водит мышкой по графику, как ребёнок. На то она и аналитика, чтобы говорить.

 
Алексей Тарабанов:

О рынке

а, понял...


 
тема стала  анекдотичнее ))
 

В каждой шутке есть доля истины...

GBPUSD:


 

По Аудям своп стал нейтральным, 0.7491 на контроль:

КИВИ вполне себе и стрельнет:


 

И добиваем Евру ...


 
 
 

Чиф, свежак...      

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