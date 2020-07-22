FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 56
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Что за педомузыка в аналитическом обзоре? Где сама аналитика с объяснениями? Поводить мышкой по графику и Я могу!
Вы предполагаете, что ваши ***сподвигнут меня делать более качественные материалы? Ответ: нет
На нет - и спроса нет!
Будем смотреть материалы, в которых автор рассказывает своё видение рынка, а не водит мышкой по графику, как ребёнок. На то она и аналитика, чтобы говорить.
О рынке
а, понял...
В каждой шутке есть доля истины...
GBPUSD:
По Аудям своп стал нейтральным, 0.7491 на контроль:
КИВИ вполне себе и стрельнет:
И добиваем Евру ...
Чиф, свежак...