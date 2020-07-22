FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 106
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Что-то я уже нервничать начинаю - за последний час отнял-ушел еще 2к...может и не хватить моего запаса прочности...
Сергей, как ты умудряешься во флете уходить в минус?
Не надо открывать ничего в такие дни, просто спокойно ждать откат/отскок от уровня флета пунктов на 100-140...Он обязательно будет, но куда - знает только кукл
Все сегодня будет зависеть от канадца и доллара
Какие мысли?
Сегодня пятница...большие дяди не торгуют, так что могут наделать делов...нефть вверх - доллар наверно значит вниз...хотя запасы и показатели экономики вроде пока растут, судя по их индексам...
Сергей, как ты умудряешься во флете уходить в минус?
Не надо открывать ничего в такие дни, просто спокойно ждать откат/отскок от уровня флета пунктов на 100-140...Он обязательно будет, но куда - знает только кукл
сам не знаю как получается...остаются зависают, ждут отсскока, а флет не флет тут счас не разберешь да и флет 80%, а когда зарабатывать, одна надежда на возврат или на доливку... вон ведь как предсказывают 50/50...потери закономерны...
Сегодня пятница...большие дяди не торгуют, так что могут наделать делов...нефть вверх - доллар наверно значит вниз...хотя запасы и показатели экономики вроде пока растут, судя по их индексам...
Сегодня вступают в силу Китайские пошлины на товары из США. Рынок каким-то образом должен отреагировать на данный факт. Это краткосрок.
А на долгосроке. С Ираном непонятная возня и если пойдет по худшему сценарию и Иран перекроет пролив (что грозится сделать). Вот это будет веселье на рынке. Для нефтедобывающих стран конечно хороший плюс. А вот некоторые валюты обвалятся не плохо...
Сегодня вступают в силу Китайские пошлины на товары из США. Рынок каким-то образом должен отреагировать на данный факт. Это краткосрок.
А на долгосроке. С Ираном непонятная возня и если пойдет по худшему сценарию и Иран перекроет пролив (что грозится сделать). Вот это будет веселье на рынке. Для нефтедобывающих стран конечно хороший плюс. А вот некоторые валюты обвалятся не плохо...
Пошлины где-то 5% они уже девальвировали свою валюту на эту величину, так что тут непонятно чего ждать... будем посмотреть... Иран что - вряд ли перекроют этот кислород - это уже война...не допустят, хотя фанатиков там хватает. могут и взорвать...
Пошлины где-то 5% они уже девальвировали свою валюту на эту величину, так что тут непонятно чего ждать... будем посмотреть... Иран что - вряд ли перекроют этот кислород - это уже война...не допустят, хотя фанатиков там хватает. могут и взорвать...
То что Китай девальвировал это было чтоб смягчит пошлины США на Китайские товары. Сегодня полетели ответные пошлины Китая на товары из США. Бумеранг возвращается. И ко всему этому возможен обещанный Трампом второй круг обмена пошлинами. И вроде как там разговор шел о более жестком сценарии.
А по Ирану. Уже было официально объявлено. Что если США вводят одностороннее санкции разорвав соглашение по ядерной сделке. То Иран перекрывает канал. И это не на уровне фанатиков. А государственная позиция Ирана.
При холодном взгляде на недельном графике - голова и плечи наклон у головы к низу - значит скорее вниз чем вверх, да и Европе не нужна сильная евра...
При холодном взгляде на недельном графике - голова и плечи наклон у головы к низу - значит скорее вниз чем вверх, да и Европе не нужна сильная евра...
Есть зеркальный(примерный) уровень в районе 1.21. Скорее туда придем.
Есть зеркальный(примерный) уровень в районе 1.21. Скорее туда придем.
При понижающем ходе, при стремлении вниз симметрии не может быть...само больше 1,19 предел для проторговки или этого флета...ИМХо-хо конечно, куда политики развернут, знает только разведка ГРУ...
При понижающем ходе, при стремлении вниз симметрии не может быть...само больше 1,19 предел для проторговки или этого флета...ИМХо-хо конечно, куда политики развернут, знает только разведка ГРУ...
Да, это точно.)))