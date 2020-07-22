FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 253
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Отработало.
В общем тактика такая, смотрю - растет, значит надо продавать. А как еще выросло - еще продаем. Смотрю опять растет., Щас буду продавать, или еурусд пока растет...
Мда, хорошенький НГ пришел...
Привет!
Ураааа!!! Всем привеееет.
С меня бан снят наконец то.
Такое ощущение, как буд то кляп со рта вынули)))
Ураааа!!! Всем привеееет.
С меня бан снят наконец то.
Такое ощущение, как буд то кляп со рта вынули)))
Серьёзно сняли? )))
Серьёзно сняли? )))
А что, лучше бы не снимали?
А что, лучше бы не снимали?
Я вижу это:
P.S. А вот сейчас уже нормально отображается. Видимо кеш браузера виноват был.
Я вижу это:
P.S. А вот сейчас уже нормально отображается. Видимо кеш браузера виноват был.
Это я в первые секунды после снятия писал . Точно кэш)))
Это я в первые секунды после снятия писал . Точно кэш)))
Ну тогда с возвращением!Видимо давали много профитных сигналов, за что и в баню)
Ну тогда с возвращением!
Спасибо.