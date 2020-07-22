FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 253

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Щас цель отработает свою картинку скину
 

Отработало.

В общем тактика такая, смотрю - растет, значит надо продавать. А как еще выросло - еще продаем. Смотрю опять растет., Щас буду продавать, или еурусд пока растет...

 

Мда, хорошенький НГ пришел...

Привет!

 

Ураааа!!! Всем привеееет. 

С меня бан снят наконец то.

Такое ощущение, как буд то кляп со рта вынули)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Ураааа!!! Всем привеееет. 

С меня бан снят наконец то.

Такое ощущение, как буд то кляп со рта вынули)))

Серьёзно сняли? )))

 
Vitaly Muzichenko:

Серьёзно сняли? )))

А что, лучше бы не снимали?

 
Aleksandr Yakovlev:

А что, лучше бы не снимали?

Я вижу это:

P.S. А вот сейчас уже нормально отображается. Видимо кеш браузера виноват был.

 
Vitaly Muzichenko:

Я вижу это:

P.S. А вот сейчас уже нормально отображается. Видимо кеш браузера виноват был.

Это я в первые секунды после снятия писал . Точно кэш)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Это я в первые секунды после снятия писал . Точно кэш)))

Ну тогда с возвращением!

Видимо давали много профитных сигналов, за что и в баню)
 
Vitaly Muzichenko:

Ну тогда с возвращением!

Спасибо.

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