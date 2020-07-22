FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 129
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Большие надежды на падение похудение фунтика возлагаю - у меня в нем пол котлеты заряженно, должен вернуть должок...
Ну если посмотреть на статистику графика на годик второй, то возможны разные варианты. И тот что цена наоборот пойдет вверх.
Ну если посмотреть на статистику графика на годик второй, то возможны разные варианты. И тот что цена наоборот пойдет вверх.
Да, только вот где сил набраться бедному фунтику замученному брегзитом...а вот евра медленно, но верно докарабкалась до 1750...вот тут бы ей и одуматься и вернуться к себе домой...))
Да, только вот где сил набраться бедному фунтику замученному брегзитом...а вот евра медленно, но верно докарабкалась до 1750...вот тут бы ей и одуматься и вернуться к себе домой...))
Ну брегзит уже затянувшиеся история, а в феврале и апреле GBPUSD были на 1.43...
Ну брегзит уже затянувшиеся история, а в феврале и апреле GBPUSD были на 1.43
То было до Хаоса...теперь же все в таком испуге, что не знают где спасаться от трамповских твитов...хорошо он придумал - сиди себе пиши что попало...сегодня так - завтра этак, прессует всех направо и на лево, кто под руку подвернется может даже первая леди в этом помогает...веселенькая забава - прессовать экономики стран...))) ой что-то я отвлекся... фунтяра вон пошел низом...
То было до Хаоса...теперь же все в таком испуге, что не знают где спасаться от трамповских твитов...хорошо он придумал - сиди себе пиши что попало...сегодня так - завтра этак, прессует всех направо и на лево, кто под руку подвернется может даже первая леди в этом помогает...веселенькая забава - прессовать экономики стран...)))
Так в начале года он так-же был твитнутым президентом. И кстати о его твитах, вроде как было его высказывание, что дорогой бакс штатам не выгоден. Так что вполне возможны варианты )))
ИМХА, фьюч...
Индекс:
ИМХА, фьюч...
Индекс:
Спосибо, предупрежден - значит вооружен...блин придется переворачиваться, все крыть по быстрому... или может еще пп 40 пройдет к низу...
Спосибо, предупрежден - значит вооружен...блин придется переворачиваться, все крыть по быстрому...
Смотря, что торгуешь.
Какое движение...
Для уборщиков соплей обратно в баланс. Курода сильно пал. Зато евра,ауди,фунт,DX в силе. Соответственно,некоторые пары в сильном дисбалансе,(по мере интереса на мой взгляд)-AUDJPY,EVRJPY,USDJPY,GBPJPY. На кроссах большой спред,поэтому лучше шортить,собственно что и требуется.
Если пара полезет выше,не ссым вливаем ещё,но захлопываемся на ближайших исторических хаях.
Если пара падает с текущих,с целью сильно не заморачиваемся,машка 200 smoothed HL/2 для М15.