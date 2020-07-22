FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 247
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Продолжу, если кто заинтересовался темой, я вскочил и вышел в последнюю минуту, пред выходными. Второй сигнал сработал. Смысл отслеживать объёмы есть.
Продолжу, если кто заинтересовался темой, я вскочил и вышел в последнюю минуту, пред выходными. Второй сигнал сработал. Смысл отслеживать объёмы есть.
Заинтересовало .
Держите нас в курсе .
Всех с Новым годом!!!
Приступаем к лечению.
С Новым 2019 Годом! Желаю чтобы Ваши торговые системы приносили Вам денежку в копилку:
Поздравляю вас коллеги. Пусть Новый 2019 год начнется красиво и успешно.
Пусть всем невероятно повезет, и каждому пребудет столько достатка, сколько нужно на роскошную и счастливую жизнь.
Продолжайте так же смело и уверенно завоевывать новые вершины, у вас это отлично получается.
С наступающим!
Всех с Новым Годом!!!
Потратьте 11 минут своего времени на просмотр. Парень простой метод предлагает, на определение денежных входов, поддержек и сопротивлений.
https://www.youtube.com/watch?v=hxYHp4Xn9HE
Прикинул по канадцу его метод.
Два крупных объёма подряд тоже дают входы и локальные уровни.
Спасибо мил человек!
Сообщайте о промежуточных результатах :)
Продолжу, если кто заинтересовался темой, я вскочил и вышел в последнюю минуту, пред выходными. Второй сигнал сработал. Смысл отслеживать объёмы есть.