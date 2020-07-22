FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 247

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Продолжу, если кто заинтересовался темой, я вскочил и вышел в последнюю минуту, пред выходными. Второй сигнал сработал. Смысл отслеживать объёмы есть.


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.12.28
  • www.mql5.com
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Vladimir M.:

Продолжу, если кто заинтересовался темой, я вскочил и вышел в последнюю минуту, пред выходными. Второй сигнал сработал. Смысл отслеживать объёмы есть.


Заинтересовало .

Держите нас в курсе .

 

Всех с Новым годом!!!

Приступаем к лечению.


 

С Новым 2019 Годом! Желаю чтобы Ваши торговые системы приносили Вам денежку в копилку:

New Year 2019

 

Поздравляю вас коллеги. Пусть Новый 2019 год начнется красиво и успешно.

Пусть всем невероятно повезет, и каждому пребудет столько достатка, сколько нужно на роскошную и счастливую жизнь.

Продолжайте так же смело и уверенно завоевывать новые вершины, у вас это отлично получается.

С наступающим!

 
С Новым Годом! Господа Трейдеры! 
 

Всех с Новым Годом!!!


 
Всем профессионального подхода к своим сделкам в НГ!
 
Vladimir M.:

Потратьте 11 минут своего времени на просмотр. Парень простой метод предлагает, на определение денежных входов, поддержек и сопротивлений.

https://www.youtube.com/watch?v=hxYHp4Xn9HE

Прикинул по канадцу его метод.

Два крупных объёма подряд тоже дают входы и локальные уровни.


Спасибо мил человек!

Сообщайте о промежуточных результатах :)

 
Vladimir M.:

Продолжу, если кто заинтересовался темой, я вскочил и вышел в последнюю минуту, пред выходными. Второй сигнал сработал. Смысл отслеживать объёмы есть.

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