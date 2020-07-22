FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 104
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нет не в разнобой
остаток движения сидит в кроссе, но кросс его возвращает со временем
но тут есть 2 варианта....
)
отсюда арбитраж, исключающий оба
на текущий момент:
евро купить, и чифа купить, а даждавшись цены кросса от 25 мая - закрыть оба ордера, естественно в плюсе
Так, так спасибочки, понятно примерно, хороший индюшонок, красивый, однако...так то у меня евра упперлась в сопромат...а лунь красавиц собрал все что ему тут долго дожидалось...))) значит говориишь евра выше попрется...что ж берем выше...хотя что-то боязно...хотяфунтяра тоже наверх прет - 3й заход уже наверх....
Так, так спасибочки, понятно примерно, хороший индюшонок, красивый, однако...так то у меня евра упперлась в сопромат...а лунь красавиц собрал все что ему тут долго дожидалось...))) значит говориишь евра выше попрется...что ж берем выше...хотя что-то боязно...хотяфунтяра тоже наверх прет - 3й заход уже наверх....
Точно, евра хорошо дернулась наверх...но похоже будет набирать сил в проторговке...
похоже на седни все алес пойду ка я искупаюсь, а то голова гудит как железная от жары раскалилась ...
Точно, евра хорошо дернулась наверх...но похоже будет набирать сил в проторговке...
похоже на седни все алес пойду ка я искупаюсь, а то голова гудит как железная от жары раскалилась ...
Сергей, арбитраж не путай с обычной торговлей
там идет совокупный профит с 2-х пар
не обязательно что в конечном итоге обе в плюсе будут
Сергей, арбитраж не путай с обычной торговлей
там идет совокупный профит с 2-х пар
не обязательно что в конечном итоге обе в плюсе будут
Да пусть хоть половина будет в плюсе лишь бы этот плюс был...а не вечный минус или гениально простое сливачо...как-то вот его научиться избегать...пусть даже с большой посадкой...))
открой покупку и открой продажу
)
Решил еще счет открыть и туда сделки копировать через копировщик...потому как выше поднимать объем не могу, потому что тогда уже очень много в посадке остается...и как быть...
А вот статью наашел как копировщик сделать https://www.mql5.com/ru/articles/189 попробую - может чо получится, если долго мучиться...))
Похоже что чиф гэпнет (0.9930), ева пока 1.1630 (ожидаю 1.16)
Когда закрыл позицию
https://www.mql5.com/ru/charts/8858277/usdcad-h1-fbs-inc
Что случилось, что за новость...что евру такк дернуло, до 16 вроде далеко... а иранцы что-то там хотят перекрыть... я аж испугался и позакрыл не мало...и по-моему зря...
Добрый день, всё по плану. Евро в вверх, чиф цель внизу таргет:
1. 0.98709,
2. 0.970233,
3. 0.9589