FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 104

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Renat Akhtyamov:

нет не в разнобой

остаток движения сидит в кроссе, но кросс его возвращает со временем

но тут есть 2 варианта....

)

отсюда арбитраж, исключающий оба

на текущий момент:

евро купить, и чифа купить, а даждавшись цены кросса от 25 мая - закрыть оба ордера, естественно в плюсе

Так, так спасибочки, понятно примерно, хороший индюшонок, красивый, однако...так то у меня евра упперлась в сопромат...а лунь красавиц собрал все что ему тут долго дожидалось...))) значит говориишь  евра выше попрется...что ж берем выше...хотя что-то боязно...хотяфунтяра тоже наверх прет - 3й заход уже наверх....

фунтяра

евра

 
Сергей Криушин:

Так, так спасибочки, понятно примерно, хороший индюшонок, красивый, однако...так то у меня евра упперлась в сопромат...а лунь красавиц собрал все что ему тут долго дожидалось...))) значит говориишь  евра выше попрется...что ж берем выше...хотя что-то боязно...хотяфунтяра тоже наверх прет - 3й заход уже наверх....


Точно, евра хорошо дернулась наверх...но похоже будет набирать сил в проторговке...

похоже на седни все алес пойду ка я искупаюсь, а то голова гудит как железная от жары раскалилась ...

 
Сергей Криушин:

Точно, евра хорошо дернулась наверх...но похоже будет набирать сил в проторговке...

похоже на седни все алес пойду ка я искупаюсь, а то голова гудит как железная от жары раскалилась ...

Сергей, арбитраж не путай с обычной торговлей

там идет совокупный профит с 2-х пар

не обязательно что в конечном итоге обе в плюсе будут

 
Renat Akhtyamov:

Сергей, арбитраж не путай с обычной торговлей

там идет совокупный профит с 2-х пар

не обязательно что в конечном итоге обе в плюсе будут

Да пусть хоть половина будет в плюсе лишь бы этот плюс был...а не вечный минус или гениально простое сливачо...как-то вот его научиться избегать...пусть даже с большой посадкой...))
 
Сергей Криушин:
Да пусть хоть половина будет в плюсе лишь бы этот плюс был...а не вечный минус или гениально простое сливачо...как-то вот его научиться избегать...пусть даже с большой посадкой...))

открой покупку и открой продажу

)

 

Решил еще счет открыть и туда сделки копировать через копировщик...потому как выше поднимать объем не могу, потому что тогда уже очень много  в посадке остается...и как быть...

А вот статью наашел как копировщик сделать https://www.mql5.com/ru/articles/189 попробую - может чо получится, если долго мучиться...))

Копирование торговли из MetaTrader 5 в MetaTrader 4
Копирование торговли из MetaTrader 5 в MetaTrader 4
  • 2010.10.29
  • Nikolay Demko
  • www.mql5.com
Не так давно многие трейдеры считали MetaTrader 5 сырой платформой, непригодной для реальной торговли, но сейчас, спустя небольшой срок, общественное мнение задается вопросом: когда же релиз на реале? Многие оценили преимущества, реализованные в MetaTrader 5. К тому же Чемпионат, проводимый компанией MetaQuotes Software Corp. подхлестнул...
 

Похоже что чиф гэпнет (0.9930), ева пока 1.1630 (ожидаю 1.16)

 

Когда закрыл позицию


https://www.mql5.com/ru/charts/8858277/usdcad-h1-fbs-inc

 
Что случилось, что за новость...что евру такк дернуло, до 16 вроде далеко... а иранцы что-то там хотят перекрыть... я аж испугался и позакрыл не мало...и по-моему зря...
 
Сергей Криушин:
Что случилось, что за новость...что евру такк дернуло, до 16 вроде далеко... а иранцы что-то там хотят перекрыть... я аж испугался и позакрыл не мало...и по-моему зря...

Добрый день, всё по плану. Евро в вверх, чиф цель внизу таргет:

1.  0.98709,

2.  0.970233,

3.  0.9589

1...979899100101102103104105106107108109110111...254
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