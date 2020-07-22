FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 23

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Sergey Lazarenko:

Швейцарец

Внутри-часовой диапазон.

Есть Нисходящий Тренд с Ускорением, есть Коррекционный откат, при его сломе Sell


Ползем вверх.
 

Если евро смотрим на дневках, смотрите на чифа там же...

Ну и оцените риски - возможная просадка и прочее...

 
Renat Akhtyamov:

Если евро смотрим на дневках, смотрите на чифа там же...

Ну и оцените риски - возможная просадка и прочее...

Подождем, поглядим.

 
Sergey Lazarenko:

Да какой же это флет? Это дикий тренд, вот посмотрите... И не старых пунктов, а пунктов 330,0 пунктов, 4 знак после запятой это целый пункт, а пятый, это десятая часть. При Восходящем тренде каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей...

Странно, что глядя на одну и туже картинку, мы с Вами видим разное. Для меня, очевидно, что имеем флет, и в этом флете я вижу попытку разворота тренда вниз: разворотная фигура "двойная вершина". Произойдёт разворот или нет — неясно, но попытка разворота — видна. А с пунктами Вы явно запутались. Но это — неважно. А вот флет или тренд — важно. У меня сделки по USDCHF вверх.

 
Victor Ziborov:

Странно, что глядя на одну и туже картинку, мы с Вами видим разное. Для меня, очевидно, что имеем флет, и в этом флете я вижу попытку разворота тренда вниз: разворотная фигура "двойная вершина". Произойдёт разворот или нет — неясно, но попытка разворота — видна. А с пунктами Вы явно запутались. Но это — неважно. А вот флет или тренд — важно. У меня сделки по USDCHF вверх.

критерий Флета какой? Критерий тренда какой у вас? Вот откуда надо плясать. Восходящий Тренд, каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей, чем это вас не устраивает?

Смотрите, четвертый знак после запятой, это изменение цены на 1,0 пункт, пятый знак после запятой, это изменение цены на одну 0,1 пункта.

 
Sergey Lazarenko:

критерий Флета какой? Критерий тренда какой у вас? Вот откуда надо плясать. Восходящий Тренд, каждая последующая Впадина и Вершина выше предыдущей, чем это вас не устраивает?

Смотрите, четвертый знак после запятой, это изменение цены на 1,0 пункт, пятый знак после запятой, это изменение цены на одну 0,1 пункта.

Сергей, критерий тренда вверх такой: каждая последующая впадина выше предыдущей. Далее, соединяют растущие впадины прямой линией и получают линию тренда:


А нисходящий тренд наоборот: каждая последующая вершина ниже предыдущей, поэтому соединяют вершины прямой и получают линию нисходящего тренда.

Между тем, посмотрите на рисунок: последняя впадина оказалась ниже предыдущей. Поэтому, возможно, тренд вверх кончился.

 
Victor Ziborov:

Сергей, критерий тренда вверх такой: каждая последующая впадина выше предыдущей. Далее, соединяют растущие впадины прямой линией и получают линию тренда:

А нисходящий тренд наоборот: каждая последующая вершина ниже предыдущей, поэтому соединяют вершины прямой и получают линию нисходящего тренда.

Между тем, посмотрите на рисунок: последняя впадина оказалась ниже предыдущей. Поэтому, возможно, тренд вверх кончился.

подозреваю, что от светло-зеленой можно попробовать продать

НО пока нет подтверждения окончания тренда и начала движения вниз, продавцов больше:

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios


Валютные позиции | Коэффициенты открытых позиций Форекс | OANDA
  • www.oanda.com
На этих графиках показаны разбивки по последним открытым позициям для основных валютных пар, взятые из книг OANDA. Выборка информации осуществляется каждые 20 минут. Как интерпретировать эти графики (Смотреть видео-учебник) Соотношения позиций. Показывает процент открытых позиций, удерживаемых для каждой из основных валютных пар. Для каждой...
 

134 п. на базе...


 
Долго пытались пробить уровень 1,2360. Сейчас пробили и надо дождаться подтверждения уровня сверху вниз и делаем вход на бай.
 
Renat Akhtyamov:

подозреваю, что от светло-зеленой можно попробовать продать

НО пока нет подтверждения окончания тренда и начала движения вниз, продавцов больше:

https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/open-position-ratios

Ренат, очень даже может быть, что Вы правы. Не знаю. Прогноз — дело тонкое.

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