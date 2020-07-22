FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 92
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Спасибо понял...вот уж эта пута-запута...всю баашку уже сломал с решением их задач...ладно хоть суббота завтра...может еще денек теплый выдастся...хотя бы раз искупаться...позагорать...))
Сергей, азартен ты...
Депозит то растет, то падает.
против большинства
400 и 500 - это о том что будут путать и покажется что оанда врет
большинство надо ж на стопы сначала подловить...а потом уже...вперед на мины...деревья ж не растут до неба и стараются соблюдать равновесие и крепость...))
большинство надо ж на стопы сначала подловить...а потом уже...вперед на мины...деревья ж не растут до неба и стараются соблюдать равновесие и крепость...))
Сергей, азартен ты...
Депозит то растет, то падает.
на стопы попал вроде и дальше поставил...достали все равно, мелочь... не жалко... так обычно крою как только вижу конкретно ход не в мою сторону или долгую остановку...типа задумался перед разворотом...при хорошем более-менее ходе быстро набираю...тут главное на крупняк не попасть вот уверен в ходе захожу в 10 раз и пролет тут же разворот и резко уходит...вот тут приходится ждать и психовать корить себя за жадность...но по другому как...не рискнешь - не выпьешь шампанского с икрой...)))
на стопы попал вроде и дальше поставил...достали все равно, не мелочь... не жалко... так обычно крою как только вижу конкретно ход не в мою сторону или долгую остановку...типа задумался перед разворотом...при хорошем более-менее ходе быстро набираю...тут главное на крупняк не попасть вот уверен в ходе захожу в 10 раз и пролет тут же разворот и резко уходит...вот тут приходится ждать и психовать корить себя за жадность...но по другому как...не рискнешь - не выпьешь шампанского с икрой...
типа так?
)
типа так?
)
ДА точно адреналин порой зашкаливает...один раз мышка что-то заела не закрыла вовремя так я ее расколотил в дребезги...ну это когда ходил на всю котлету...теперь стал скромнее...держу себя в руках...стараюсь изо всех сил не зашкаливать...)))
вот о чем говорит такой угол треугольник по технике...вылетело из головы...вроде смена тренда...
вот о чем говорит такой угол треугольник по технике...вылетело из головы...вроде смена тренда...
Скоро полетит.))
Скоро полетит.))
как ракета...или как бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек шмыг-шмыг-шмыг...)) нашел кое как
вот о чем говорит такой угол треугольник по технике...вылетело из головы...вроде смена тренда...
этот срин говорит только о том, что продают большеверхняя красная линия выжимает какую то покупку