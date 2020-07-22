FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 92

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Сергей Криушин:

Спасибо понял...вот уж  эта пута-запута...всю баашку уже сломал с решением их задач...ладно хоть суббота завтра...может еще денек теплый выдастся...хотя бы раз искупаться...позагорать...)) 

Сергей, азартен ты...

Депозит то растет, то падает.

 
Renat Akhtyamov:

против большинства

400 и 500 - это о том что будут путать и покажется что оанда врет

большинство надо ж на стопы сначала подловить...а потом уже...вперед на мины...деревья ж не растут до неба и стараются соблюдать равновесие и крепость...))

 
Сергей Криушин:

большинство надо ж на стопы сначала подловить...а потом уже...вперед на мины...деревья ж не растут до неба и стараются соблюдать равновесие и крепость...))

стопы ни о чем, весь депозит - это гудд!
 
Renat Akhtyamov:

Сергей, азартен ты...

Депозит то растет, то падает.

на стопы попал вроде и дальше поставил...достали все равно, мелочь... не жалко...  так обычно крою как только вижу конкретно ход не в мою сторону или долгую остановку...типа задумался перед разворотом...при хорошем более-менее ходе быстро набираю...тут главное на крупняк не попасть вот уверен в ходе захожу в 10 раз и пролет тут же разворот и резко уходит...вот тут приходится ждать и психовать корить себя за жадность...но по другому как...не рискнешь - не выпьешь  шампанского с икрой...))) 

 
Сергей Криушин:

на стопы попал вроде и дальше поставил...достали все равно, не мелочь... не жалко...  так обычно крою как только вижу конкретно ход не в мою сторону или долгую остановку...типа задумался перед разворотом...при хорошем более-менее ходе быстро набираю...тут главное на крупняк не попасть вот уверен в ходе захожу в 10 раз и пролет тут же разворот и резко уходит...вот тут приходится ждать и психовать корить себя за жадность...но по другому как...не рискнешь - не выпьешь  шампанского с икрой... 

типа так?


)

 
Renat Akhtyamov:

типа так?


)

ДА точно адреналин порой зашкаливает...один раз мышка что-то заела не закрыла вовремя так я ее расколотил в дребезги...ну это когда  ходил на всю котлету...теперь стал скромнее...держу себя в руках...стараюсь изо всех сил не зашкаливать...)))

 

вот о чем говорит такой угол треугольник по технике...вылетело из головы...вроде смена тренда...

треугольник разворот или нет

 
Сергей Криушин:

вот о чем говорит такой угол треугольник по технике...вылетело из головы...вроде смена тренда...


Скоро полетит.))

 
sterva:

Скоро полетит.))

как ракета...или как бабочка крылышками бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек шмыг-шмыг-шмыг...)) нашел кое как


 
Сергей Криушин:

вот о чем говорит такой угол треугольник по технике...вылетело из головы...вроде смена тренда...

этот срин говорит только о том, что продают больше

верхняя красная линия выжимает какую то покупку
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