void OnStart()

{

//---

string highlevel="PreviousDayHigh";

string lowlevel="PreviousDayLow";

double prevHigh; // High предыдущего дня

double prevLow; // Low предыдущего дня

double highs[],lows[]; // массивы для получения High и Low



//--- сбросим значение последней ошибки

ResetLastError();

//--- получим 2 последних значения High на дневном таймфрейме

int highsgot=CopyHigh(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,highs);

if(highsgot>0) // если копирование прошло успешно

{

Print("Цены High за последние 2 дня получены успешно");

prevHigh=highs[0]; // High предыдущего дня

Print("prevHigh = ",prevHigh);

if(ObjectFind(0,highlevel)<0) // объект с именем highlevel не найден

ObjectCreate(0,highlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // создадим объект гор. линия

//--- зададим ценовой уровень для линии highlevel

ObjectSetDouble(0,highlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevHigh);

//--- установим видимость только для PERIOD_M10 и PERIOD_H4

ObjectSetInteger(0,highlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

Print("Не удалось получить цены High за последние 2 дня, Error = ",GetLastError());



//--- сбросим значение последней ошибки

ResetLastError();

//--- получим 2 последних значения Low на дневном таймфрейме

int lowsgot=CopyLow(Symbol(),PERIOD_D1,0,2,lows);

if(lowsgot>0) // если копирование прошло успешно

{

Print("Цены Low за последние 2 дня получены успешно");

prevLow=lows[0]; // Low предыдущего дня

Print("prevLow = ",prevLow);

if(ObjectFind(0,lowlevel)<0) // объект с именем lowlevel не найден

ObjectCreate(0,lowlevel,OBJ_HLINE,0,0,0); // создадим объект гор. линия

//--- зададим ценовой уровень для линии lowlevel

ObjectSetDouble(0,lowlevel,OBJPROP_PRICE,0,prevLow);

//--- установим видимость только для PERIOD_M10 и PERIOD_H4

ObjectSetInteger(0,lowlevel,OBJPROP_TIMEFRAMES,OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4);

}

else

Print("Не удалось получить цены Low за последние 2 дня, Error = ",GetLastError());



ChartRedraw(0); // перерисуем график принудительно

}