Комбинация флагов видимости объекта определяет таймфреймы графика, на которых объект отображаем. Для установки/получения значения свойства OBJPROP_TIMEFRAMES можно использовать функции ObjectSetInteger()/ObjectGetInteger().
|
Константа
|
Значение
|
Описание
|
OBJ_NO_PERIODS
|
0
|
Объект не показывается ни на одном таймфрейме
|
OBJ_PERIOD_M1
|
0x00000001
|
Объект рисуется на 1-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M2
|
0x00000002
|
Объект рисуется на 2-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M3
|
0x00000004
|
Объект рисуется на 3-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M4
|
0x00000008
|
Объект рисуется на 4-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M5
|
0x00000010
|
Объект рисуется на 5-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M6
|
0x00000020
|
Объект рисуется на 6-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M10
|
0x00000040
|
Объект рисуется на 10-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M12
|
0x00000080
|
Объект рисуется на 12-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M15
|
0x00000100
|
Объект рисуется на 15-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M20
|
0x00000200
|
Объект рисуется на 20-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_M30
|
0x00000400
|
Объект рисуется на 30-минутных графиках
|
OBJ_PERIOD_H1
|
0x00000800
|
Объект рисуется на 1-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H2
|
0x00001000
|
Объект рисуется на 2-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H3
|
0x00002000
|
Объект рисуется на 3-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H4
|
0x00004000
|
Объект рисуется на 4-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H6
|
0x00008000
|
Объект рисуется на 6-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H8
|
0x00010000
|
Объект рисуется на 8-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_H12
|
0x00020000
|
Объект рисуется на 12-часовых графиках
|
OBJ_PERIOD_D1
|
0x00040000
|
Объект рисуется на дневных графиках
|
OBJ_PERIOD_W1
|
0x00080000
|
Объект рисуется на недельных графиках
|
OBJ_PERIOD_MN1
|
0x00100000
|
Объект рисуется на месячных графиках
|
OBJ_ALL_PERIODS
|
0x001fffff
|
Объект рисуется на всех таймфреймах
Флаги видимости можно комбинировать с помощью символа "|", например, комбинация флагов OBJ_PERIOD_M10|OBJ_PERIOD_H4 означает, что объект будет видим на 10-минутном и 4-часовом таймфреймах.
