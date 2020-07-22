FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 46

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sterva:
Падает башня....)

На сегодня хватит.)

 
sterva:

На сегодня хватит.)

только начало =)

 
GhostMan:

только начало =)

Где же? Вайдмана имеете ввиду?

В этот раз и в пятницу почти ничего.

 

Привет, 

Движение евродолл до 17 апреля.

Прогноз нейросети.


 

Кто заработал, кто потерял - Лажа день...

:

Рыжик повел себя не по Пацански, пришлось прекратить его деятельность в моем терминале...

 

Ну, а Евро, жду  в 6 WW:


 
Lesorub:

Кто заработал, кто потерял - Лажа день...

:

Рыжик повел себя не по Пацански, пришлось прекратить его деятельность в моем терминале...

Нормально вышел. С рыжиком надо аккуратно. Он похоже скоро в фаворе будет.

1365 бьем 3 раз и абстакановка напружная. Биток почти в мусоре, а с альтернативой тяжко.

 
vaz:

Нормально вышел. С рыжиком надо аккуратно. Он похоже скоро в фаворе будет.

1365 бьем 3 раз и абстакановка напружная. Биток почти в мусоре, а с альтернативой тяжко.

Вернитесь на... ,  страниц несколько...

Рене я там рисовал картину, по "дровам"...

Битка...

 
Lesorub:


вот я смотрю что ты тут кидаешь картинки хорошие. а не судьба замутить сигнальчик публичный ????

 
GhostMan:

вот я смотрю что ты тут кидаешь картинки хорошие. а не судьба замутить сигнальчик публичный ????

Если бы все было так радужно...

Чужыми средствами не рискую!


ПЯТНИЦА, 13 ...

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