FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 46
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Падает башня....)
На сегодня хватит.)
На сегодня хватит.)
только начало =)
только начало =)
Где же? Вайдмана имеете ввиду?
В этот раз и в пятницу почти ничего.
Привет,
Движение евродолл до 17 апреля.
Прогноз нейросети.
Кто заработал, кто потерял - Лажа день...
:
Рыжик повел себя не по Пацански, пришлось прекратить его деятельность в моем терминале...
Ну, а Евро, жду в 6 WW:
Кто заработал, кто потерял - Лажа день...
:
Рыжик повел себя не по Пацански, пришлось прекратить его деятельность в моем терминале...
Нормально вышел. С рыжиком надо аккуратно. Он похоже скоро в фаворе будет.
1365 бьем 3 раз и абстакановка напружная. Биток почти в мусоре, а с альтернативой тяжко.
Нормально вышел. С рыжиком надо аккуратно. Он похоже скоро в фаворе будет.
1365 бьем 3 раз и абстакановка напружная. Биток почти в мусоре, а с альтернативой тяжко.
Вернитесь на... , страниц несколько...
Рене я там рисовал картину, по "дровам"...
Битка...
вот я смотрю что ты тут кидаешь картинки хорошие. а не судьба замутить сигнальчик публичный ????
вот я смотрю что ты тут кидаешь картинки хорошие. а не судьба замутить сигнальчик публичный ????
Если бы все было так радужно...
Чужыми средствами не рискую!
ПЯТНИЦА, 13 ...