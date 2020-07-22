FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 69

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Vadens:

Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.

Купил на дне - второе дно в подарок! (с)

То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже!(с)

Поэтому на так называемом дне - можно торговать по тренду, но если есть коррекция, мне вход понравился - всё по системе.

 

Что там Трамп говорит? Как всегда балаболит? Судя по тому, как Золото "пляшет"


 
 

Сейчас главный вопрос, продолжаться ли текущие Тренды? И особенно по Золоту(для меня).

Нефть пробила Опорную точку Нисходящего тренда, который зародился на Вершине рынка


 
Sergey Lazarenko:

Вот по фунту кстати была цифирь 1.35. Вверху есть за что зацепится. Самые смелые на 1.395+-).

 
sterva:

Вот по фунту кстати была цифирь 1.35. Вверху есть за что зацепится. Самые смелые на 1.395+-).

та картинку с планом скинь, а то не понятно

 

С ПРАЗДНИКОМ!!!

 

http://skrinshoter.ru/s/090518/SDLj3FYG?a

евро, а по нефтянке скоро начнётся раздача:

http://skrinshoter.ru/s/090518/zLzikvr1?a

По евро, это отдельная история, тоже жду подтверждение после исполнения прогноза внизу(он уже всё исполнился для меня), пока  вверх чуть позже покажу уровень... где то 1,2150... но это не точно.
Скриншот 09-05-2018 13:29:43
Скриншот 09-05-2018 13:29:43
  • skrinshoter.ru
Снято с помощью Скриншотер.рф
 
Sergey Novokhatskiy:

http://skrinshoter.ru/s/090518/SDLj3FYG?a

евро, а по нефтянке скоро начнётся раздача:

http://skrinshoter.ru/s/090518/zLzikvr1?a

что за раздача? Публикация данных об уменьшении запасов?

И ты скрины через форум выкладывай, этот твой Скриншотер полна Лажа! Нихрена не понять.

Кстати, ожидаемый прогноз по Индекса цен производителей (М/М) хуже предыдущего значения, так что если прогноз оправдается, то видимо будет сильный Импульс по Евро вверх

 

Завтра по нормальному выложу, сегодгя уже просто своих дедов и бабушек помянул.

Всех с праздником победы...

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