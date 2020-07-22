FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 69
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Ну,ежели наука такая. Мне прадеды завещали на дне не продавать,на потолке не покупать.
Купил на дне - второе дно в подарок! (с)
То, что сегодня стоит дорого - завтра будет ещё дороже!(с)
Поэтому на так называемом дне - можно торговать по тренду, но если есть коррекция, мне вход понравился - всё по системе.
Что там Трамп говорит? Как всегда балаболит? Судя по тому, как Золото "пляшет"
Сейчас главный вопрос, продолжаться ли текущие Тренды? И особенно по Золоту(для меня).
Нефть пробила Опорную точку Нисходящего тренда, который зародился на Вершине рынка
Вот по фунту кстати была цифирь 1.35. Вверху есть за что зацепится. Самые смелые на 1.395+-).
Вот по фунту кстати была цифирь 1.35. Вверху есть за что зацепится. Самые смелые на 1.395+-).
та картинку с планом скинь, а то не понятно
С ПРАЗДНИКОМ!!!
http://skrinshoter.ru/s/090518/SDLj3FYG?a
евро, а по нефтянке скоро начнётся раздача:
http://skrinshoter.ru/s/090518/zLzikvr1?aПо евро, это отдельная история, тоже жду подтверждение после исполнения прогноза внизу(он уже всё исполнился для меня), пока вверх чуть позже покажу уровень... где то 1,2150... но это не точно.
http://skrinshoter.ru/s/090518/SDLj3FYG?a
евро, а по нефтянке скоро начнётся раздача:
http://skrinshoter.ru/s/090518/zLzikvr1?a
что за раздача? Публикация данных об уменьшении запасов?
И ты скрины через форум выкладывай, этот твой Скриншотер полна Лажа! Нихрена не понять.
Кстати, ожидаемый прогноз по Индекса цен производителей (М/М) хуже предыдущего значения, так что если прогноз оправдается, то видимо будет сильный Импульс по Евро вверх
Завтра по нормальному выложу, сегодгя уже просто своих дедов и бабушек помянул.
Всех с праздником победы...