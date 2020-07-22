FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 98

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Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/26/06/2018/5b3182749a794708bc24a6d4?from=main
Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом»
Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом»
  • www.rbc.ru
Решение Harley-Davidson вывести производство своих мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, из США вызвало удивление у американского лидера. Он сравнил этот шаг компании с капитуляцией
 
Renat Akhtyamov:

по монитору можно таскать будет

формулу покажи, не считал я такое

для чего тебе уровень, может быть тебе риск важнее?

Формулу поищу. Постом ниже Алексей что-то выложил. По уровню я приспособился следить за загрузкой вагонов маржой. Риск в своей тактике я прикидываю по другому,впрочем и риск по уровню виден.

 
Vadens:

Формулу поищу. Постом ниже Алексей что-то выложил. По уровню я приспособился следить за загрузкой вагонов маржой. Риск в своей тактике я прикидываю по другому,впрочем и риск по уровню виден.

Слушай,Ренка,тут целая система,а тупо вытащить результат из терминала нет возможности?


 

double Mgn,MgnLvl;

int xPrn,yPrn;

Mgn=AccountMargin();

MgnLvl=10000;

if(Mgn!=0) MgnLvl= 100*AccountEquity()/Mgn;

// --- координаты надписи:

xPrn=180;

yPrn=70;  


Prn_txt("MgnLvl", xPrn, yPrn, 0, "Tahoma", 12, clrRed, "MgnLvl: "+DoubleToString(MgnLvl,2)+" %",0);

//+-------------- ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА ---------------------------------+
void Prn_txt(string Name, int X, int Y, int Corner, string Font, int Font_Size, color CLR, string TXT,int Window)
{
   ObjectDelete(0,Name);
   ObjectCreate(0,Name,OBJ_LABEL,Window,0,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_XDISTANCE,X);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_YDISTANCE,Y);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_CORNER,Corner);
   ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_TEXT,TXT);
   ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_FONT,Font);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_FONTSIZE,Font_Size);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_COLOR,CLR);
   return;
}
 
Renat Akhtyamov:

double Mgn,MgnLvl;

int xPrn,yPrn;

Mgn=AccountMargin();

MgnLvl=10000;

if(Mgn!=0) MgnLvl= 100*AccountEquity()/Mgn;

// --- координаты надписи:

xPrn=180;

yPrn=70;  


Prn_txt("MgnLvl", xPrn, yPrn, 0, "Tahoma", 12, clrRed, "MgnLvl: "+DoubleToString(MgnLvl,2)+" %",0);

//+-------------- ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА ---------------------------------+
void Prn_txt(string Name, int X, int Y, int Corner, string Font, int Font_Size, color CLR, string TXT,int Window)
{
   ObjectDelete(0,Name);
   ObjectCreate(0,Name,OBJ_LABEL,Window,0,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_XDISTANCE,X);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_YDISTANCE,Y);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_CORNER,Corner);
   ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_TEXT,TXT);
   ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_FONT,Font);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_FONTSIZE,Font_Size);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_COLOR,CLR);
   return;
}

Слушай -ка Ренат: я изо всех сил стараюсь не заходить ниже крайняк 500% по уровню маржи, а с этим то кодом можно просто ограничитель поставить, чтоб не падать на всю котлету по азарту...чтоб даже отложенные не включал, а то я их пихаю по сто штук в сетку...вот опять залез ниже 500%...((

 
Renat Akhtyamov:

double Mgn,MgnLvl;

int xPrn,yPrn;

Mgn=AccountMargin();

MgnLvl=10000;

if(Mgn!=0) MgnLvl= 100*AccountEquity()/Mgn;

// --- координаты надписи:

xPrn=180;

yPrn=70;  


Prn_txt("MgnLvl", xPrn, yPrn, 0, "Tahoma", 12, clrRed, "MgnLvl: "+DoubleToString(MgnLvl,2)+" %",0);

//+-------------- ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА ---------------------------------+
void Prn_txt(string Name, int X, int Y, int Corner, string Font, int Font_Size, color CLR, string TXT,int Window)
{
   ObjectDelete(0,Name);
   ObjectCreate(0,Name,OBJ_LABEL,Window,0,0,0,0);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_XDISTANCE,X);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_YDISTANCE,Y);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_CORNER,Corner);
   ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_TEXT,TXT);
   ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_FONT,Font);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_FONTSIZE,Font_Size);
   ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_COLOR,CLR);
   return;
}

Ренка,чувствую ты мне это выложил. Надеюсь,ты не думаешь,что я что-то понимаю в том,что ты выложил.

Мне бы в индюке уже,в mg4

 
Сергей Криушин:

Слушай -ка Ренат: я изо всех сил стараюсь не заходить ниже крайняк 500% по уровню маржи, а с этим то кодом можно просто ограничитель поставить, чтоб не падать на всю котлету по азарту...чтоб даже отложенные не включал, а то я их пихаю по сто штук в сетку...вот опять залез ниже 500%...((


Тогда это уже не индюк получается,а советник,но дело говоришь. Я работаю сетками лимитов и в отсутствие контроля было бы не плохо иметь пороговое ограничение.

Ренка,сделай нам с Криушиным такую полезную штуку. У меня есть ещё не замороченная наработка по интрадею,которую можно сюда прикрутить.

А в кодебазу выложишь за бабло.

 
Vadens:

Тогда это уже не индюк получается,а советник,но дело говоришь. Я работаю сетками лимитов и в отсутствие контроля было бы не плохо иметь пороговое ограничение.

Ренка,сделай нам с Криушиным такую полезную штуку. У меня есть ещё не замороченная наработка по интрадею,которую можно сюда прикрутить.

А в кодебазу выложишь за бабло.

Про бобло  ни слова, а то еще обидится...и так много делает для просвещения и осознания...))

 

да тут не за что платить

)

Файлы:
MgnLvl.mq4  3 kb
 
Сергей Криушин:

Слушай -ка Ренат: я изо всех сил стараюсь не заходить ниже крайняк 500% по уровню маржи, а с этим то кодом можно просто ограничитель поставить, чтоб не падать на всю котлету по азарту...чтоб даже отложенные не включал, а то я их пихаю по сто штук в сетку...вот опять залез ниже 500%...((


ващьпе чтобы не разрешало торговать чтоли?

тогда беда настигнет раньше, чем появится разрешение на торговлю

именно поэтому я не пишу на заказ то что мне не нравится, то что будет во вред

согласен в том, что чем больше информации на экране, тем удобнее и понятнее торговать

исходя из такой логики:

уровень на экран - на предыдущей
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