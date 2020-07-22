Трамп сравнил решение Harley-Davidson с «размахиванием белым флагом»

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 98
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по монитору можно таскать будет
формулу покажи, не считал я такое
для чего тебе уровень, может быть тебе риск важнее?
Формулу поищу. Постом ниже Алексей что-то выложил. По уровню я приспособился следить за загрузкой вагонов маржой. Риск в своей тактике я прикидываю по другому,впрочем и риск по уровню виден.
Формулу поищу. Постом ниже Алексей что-то выложил. По уровню я приспособился следить за загрузкой вагонов маржой. Риск в своей тактике я прикидываю по другому,впрочем и риск по уровню виден.
Слушай,Ренка,тут целая система,а тупо вытащить результат из терминала нет возможности?
double Mgn,MgnLvl;
int xPrn,yPrn;
Mgn=AccountMargin();
MgnLvl=10000;
if(Mgn!=0) MgnLvl= 100*AccountEquity()/Mgn;
// --- координаты надписи:
xPrn=180;
yPrn=70;
//+-------------- ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА ---------------------------------+
Prn_txt("MgnLvl", xPrn, yPrn, 0, "Tahoma", 12, clrRed, "MgnLvl: "+DoubleToString(MgnLvl,2)+" %",0);
void Prn_txt(string Name, int X, int Y, int Corner, string Font, int Font_Size, color CLR, string TXT,int Window)
{
ObjectDelete(0,Name);
ObjectCreate(0,Name,OBJ_LABEL,Window,0,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_XDISTANCE,X);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_YDISTANCE,Y);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_CORNER,Corner);
ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_TEXT,TXT);
ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_FONT,Font);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_FONTSIZE,Font_Size);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_COLOR,CLR);
return;
}
double Mgn,MgnLvl;
int xPrn,yPrn;
Mgn=AccountMargin();
MgnLvl=10000;
if(Mgn!=0) MgnLvl= 100*AccountEquity()/Mgn;
// --- координаты надписи:
xPrn=180;
yPrn=70;
//+-------------- ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА ---------------------------------+
Prn_txt("MgnLvl", xPrn, yPrn, 0, "Tahoma", 12, clrRed, "MgnLvl: "+DoubleToString(MgnLvl,2)+" %",0);
void Prn_txt(string Name, int X, int Y, int Corner, string Font, int Font_Size, color CLR, string TXT,int Window)
{
ObjectDelete(0,Name);
ObjectCreate(0,Name,OBJ_LABEL,Window,0,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_XDISTANCE,X);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_YDISTANCE,Y);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_CORNER,Corner);
ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_TEXT,TXT);
ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_FONT,Font);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_FONTSIZE,Font_Size);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_COLOR,CLR);
return;
}
Слушай -ка Ренат: я изо всех сил стараюсь не заходить ниже крайняк 500% по уровню маржи, а с этим то кодом можно просто ограничитель поставить, чтоб не падать на всю котлету по азарту...чтоб даже отложенные не включал, а то я их пихаю по сто штук в сетку...вот опять залез ниже 500%...((
double Mgn,MgnLvl;
int xPrn,yPrn;
Mgn=AccountMargin();
MgnLvl=10000;
if(Mgn!=0) MgnLvl= 100*AccountEquity()/Mgn;
// --- координаты надписи:
xPrn=180;
yPrn=70;
//+-------------- ФУНКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА ---------------------------------+
Prn_txt("MgnLvl", xPrn, yPrn, 0, "Tahoma", 12, clrRed, "MgnLvl: "+DoubleToString(MgnLvl,2)+" %",0);
void Prn_txt(string Name, int X, int Y, int Corner, string Font, int Font_Size, color CLR, string TXT,int Window)
{
ObjectDelete(0,Name);
ObjectCreate(0,Name,OBJ_LABEL,Window,0,0,0,0);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_XDISTANCE,X);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_YDISTANCE,Y);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_CORNER,Corner);
ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_TEXT,TXT);
ObjectSetString(0,Name,OBJPROP_FONT,Font);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_FONTSIZE,Font_Size);
ObjectSetInteger(0,Name,OBJPROP_COLOR,CLR);
return;
}
Ренка,чувствую ты мне это выложил. Надеюсь,ты не думаешь,что я что-то понимаю в том,что ты выложил.
Мне бы в индюке уже,в mg4
Слушай -ка Ренат: я изо всех сил стараюсь не заходить ниже крайняк 500% по уровню маржи, а с этим то кодом можно просто ограничитель поставить, чтоб не падать на всю котлету по азарту...чтоб даже отложенные не включал, а то я их пихаю по сто штук в сетку...вот опять залез ниже 500%...((
Тогда это уже не индюк получается,а советник,но дело говоришь. Я работаю сетками лимитов и в отсутствие контроля было бы не плохо иметь пороговое ограничение.
Ренка,сделай нам с Криушиным такую полезную штуку. У меня есть ещё не замороченная наработка по интрадею,которую можно сюда прикрутить.
А в кодебазу выложишь за бабло.
Тогда это уже не индюк получается,а советник,но дело говоришь. Я работаю сетками лимитов и в отсутствие контроля было бы не плохо иметь пороговое ограничение.
Ренка,сделай нам с Криушиным такую полезную штуку. У меня есть ещё не замороченная наработка по интрадею,которую можно сюда прикрутить.
А в кодебазу выложишь за бабло.
Про бобло ни слова, а то еще обидится...и так много делает для просвещения и осознания...))
да тут не за что платить
)
Слушай -ка Ренат: я изо всех сил стараюсь не заходить ниже крайняк 500% по уровню маржи, а с этим то кодом можно просто ограничитель поставить, чтоб не падать на всю котлету по азарту...чтоб даже отложенные не включал, а то я их пихаю по сто штук в сетку...вот опять залез ниже 500%...((
ващьпе чтобы не разрешало торговать чтоли?
тогда беда настигнет раньше, чем появится разрешение на торговлю
именно поэтому я не пишу на заказ то что мне не нравится, то что будет во вред
согласен в том, что чем больше информации на экране, тем удобнее и понятнее торговать
исходя из такой логики:уровень на экран - на предыдущей