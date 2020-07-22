FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 198
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогноз EUR/USD на 05.12.2018
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURUSD, H1, 2018.12.05
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть валютная пара EUR/USD после вчерашнего роста достигла уровня 1.1414, но не смогла закрепиться выше него, снизилась, и сейчас торгуется ниже уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи. Если мое предположение верно, то целью для снижения выступает уровень 1.1292. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше отметки 1.1370. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с первой целью 1.1414.
Беспокоющимся за состояние души, посвящается...
И на хлебушек! Стоп обязателен!
Возможное развитие сценария.
Выступление главы ЕЦБ Драги.
Через пол часа
Выступление главы ЕЦБ Драги.
По прикольнее есть.
Повлияет на нефть в том числе
Возможно зеркальное движение всех XXXUSD ;)
Анализируйте:
https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-166
Беспокоющимся за состояние души, посвящается...
Это что такое? 500 рублей? Или 500 центов? Поздравлю, ухватил.
А то что слил по фунту почему не показал? Или уже забыл?
Стоп обязателен!
Опять врешь, ты на свой рисунок то посмотри, стопов нет!
Какой фунт??? Как обычно, смотрите в книгу, а видите фигу...
А стопы - это для вас...
Лунь Sell сигнал с дневок. ТР 1.3080
И на первый рывок:
Какой фунт??? Как обычно, смотрите в книгу, а видите фигу...
А стопы - это для вас...
Лунь Sell сигнал с дневок. ТР 1.3080
И на первый рывок:
а если так?
Какой фунт??? Как обычно, смотрите в книгу, а видите фигу...
А стопы - это для вас...
Я сначала то не понял, а вот дошло. Ты и твои друзья без стопов торгуете, так сказать эмоциональные трейдеры, поэтому то и открываете по 20 позиций милли объемами. Посему нам другу друга не понять, я то стоп обожаю жесткий.