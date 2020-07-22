FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 198

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Прогноз EUR/USD на 05.12.2018

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, H1, 2018.12.05

InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

EURUSD, H1, 2018.12.05, InstaForex Group, MetaTrader 4, Real

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть валютная пара EUR/USD после вчерашнего роста достигла уровня 1.1414, но не смогла закрепиться выше него, снизилась, и сейчас торгуется ниже уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать продажи. Если мое предположение верно, то целью для снижения выступает уровень 1.1292. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше отметки 1.1370. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с первой целью 1.1414. 



 

Беспокоющимся за состояние души, посвящается...


И на хлебушек! Стоп обязателен!


 

Возможное развитие сценария.


 
Через пол часа 

Выступление главы ЕЦБ Драги.

 
Aleksandr Yakovlev:
Через пол часа 

Выступление главы ЕЦБ Драги.

По прикольнее есть.

Повлияет на нефть в том числе

CAD
Решение по процентной ставке   1,75% 1,75%

Возможно зеркальное движение всех XXXUSD ;)

Анализируйте:

https://ru.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-166

Решение по процентной ставке Банка Канады
Решение по процентной ставке Банка Канады
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Lesorub:

Беспокоющимся за состояние души, посвящается...


Это что такое? 500 рублей? Или 500 центов? Поздравлю, ухватил.

А то что слил по фунту почему не показал? Или уже забыл?

 
Lesorub:

Стоп обязателен!


Опять врешь, ты на свой рисунок то посмотри, стопов нет!

 

Какой фунт???    Как обычно, смотрите в книгу, а видите фигу...    

А стопы - это для вас...


Лунь Sell сигнал с дневок. ТР 1.3080

И на первый рывок:


 
Lesorub:

Какой фунт???    Как обычно, смотрите в книгу, а видите фигу...    

А стопы - это для вас...


Лунь Sell сигнал с дневок. ТР 1.3080

И на первый рывок:

а если так?


 
Lesorub:

Какой фунт???    Как обычно, смотрите в книгу, а видите фигу...    

А стопы - это для вас...

Я сначала то не понял, а вот дошло. Ты и твои друзья без стопов торгуете, так сказать эмоциональные трейдеры, поэтому то и открываете по 20 позиций милли объемами. Посему нам другу друга не понять, я то стоп обожаю жесткий.

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