FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 32
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Куда по твоему дальше евра пойдет? По мне так цена пойдет к 1.2290, но я боюсь ошибаюсь.
Что гадать то... На 29 стр. палки по Евре...
Все уже сказано!!!
А так, уровень 1.2016 есть у меня
Может и будет продолжение, но..., я выхожу с минимальными пипсами перед выходными:
Пустой день...
Вот такой есть прогноз на паттернах
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Паттерны от ЯЩерь
vadim103, 2018.03.24 04:06
Всем привет! В этой ветке буду выкладывать еженедельно, прогнозы пот eur-usd от ЯЩерь.
самая важная линия пропущена (может быть специально чтобы не палить грааль)
которая по центру графика должна проходить?