FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 32

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Aleksandr Yakovlev:

Куда по твоему дальше евра пойдет? По мне так цена пойдет к 1.2290, но я боюсь ошибаюсь.

Что гадать то... На 29 стр. палки по Евре...

Все уже сказано!!!



А так,  уровень 1.2016 есть у меня

 

Может и будет продолжение, но..., я выхожу с минимальными пипсами перед выходными:


Пустой день...


 

Вот такой есть прогноз на паттернах 


 
Бычий прогноз по японке
 
Я бы не стал еньку покупать. Скорее бы всего продал с отскока до 100...
 
самая важная линия пропущена (может быть специально чтобы не палить грааль)
 
Цели по Н1
 
Входы по М15
[Удален]  
transcendreamer:
самая важная линия пропущена (может быть специально чтобы не палить грааль)

которая по центру графика должна проходить?

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