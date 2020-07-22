FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 50

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Сергей Криушин:

Да, наверно, примерно так...а получится как всегда - наоборот... я дальше недели уже и не надеюсь, что там что-то будет...но кино продолжается... биток кстати по твоему сценарию пошел...неужели до 60 дорастет...

на биток надежды нет

последний прогноз 500, не обменять же, а если менять - хлопоты

 
Renat Akhtyamov:

да ужжж

за политикой теперь глаз да глаз

и за реакцией на санкции последить придется

проще растянуть спред до нельзя, тогда и эти санкции лесом...

так что - начало большого забега - биток и золото в рост...будет забег в тихие гавани...или так попугали для успокоения растрепанных нервов Терезы и Дональда...

 
Renat Akhtyamov:

на биток надежды нет

последний прогноз 500, не обменять же, а если менять - хлопоты

да отстаю - старый стал, совсем ленивый...

 
Сергей Криушин:

так что - начало большого забега - биток и золото в рост...будет забег в тихие гавани...или так попугали для успокоения растрепанных нервов Терезы и Дональда...

попугали бы, если б ЦБ не было

пока есть обменник, на котир смотреть все равно будут
 

Привет! 

Нейросеть прогнозирует... ЕвроДолл до 20-25 апреля


 
Продал наличные доллары. 
 
Алексей Тарабанов:
Продал наличные доллары. 
лучше бы купил
 
Алексей Тарабанов:
Продал наличные доллары. 

рано продал, скорее всего еще будет движ

 
Алексей Тарабанов:
Продал наличные доллары. 

мож и правильно...


 
Alexander Ivanov:

Привет! 

Нейросеть прогнозирует... ЕвроДолл до 20-25 апреля


Привет, что за нейросеть на основе каких данных, есть ли статистика, стоит ли ей верить... вернее веришь ли сам...по золоту, нефти и битку правильно ли прогнозит...

Спасибо...

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