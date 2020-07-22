FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 50
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Да, наверно, примерно так...а получится как всегда - наоборот... я дальше недели уже и не надеюсь, что там что-то будет...но кино продолжается... биток кстати по твоему сценарию пошел...неужели до 60 дорастет...
на биток надежды нет
последний прогноз 500, не обменять же, а если менять - хлопоты
да ужжж
за политикой теперь глаз да глаз
и за реакцией на санкции последить придется
проще растянуть спред до нельзя, тогда и эти санкции лесом...
так что - начало большого забега - биток и золото в рост...будет забег в тихие гавани...или так попугали для успокоения растрепанных нервов Терезы и Дональда...
на биток надежды нет
последний прогноз 500, не обменять же, а если менять - хлопоты
да отстаю - старый стал, совсем ленивый...
так что - начало большого забега - биток и золото в рост...будет забег в тихие гавани...или так попугали для успокоения растрепанных нервов Терезы и Дональда...
попугали бы, если б ЦБ не былопока есть обменник, на котир смотреть все равно будут
Привет!
Нейросеть прогнозирует... ЕвроДолл до 20-25 апреля
Продал наличные доллары.
Продал наличные доллары.
рано продал, скорее всего еще будет движ
Продал наличные доллары.
мож и правильно...
Привет!
Нейросеть прогнозирует... ЕвроДолл до 20-25 апреля
Привет, что за нейросеть на основе каких данных, есть ли статистика, стоит ли ей верить... вернее веришь ли сам...по золоту, нефти и битку правильно ли прогнозит...
Спасибо...