FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 188
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Так все на распродажи свалили, у буржуев сегодня праздник чорной пятницы.
Я удивляюсь, почему вчера флета не было...
Оххх, полетаем ;)
https://lenta.ru/news/2018/11/25/brexitdeal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Оххх, полетаем ;)
https://lenta.ru/news/2018/11/25/brexitdeal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
"Следующим шагом будет утверждение сделки британским парламентом." Делать он это будет в декабре. Слабые духом сольются, а выжившие будут завидовать слившимся))). Мечты для фунта: быстро 1.26, а в декабре 1.34.
"Следующим шагом будет утверждение сделки британским парламентом." Делать он это будет в декабре. Слабые духом сольются, а выжившие будут завидовать слившимся))). Мечты для фунта: быстро 1.26, а в декабре 1.34.
Я бы не дергался до 20 декабря.
Изменят процентную ставки, тогда определимся с направлением.Поскачет конечно вверх/вниз до середины декабря, многим попортит нервы ;)
Прихватить маляську...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прогноз по EUR/USD на 26.11.2018
Денис, 2018.11.26 03:08
https://charts.mql5.com/19/740/eurusd-h1-instaforex-group-3.png
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть в пятницу валютная пара EUR/USD снова оказалась под давлением и сейчас торгуется ниже уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать дальнейшее снижение с текущих позиций либо после роста в область 1.1370. Целью для продаж выступает уровень 1.1292. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.
Только блох ловить там сейчас...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Прогноз по EUR/USD на 27.11.2018
Денис, 2018.11.27 02:39
Здравствуйте уважаемые трейдеры. Валютная пара EUR/USD по-прежнему торгуется под давлением ниже уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать дальнейшее снижение с текущих позиций либо после роста в область 1.1365. Первой целью для продаж выступает уровень 1.1292. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.
Сейчас по GBPUSD вариант сыграть отскок.
сейчас бу или закрыть.