FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 188

Новый комментарий
 
Unicornis:

Так все на распродажи свалили, у буржуев сегодня праздник чорной пятницы.

Я удивляюсь, почему вчера флета не было...

 

Оххх, полетаем ;)

https://lenta.ru/news/2018/11/25/brexitdeal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Евросоюз утвердил соглашение о выходе Великобритании
Евросоюз утвердил соглашение о выходе Великобритании
  • 2018.11.25
  • POOL New / Reuters
  • lenta.ru
Как отмечает Reuters, главам стран потребовалось около получаса, чтобы подписать договор на 600 страниц, устанавливающий условия выхода Великобритании из Евросоюза, а также 26-страничную декларацию, в которой излагаются будущие торговые отношения сторон. Следующим шагом будет утверждение сделки британским парламентом. Многие лидеры на...
 
Renat Akhtyamov:

Оххх, полетаем ;)

https://lenta.ru/news/2018/11/25/brexitdeal/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"Следующим шагом будет утверждение сделки британским парламентом." Делать он это будет в декабре. Слабые духом сольются, а выжившие будут завидовать слившимся))). Мечты для фунта: быстро 1.26, а в декабре 1.34.

 
Unicornis:

"Следующим шагом будет утверждение сделки британским парламентом." Делать он это будет в декабре. Слабые духом сольются, а выжившие будут завидовать слившимся))). Мечты для фунта: быстро 1.26, а в декабре 1.34.

Я бы не дергался до 20 декабря.

Изменят процентную ставки, тогда определимся с направлением.

Поскачет конечно вверх/вниз до середины декабря, многим попортит нервы ;)
 

Прихватить маляську...


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Прогноз по EUR/USD на 26.11.2018

Денис, 2018.11.26 03:08

https://charts.mql5.com/19/740/eurusd-h1-instaforex-group-3.png

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Как можно видеть в пятницу валютная пара EUR/USD снова оказалась под давлением и сейчас торгуется ниже уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать дальнейшее снижение с текущих позиций либо после роста в область 1.1370. Целью для продаж выступает уровень 1.1292. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.


 
Vladimir Karputov:

Только блох ловить там сейчас...


 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Прогноз по EUR/USD на 27.11.2018

Денис, 2018.11.27 02:39

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Валютная пара EUR/USD по-прежнему торгуется под давлением ниже уровня 1.1353. На мой взгляд, сейчас следует рассматривать дальнейшее снижение с текущих позиций либо после роста в область 1.1365. Первой целью для продаж выступает уровень 1.1292. Отменен медвежий сценарий будет, в случае если пара закрепится выше уровня 1.1414. Если это произойдет, буду рассматривать покупки с целью 1.1475.


 
Сейчас по GBPUSD вариант сыграть отскок.
 
Unicornis:
Сейчас по GBPUSD вариант сыграть отскок.

сейчас бу или закрыть.

1...181182183184185186187188189190191192193194195...254
Новый комментарий