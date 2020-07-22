FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 121

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Деревянный, вроде тож, пошел по теме ...


 

вечером смотрите куда загнали еву за пару недель

и на ставке (если не поменяется), как  обычно в обратку

 
Lesorub:

Ну, нормалек... Правда, я тоже, второй раз запрыгнул:


походу развернуло подарок...((( или... она вернется, она вернется и экономика не нааааеб****ся... про цену на нефть так пели наши экономисты...

крос вопрос

 
Renat Akhtyamov:

вечером смотрите куда загнали еву за пару недель

и на ставке (если не поменяется), как  обычно в обратку


Все решено заранее...


 
Lesorub:

Все решено заранее...


это было бы великолепно...у меня почти все депо там застряло...)) но сделают как обычно все наоборот...

 
Сергей Криушин:

это было бы великолепно...у меня почти все депо там застряло...)) но сделают как обычно все наоборот...

двойной палочный аукцион:

правая крайняя свеча в бай, нужен загон в противоход...

 
Сергей Криушин:

походу развернуло подарок...((( или... она вернется, она вернется и экономика не нааааеб****ся... про цену на нефть так пели наши экономисты...


Мне пофиг..., я на новостях не воюю:


 

И скутать рыжика на всякий ...


 
Lesorub:

двойной палочный аукцион:

правая крайняя свеча в бай, нужен загон в противоход...

нужен загон в противоход - этот термин мне не вполне понятен, это значит пойдем вверх против хода... и до куда... до нулевой отметки или выше...

 
Lesorub:

Мне пофиг..., я на новостях не воюю:


держу пока немного...хотя этот ход мне совсем не понятен - и евра и фунт вверх, а кросс вниз...

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