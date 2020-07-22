FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 121
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Деревянный, вроде тож, пошел по теме ...
вечером смотрите куда загнали еву за пару недель
и на ставке (если не поменяется), как обычно в обратку
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.07.10 13:49
по еве мероприятия на 26-ое
Ну, нормалек... Правда, я тоже, второй раз запрыгнул:
походу развернуло подарок...((( или... она вернется, она вернется и экономика не нааааеб****ся... про цену на нефть так пели наши экономисты...
вечером смотрите куда загнали еву за пару недель
и на ставке (если не поменяется), как обычно в обратку
Все решено заранее...
Все решено заранее...
это было бы великолепно...у меня почти все депо там застряло...)) но сделают как обычно все наоборот...
это было бы великолепно...у меня почти все депо там застряло...)) но сделают как обычно все наоборот...
двойной палочный аукцион:
правая крайняя свеча в бай, нужен загон в противоход...
походу развернуло подарок...((( или... она вернется, она вернется и экономика не нааааеб****ся... про цену на нефть так пели наши экономисты...
Мне пофиг..., я на новостях не воюю:
И скутать рыжика на всякий ...
двойной палочный аукцион:
правая крайняя свеча в бай, нужен загон в противоход...
нужен загон в противоход - этот термин мне не вполне понятен, это значит пойдем вверх против хода... и до куда... до нулевой отметки или выше...
Мне пофиг..., я на новостях не воюю:
держу пока немного...хотя этот ход мне совсем не понятен - и евра и фунт вверх, а кросс вниз...